Ristorante Feria a Treviso, una finestra sull’Indonesia a doppia anima

L'Indonesia in Veneto si trova a Treviso, precisamente nel ristorante Feria in via della Quercia 8. Protagonisti lo chef Marco Feltrin ed il sommelier Régis Ramos, pronti a guidare l'ospite in un viaggio gastronomico alla scoperta di questa terra orientale e misteriosa. I piatti dello chef sono frutto di una conoscenza e di un rispetto profondo verso l'Indonesia, mentre il sommelier completa e valorizza ancora di più l'esperienza grazie alla sua selezione di vini artigianali.

Ristorante Feria, chef Marco Feltrin alla griglia in giardino

Feria, la visione ed i piatti dello chef Marco Feltrin accompagnato dal sommelier Régis Ramos

«Vorrei che tutto sembrasse fluido, presentando piatti complessi in modo semplice. L’obiettivo: trasmettere un percorso nuovo per persone che non hanno mai provato cucina di questo tipo». Da queste parole è chiara la visione dello chef Marco Feltrin, che aggiunge «Mia moglie, Endang Sriyanty, è indonesiana e il suo contributo è essenziale nella realizzazione dei piatti: rappresenta il punto di partenza oppure una correzione finale di ogni piatto». Se gli si chiede per lui cos’è la cucina, lo chef risponde: «È come un viaggio: un'esperienza di condivisione, dove ogni piatto racconta una storia di intensità, equilibrio e bilanciamento dei sapori».

Ristorante Feria, chef Marco Feltrin 1/4 Ristorante Feria, chef Marco Feltrin, la moglie Endang e il sommelier Régis Ramos 2/4 Ristorante Feria, chef Marco Feltrin e la moglie Endang Sriyanti 3/4 Ristorante Feria, il sommelier Régis Ramos 4/4 Previous Next

Eppure non è sempre stato così, visto che questo amore è sbocciato quasi per caso. «Non sapevo che strada prendere dopo il diploma, così mi sono preso un anno di pausa e ho iniziato a fare il pizzaiolo - racconta Feltrin - Ero attratto da un ambiente informale, un lavoro in cui si faceva qualcosa con le mani. Non è stata un’illuminazione, non era una professione che volevo fare fin da piccolo. La passione è nata sul campo. Ho fatto un anno in pizzeria ma quel mondo non lo sentivo mio». In Feria ha trovato il suo habitat ideale e lo si nota dalle proposte che offre ai suoi ospiti: fra i piatti signature: Rujak, Hati, Mie Arsik e Rendang, la Ventresca di tonno e pomelo; Noodles con anguilla e ginseng.

Ristorante Feria, Sayuran 1/4 Ristorante Feria, Saté di pesce 2/4 Ristorante Feria, Ikan 3/4 Ristorante Feria, uno dei vini artigianali scelti da sommelier Régis Ramos 4/4 Previous Next

In tutto questo c'è l'accompagnamento, fondamentale, del sommelier del locale Régis Ramos: i suoi vini artigianali sposano alla perfezione le note esotiche dei piatti dello chef, con abbinamenti che sono vere e proprie espressioni autentiche del territorio che si è scelto di rappresentare e valorizzare.

Feria, ristorante interno e bar informale

Il ristorante interno di Feria ha un design contemporaneo con cucina a vista ed è affacciato su un evocativo giardino esterno. Sarè Bar invece è un luogo informale per un aperitivo pre cena accompagnato da proposte di degustazione che arrivano direttamente dalla cucina come Babi Guling (panino al vapore, pancetta di maiale, curcuma), Gorengan (involtino vegetariano fritto), o Satè Ayam (spiedini di pollo, salsa alle arachidi). L'esperienza di Feria è un vero e proprio ponte culturale, dove la passione per l'Indonesia si traduce in un’avventura vivace e coinvolgente.

Ristorante Feria, la sala 1/3 Ristorante Feria, il bistrot 2/3 Ristorante Feria, il bar 3/3 Previous Next

Feria Restaurant

Via della Quercia, 8 - 31100 Treviso

0422 174 8017