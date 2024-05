Hall: alla scoperta di una gemma nascosta del Tirolo tra arte, storia e cucina

Paesaggi da sogno che fanno da cornice ad un borgo di montagna che si sviluppa vicino al letto di un fiume. No, non è l'inizio di una favola, ma una descrizione diretta e autentica di Hall, paese di circa 14mila abitanti, in Tirolo, regione alpina all'interno dei confini austriaci. È qui che inizia il nostro viaggio nel raccontarvi una delle aree più affascinanti dell'intero continente. Lì dove l'uomo non riuscirà mai ad essere il padrone. Lì dove l'uomo si deve inchinare a Madre Natura, facendo spazio a luoghi incontaminati e paesaggi unici.

La città di Hall in Tirolo (Austria)

Hall, un gioiello medievale tra storia e cultura

Hall è un borgo medievale che racconta una storia ricca di fascino e prosperità. Il suo nome, che deriva dalla parola tedesca "sale", evoca da subito l'importanza che questo elemento ha avuto per la sua identità. Già dal 1303, quando il Duca Ottone concesse alla città i diritti civici, Hall divenne un centro nevralgico del commercio del sale, trasportato lungo l'Inn e commerciato in tutta Europa. La sua posizione strategica la rese un crocevia di culture e un fulcro di attività economica, attirando signori, principi e mercanti.

Hall, un connubio di storia e arte

Il sale ha plasmato non solo l'economia di Hall, ma anche il suo stemma, che raffigura un fustino per il trasporto di questo prezioso minerale. Un simbolo che ricorda il passato glorioso della città e la sua centralità nel panorama europeo. Ma Hall non è solo storia e commercio. Il suo centro storico, secondo per estensione tra quelli austriaci di maggior pregio (è dieci volte più grande di quello di Innsbruck), è un vero gioiello da scoprire. Passeggiando tra le sue vie acciottolate, si ammirano edifici medievali, chiese barocche e palazzi rinascimentali, testimonianze tangibili di un passato ricco e vivace. Tra i luoghi da non perdere, la Munzturm, la Torre della Zecca, simbolo del potere e della ricchezza della città, dove, nel 1486, venne coniato il primo tallero, una moneta d'argento che diede il nome all'odierno dollaro e che contribuì alla prosperità di Hall.

I luoghi da non perdere ad Hall, in Tirolo

Il municipio e la Chiesa parrocchiale di San Nicola



Il cuore pulsante di Hall in Tirol è il municipio, un edificio che custodisce la storia della città sin dal 1335, quando era ancora un castello di proprietà del Conte Enrico di Gorz-Tirol. Donato alla città nel 1406 dagli Asburgo, il municipio subì un'importante ristrutturazione dopo il grande incendio del 1447. Oggi, la sua splendida Sala del Consiglio, con il suo soffitto a travi del 1451, ospita non solo le riunioni del Comune, ma anche matrimoni.

L'esterno del municipio di Hall

A pochi passi dal muncipio, poi, c'è la Chiesa parrocchiale di San Nicola, consacrata nel 1281 e un'altra testimonianza del passato di Hall. Ampliata nel corso dei secoli parallelamente alla crescita della città, la struttura vanta una torre gotica del 1345, sostituita dopo il terremoto del 1670 con un campanile a bulbo barocco.

Veduta sulla Chiesa parrocchiale di San Nicola ad Hall

All'interno, la cappella Waldauf, con la sua ricca collezione di reliquie del cavaliere Florian Waldauf, e la "Madonna di Waldauf" della scuola di Michael Pacher, meritano una visita.

Il museo del sale



Il sale, come già raccontato, è stato l'elemento chiave della prosperità di Hall, e il Museo minerario - sempre nel centro storico del paese - offre un'immersione affascinante nel mondo delle miniere di salgemma.

L'ingresso del museo del sale ad Hall

Tra gallerie, pozzi, una perforatrice e uno scivolo, i visitatori possono rivivere l'atmosfera della miniera ormai chiusa della valle di Hall.

Il castello di Hasegg e la Torre della Zecca



Proseguendo la nostra passeggiata si arriva poi al simbolo della città: il Castello di Hasegg, menzionato per la prima volta nel XIII secolo. La fortezza fu costruita per proteggere la salina, il fiume Inn (dove un tempo sorgeva uno dei porti più importanti d'Europa) e l'antica via del sale. Ampliato nel XV secolo e adibito a residenza principesca, nel 1567 accolse la Zecca per volere dell'Arciduca Ferdinando II. Oggi, il castello offre una vista mozzafiato sulla città e sulle montagne circostanti, ospita mostre e può essere utilizzato per eventi come concerti o feste cittadine.

La Torre della Zecca ad Hall

Famosa in tutto il mondo per la coniazione di monete, la Zecca di Hall fu chiusa nel 1809 dalle truppe bavaresi. Riaperta nel 1975, è oggi un museo che racconta la storia del conio e svela i segreti di quest'antica arte. Tra imponenti macchinari, la Torre offre un panorama eccezionale sulla città e ospita mostre sul cristallo, sui falchi e sulla vita quotidiana nel Medioevo.

Johannes Nuding, l'ex tristellato che ha deciso di tornare ad Hall e aprire due ristoranti

Hall, però, non è solo storia e cultura. È anche gastronomia. Poprio qui, infatti, nel 2022, lo chef Johannes Nuding, ex tristellato allo Sketch di Londra, ha deciso di dare nuova vita a una locanda storica di 400 anni, trasformandola in un tempio del gusto. Insieme alla moglie Lilit, al padre e allo zio, Nuding ha aperto due ristoranti al suo interno: lo "Schwarzer Adler" e il "Secco", due gioielli gastronomici che riflettono la sua filosofia culinaria e l'amore per la sua terra natale.

Lo chef Johannes Nuding 1/3 Gli interni del ristorante Schwarzer Adler ad Hall 2/3 Gli interni del bistrot Secco ad Hall 3/3 Previous Next

Lo "Schwarzer Adler", aperto solo nei fine settimana, è un ristorante fine dining che propone un'esperienza gastronomica unica. Nuding crea piatti contemporanei utilizzando ingredienti freschi e di stagione, provenienti da produttori locali. Il menu degustazione, che cambia regolarmente, è un viaggio attraverso i sapori del Tirolo, reinterpretati con estro e maestria. La carta dei vini, ricca di etichette provenienti da tutto il mondo, completa l'esperienza culinaria, offrendo l'abbinamento perfetto ad ogni portata.

Crema di piselli con yogurt, menta e verdure (broccoli e porro) di Johannes Nuding 1/3 Maiale Duroc al curry con riso basmati e pak-choi di Johannes Nuding 2/3 Torta al limone, semi di papavero e zafferano di Johannes Nuding 3/3 Previous Next

Il "Secco", invece, è il luogo ideale per un'atmosfera più informale. Aperto dal mercoledì al sabato, questo bistrot moderno propone una cucina ispirata alla cultura gastronomica francese, sempre con un occhio di riguardo ai prodotti stagionali. Il menu, ricco di piatti gustosi e raffinati, accontenta ogni palato. Dagli antipasti ai dessert, tutte le portate sono preparate con cura e attenzione ai dettagli, utilizzando ingredienti di altissima qualità.

Dormire in un edificio del 1300: l'hotel Goldener Engl

A circa 200 metri dai locali di Johannes Nuding, infine, sorge l'hotel Goldener Engl, pronto ad accogliere i suoi ospiti in un'atmosfera incomparabile in un edificio storico di 700 anni. Trasformato in un albergo a quattro stelle, il Goldener Engl offre un'atmosfera impareggiabile. Riconosciuto da "Historic Hotels of Europe" per la sua esclusività, l'hotel si pregia di un servizio personalizzato, di un ambiente unico nel suo genere e di un comfort di prima classe.

La hall dell'hotel Goldener Engl 1/3 Una camera dell'hotel Goldener Engl 2/3 La sala colazioni dell'hotel Goldener Engl 3/3 Previous Next

Dunque, che siate alla ricerca di un punto d'appoggio comodo per esplorare la città, di un soggiorno d'affari o di una fuga in Tirolo, il Goldener Engl promette a tutti i visitatori un soggiorno che va oltre l'ordinario.

Augustiner Keller - Goldener Engl | Unterer Stadtpl. 5 - 6060 Hall in Tirol (Austria) | Tel +43 522354621

Hall, una destinazione perfetta per chi si vuole immergere in un'atmosfera autentica

Insomma, con il suo ricco patrimonio storico, artistico e culturale, Hall è una destinazione ideale per chi desidera immergersi in un'atmosfera autentica e suggestiva. Un luogo dove lasciarsi conquistare dal fascino di un borgo medievale che ha saputo conservare la sua bellezza e la sua autenticità.