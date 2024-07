Grand Hotel Imperiale: lusso a cinque stelle con Beach Club e Spa a Forte dei Marmi

Da un lato le Alpi Apuane, dall’altro la riviera della Versilia. In mezzo, lo splendido Grand Hotel Imperiale, cinque stelle lusso, nel centro storico di Forte dei Marmi (Lu), che da quest’anno è entrato a far parte di Preferred Hotels & Resorts, brand di hotel di lusso indipendenti presente in 85 paesi, nello specifico nella collezione LVX, a testimonianza degli incredibili standard qualitativi a disposizione degli ospiti.

L'ingresso del Grand Hotel Imperiale

Una vera e propria oasi accogliente e ricca di servizi e offerte, in un ambiente elegante, raffinato e che punta tutto sull’intimità e l’esclusività, fin dall’accoglienza. Con la nuova proprietà e la nuova gestione tutti i servizi dell’Hotel sono stati aperti al pubblico, dal ristorante al bar, dalla Spa al beach club, con l’intento di rendere il Resort un vero e proprio luogo d’incontro e di riferimento per i locals ed i visitatori.

Le camere e suite di lusso del Grand Hotel Imperiale

Gli ospiti hanno a disposizione una vasta scelta di camere e suite. Le parole chiave sono due: eleganza e ricercatezza, con ambienti luminosi ed accoglienti che rendono il soggiorno decisamente confortevole.

Suite blu nel Grand Hotel Imperiale 1/5 Suite del Grand Hotel Imperiale 2/5 Gli interni della Suite blu 3/5 Dettaglio suite del Grand Hotel Imperiale 4/5 I bagni in marmo nelle suite del Grand Hotel Imperiale 5/5 Previous Next

Deluxe accessibile: 28 metri quadi di una straordinaria luminosità e avvolte da colori tenui, le Deluxe Accessible sono camere accoglienti e confortevoli.

Deluxe: dai 28 ai 30 metri quadri, si aggiunge un bagno in marmo ed un balcone privato.

Classic Junior Suite: si sale di livello e di spazio. 45 metri quadri che comprendono una zona living open space ed un affaccio frontale sul mare. Queste due suite presentano una porta comunicante.

Junior Suite: splendido affaccio sul mare e ambienti spaziosi caratterizzati da una tonalità calda, si va dai 35 ai 45 metri quadri.

Premium Suite: spazi ariosi, zona living con divano e grande luminosità sono pronti ad accogliervi in una suite da 50 metri quadri con porta comunicante tra loro.

Forte Suite: tra i 45 e 55 metri quadri, sono caratterizzate da un balcone di dimensioni notevoli per una soluzione davvero esclusiva.

Deluxe Suite: 55 metri quadri a disposizione per gli ospiti, che godranno di un ambiente decisamente arioso, grandi spazi ed un doppio bagno.

Royal Suite: il massimo dell’esclusività che offre il Grand Hotel Imperiale. Da 55 a 65 metri quadri, doppio bagno rivestito in marmo ed una zona living molto spaziosa.

Family Suite: il lusso formato famiglia. Due camere matrimoniali ideali, e di estremo lusso, per una famiglia grazie ai suoi 90 metri quadri.

Ristorante L’Olivo al Grand Hotel Imperiale: sapori della tradizione mediterranea

Grazie allo chef Mario Cucchiara del ristorante L’Olivo, gli ospiti del Grand Hotel Imperiale potranno godere di una cucina di alto livello che affonda le sue radici nella tradizione mediterranea, con un focus specifico sulle pietanze a base di pesce come l’iconico spaghetto alle arselle. I commensali potranno usufruire di una luminosa ed elegante sala interna al primo piano e di un dehor decisamente più intimo a bordo piscina, circondati tra le caratteristiche piante di ulivo nel clima mite e rilassante di Forte dei Marmi.

La sala del ristorante L'Olivo del Grand Hotel Imperiale 1/5 Cucina mediterranea nel ristorante L'Olivo 2/5 Filetto e tartufo nel ristorante L'Olivo 3/5 Servizio impeccabile nel bar del Grand Hotel Imperiale 4/5 La cucina del Grand Hotel Imperiale 5/5 Previous Next

Le proposte sono inclusive – piatti vegetariani, vegan, gluten free e per ogni necessità alimentare - e ricercate: c’è infatti una meticolosa selezione della materia prima. Agli squisiti piatti dello chef Cucchiara è abbinata una carta dei vini esauriente e completa, tra pregiate etichette italiane ed internazionali: champagne francesi, spumanti importanti, vini bianchi e rossi sia francesi che italiani.

Dalla colazione alla Spa e Beach Club privato: i servizi del Grand Hotel Imperiale

Il Golden Bar del Grand Hotel Imperiale è aperto dal mattino fino a tarda serata, ed è un luogo di estrema convivialità, oltre che estremamente versatile: da una prima colazione gourmet con buffet internazionale ad un rilassante drink dopo cena, passando anche per un classico club sandwich oppure un pranzo leggero a metà giornata, al Golden Bar il personale è pronto ad esaudire ogni vostra richiesta.

Colazione in piscina al Grand Hotel Imperiale 1/4 Massaggio nella Spa del Grand Hotel Imperiale 2/4 Trattamenti relax nella Spa del Grande Hotel Imperiale 3/4 La sauna del Grand Hotel Imperiale 4/4 Previous Next

Le proposte per coccolare gli ospiti del Grand Hotel Imperiale comprendono un Aqua Wellness & Spa ed il Remo Beach Club. Relax e distensione grazie all’Aqua Wellness & Spa dove, in un ambiente rilassato ed intimo, si può usufruire di una piscina riscaldata, piscina interna con idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia emozionale, area relax e piccola palestra con attrezzi di ultima generazione firmati Technogym. È possibile, grazie alla gentilezza e bravura delle terapiste, fare trattamenti benessere e massaggi olisitici, rilassanti, aromaterapici e linfodrenanti. Infine, l’Estetica olistica con scrub, fanghi, trattamenti tonificanti e rimodellanti. I servizi estetici con manicure, pedicure, depilazione e make-up. E, su prenotazione, lezioni di yoga, sessioni di mindfulness e consulenze professionali di nutrizionisti e personal trainer.

Il Remo Beach Club invece è lo stabilimento balneare esclusivo del Grand Hotel Imperiale, aperto sia agli ospiti del Resort e sia ai clienti esterni, immerso nel verde e completamente rinnovato con servizi di alto livello: 35 tende e 34 cabine; Restaurant & Bar; Piscina; Teli mare; Parcheggio privato.

Grand Hotel Imperiale, i gazebi nel Remo Beach Club 1/4 Grand Hotel Imperiale, pranzo vista mare al Remo Beach Club 2/4 Grand Hotel Imperiale, il bar del Remo Beach Club 3/4 Grand Hotel Imperiale, la piscina del Remo Beach Club 4/4 Previous Next

Nel Beach Restaurant è possibile mangiare in riva al mare sulle comode chaise longue per assaporare la cucina autentica e raffinata del ristorante sulla spiaggia. C’è spazio anche per il “momento golden hour” grazie al Beach Bar ed i suoi freschi drink da assaporare al tramonto in riva al mare. Al Remo Beach Club gli ospiti sono coccolati da uno staff altamente professionale che cura ogni piccolo dettaglio, dal servizio in spiaggia, in piscina, al ristorante, al bar. Ogni giorno l’arredo della tenda è attrezzato con i teli esclusivi del Bagno; le cabine sono dotate di accappatoi, asciugamani e lavette e cassaforte. Non manca il servizio internet con wi-fi esclusivo. La sicurezza e la privacy degli ospiti sono al primo posto.

Grand Hotel Imperiale

Via Giuseppe Mazzini, 20 - 55042 Forte dei Marmi (Lu)

0584 78271