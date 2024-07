 Hotel Barceló Nura, lusso sostenibile a cinque stelle a Minorca

L’hotel Barceló Nura, che sorge nel paradiso dell’isola di Minorca, è un hotel “per l’isola”. Progettato non solo con l’assoluto rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema che lo circonda, l’hotel a 5 stelle del Barceló Hotel Group ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo economico, sociale e culturale dell’isola.

Hotel Barceló Nura

Una struttura che promuove la responsabilità etica, Barceló Nura è un mix tra un classico hotel ed un rifugio naturale, con materiali legati alle costruzioni tradizionali dell’isola: pietra, roccia e acqua, per un risultato unico che si fonde senza soluzione di continuità con l’ambiente circostante, sempre con il massimo rispetto del paesaggio naturale che circonda l’hotel.

Hotel Barceló Nura - Le piscine

Meritevole di menzione l’impegno green che deriva dall’utilizzo di pannelli solari per ridurre l’impatto ambientale e l’emissione di CO2 nell’atmosfera; oppure l’utilizzo di acqua rigenerata e ancora la produzione di acqua calda attraverso l’energia solare. Impatto energetico minimo grazie ad uno studio particolare sull’illuminazione a basso costo. Infine, la struttura non si sviluppa in altezza per rispettare il meraviglioso ambiente naturale che la circonda.

Le camere dell’hotel Barceló Nura

A disposizione dei turisti 128 camere, di cui ben 45 con accesso diretto ad una piscina semiprivata. Ci sono diverse soluzioni tra cui poter scegliere per due fino a quattro persone. Una delle offerte più apprezzate è quella della “Junior Suite Sea”: con vista sul mare, misura 40 metri quadri e dispone di un soggiorno integrato e di un divano letto, nonché di un'ampia terrazza attrezzata con mobili da terrazza, lettini e ombrellone. È una sistemazione per tre persone (massimo due adulti ed un bambino).

Hotel Barceló Nura - Junior Suite 1/4 Hotel Barceló Nura - Panoramica Junior Sute 2/4 Hotel Barceló Nura - Dettaglio Junior Suite 3/4 Hotel Barceló Nura - La vista dalla Junior Suite 4/4 Previous Next

Per i più esigenti c’è anche la “Suite”, una spaziosa ed esclusiva suite di lusso di 44 metri quadri con vista sul mare, dotata di un letto king size e di un divano letto con due materassi singoli. Dispone di una terrazza con un comodo letto da giorno, un bagno aperto e una doccia a pioggia. Qui possono soggiornare fino a quattro persone (due adulti e due bambini).

Hotel Barceló Nura - La pisina semiprivata accessibile dalla suite

I ristoranti e il bar dell’hotel Barceló Nura

La struttura offre diverse soluzioni per la ristorazione: dal buffet al ristorante alla carta, fino ad bar ed una terrazza sul mare.

Il ristorante a buffet Roots offre colazioni B-LikEat, il concetto di Barceló Hotels & Resorts progettato intorno a prodotti biologici, stagionali e locali. B-LikEat riunisce le tendenze gastronomiche più popolari per offrire colazioni deliziose, sane, varie, di alta qualità e molto invitanti. Il ristorante offre anche pranzi e cene a buffet con serate a tema locale e internazionale. Il ristorante alla carta Sa Tanca, con cucina a vista, propone un menu di piatti mediterranei a base di prodotti locali. Pesce fresco e carni alla griglia sono alcune delle sue specialità.

Hotel Barceló Nura - Bar vista mare

Il bar Llimona offre agli ospiti un menù di snack e tapas per il pranzo, oltre a una selezione di cocktail da gustare nell'atmosfera rilassata della hall dell'hotel o accanto alle splendide piscine. Infine la terrazza B-Heaven, situata sul tetto dell'hotel, offre una splendida vista sul mare per un tramonto perfetto accompagnato dai migliori cocktail e dalla migliore musica dal vivo.

I servizi dell’hotel Barceló Nura

Hotel Barceló Nura - Piscine e suite

Il complesso comprende un'area con tre piscine all'aperto, oltre a un'area piscina semi-privata, a cui si può accedere dalle Junior Suite e da alcune delle Deluxe Suite. Inoltre l’hotel dispone di una palestra completamente attrezzata e di un centro benessere completo di piscina riscaldata con getti d'acqua, doccia multifunzione, doccia di ghiaccio e sauna.

Barceló Nura

Calle Biniancolle0803 22 - 07713 Biniancolla, Balearic Islands, Spagna

Tel +34 971 57 17 00