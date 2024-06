Zest: il nuovo capitolo della cucina mediterranea a Sorrento

Il locale interno è molto austero e di impostazione classica, ma in compenso l’area esterna sotto un percolato antico è davvero unica. In entrambi i casi a vincere è però la cucina di Domenico Iavarone che al ristorante Zest, nel Grand Hotel La Favorita a Sorrento, ha piantato la bandiera della cucina Mediterranea. Il locale combina tradizione e innovazione culinaria, offrendo un'esperienza gastronomica raffinata che vale il viaggio (come direbbero gli ispettori della Michelin…). Inaugurato il 27 marzo scorso, Zest ha puntato su u menu degustazione che esalta le materie prime locali con una decisa impronta contemporanea e non poche integrazioni dal mondo.

Domenico Iavarone - ristorante Zest

L'elegante ambiente è arricchito da dettagli artistici, come le maioliche e le ceramiche locali, creando un'atmosfera unica per gli ospiti secondo lo stile de La Favorita (5 stelle) che in tutte le camere è arredata proprio con il tipico stile sorrentino delle maioliche coloratissime e, ovviamente, che non mancano certo di richiami ai limoni.

L'eccellenza di Zest nel cuore di Sorrento con obiettivo la stella…

Iavarone, classe 1982, noto per le sue precedenti conquiste con la guida rossa (1 stella al Torre del Greco ristorante Josè), porta a Zest - che deve il nome alla scorza di agrume grattugiata o tagliata a strisce sottilissime - una filosofia culinaria che combina semplicità e raffinatezza, con menu degustazione e opzioni à la carte che riflettono il meglio della tradizione del sud Italia. mediterranea. E non a caso lo storico albergo nel centro di Sorrento nei mesi scorsi aveva puntato di lui con l’obiettivo della stella (in città ce ne sono già 3, Il Buco, l’Ecxelsior Vittoria-Terrazza Bosquet e il Lorelei).

Gambero e caviale - ristorante Zest 1/11 Il servizio di pane e burro - Zest 2/11 Assoluto di carciofo - Zest 3/11 4/11 5/11 Pappa al pomodoro, rivisitata, con spuma di limone - Zest 6/11 7/11 8/11 Lumache - Zest 9/11 Cocco, limone e polvere di caffè - Zest 10/11 Caprese di cioccolato e nocciole - Zest 11/11 Previous Next

Zest: una cucina complessa ma immediata, con attenzione all’orto e alla dietetica

Iavarone se la cava ottimamente con tutte le materie prime, dalla terra al mare e punta molto su scelte dietetiche riducendo sale, grassi e zuccheri. Alcuni suoi piatti sono davvero notevoli come zuppa di orzo, fave e limone candito o l’assoluto di carciofo, in linea con una proposta vegetariana che rappresenta un po’ la nuova prospettiva del cuoco che punta del resto molto sulla stagionalità e la sostenibilità. E ciò vale anche per la proposta della prima colazione che alla Favorita è davvero un rito per l’ampia scelta che si può trovare ogni mattina. E tutto ciò senza dimenticare l’impostazione mediterranea della sua cucina.

Il tavolo delle colazioni - Grand Hotel La Favorita

La sua cucina è complessa e di ricerca ma si presenta molto semplice ed immediata, facile da comprendere e senza lasciare dubbi nella degustazione. Le proposte sono alla carta, oppure in 2 degustazioni: “5 Senses”, 5 portate dal gambero fiori di latte alla triglia in patate fritte, lattuga, ravanelli e maionese alla zafferano; “A mano libera” dello Chef, 7 portate da Orzo, fave, razza e pomodoro secco al Cuore di carciofo con manzo alla senape, pancetta e provola al tartufo nero.

E anche nel bar la Favorita punta sulla contemporaneità e il territorio

Nel cambio di rotta de La Favorita c’è anche la modernizzazione della proposta del bar, il Bellavista Cocktail Bar sul rooftop del Grand Hotel, affidato alle capaci mani del bar manager Luigi Ruggiero che per la stagione 2024 ha rinnovato nuova drink list. I limoni della costiera e le erbe aromatiche sono il leit motive che segna l’identità dei drink in carta. Anche in questo caso si vuole valorizzare al massimo la produzione agricola del territorio sorrentino. I cocktail signature, sempre in carta saranno il Lemon leaf ed il Leucosia, sempre a base di limone sorrentino. La leggerezza è nello stile dei coctkail di Ruggiero per promuovere il bere consapevole.

La hall - Grand Hotel La Favorita 1/8 Il bar - Grand Hotel La Favorita 2/8 La hall - Grand Hotel La Favorita 3/8 Dettagli - Grand Hotel La Favorita 4/8 Dettagli d'arredo - Grand Hotel La Favorita 5/8 Dettagli d'arredo - Grand Hotel La Favorita 6/8 Dettagli d'arredo - Grand Hotel La Favorita 7/8 La scalinata - Grand Hotel La Favorita 8/8 Previous Next

L’accoglienza di classe resta lo stile de La Favorita hotel

Se Ristorante e Bar sono due ottimi motivi per visitare La Favorita, va detto che i turisti che arrivano da tutto il mondo per ammirare le bellezze di Sorrento scelgono questo albergo anche perché, pur un po’ datato negli arredi nello stile tipicamente sorrentino, sanno di poter godere della rinomata accoglienza di un albergo posto nel centro storico della città delle sirene. La gestione dei fratelli Giuseppe e Mario Manniello (proprietari) sta investendo proprio sul connubio fra la prestigiosa tradizione dell’hotel e le innovazioni apportate.

Grand Hotel La Favorita a Sorrento 1/9 Il giardino di Limoni - Grand Hotel La Favorita 2/9 Ingresso - Grand Hotel La Favorita 3/9 Grand Hotel La Favorita al tramonto 4/9 La spiaggia - Grand Hotel La Favorita 5/9 La piscina - Grand Hotel La Favorita 6/9 Grand Hotel La Favorita 7/9 La piscina - Grand Hotel La Favorita 8/9 Esterni - Grand Hotel La Favorita 9/9 Previous Next

Tutte le 85 camere, in stile, sono curate nei minimi dettagli, con arredi di alta qualità, tessuti pregiati ed opere d’arte che arricchiscono l’atmosfera. Hanno balconi di differente ampiezza, tra Classic Giardino al piano terra, vista interna sui palazzi del centro storico di Sorrento, Classic Giardino Balcone vista interna sui palazzi del centro storico. Superior con balcone vista giardino, Deluxe con balcone vista mare parziale.

Una delle camere - Grand Hotel La Favorita 1/6 Una delle camere - Grand Hotel La Favorita 2/6 Una delle camere - Grand Hotel La Favorita 3/6 Camera - Grand Hotel La Favorita 4/6 Colazione in camera - Grand Hotel La Favorita 5/6 Dettaglio della camera - Grand Hotel La Favorita 6/6 Previous Next

L’hotel è un edificio disposto su quattro livelli, circondato da un delizioso giardino con limonaia (dove c’è il ristorante estivo) e impreziosito da una splendida terrazza con piscina posta all’ultimo piano con vista panoramica sul Golfo di Napoli e dove c’è il rooftop col Bellavista Cocktail bar.

Zest Restaurant - Grand hotel La Favorita

Via Tasso 61 - Sorrento (Na)

Tel 081 8782031

Aperto la sera