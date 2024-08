Rinasce un mito: l'Hotel d'Inghilterra a Roma riapre le porte

Il 27 settembre, le porte del leggendario Hotel d'Inghilterra si riaprono al pubblico, svelando un gioiello restaurato che brilla di nuova luce nel cuore pulsante di Roma. Sotto la sapiente guida di Starhotels Collezione, questo storico palazzo ha subito una metamorfosi che ne ha esaltato l'anima, rendendolo un rifugio di lusso e un omaggio alla sua ricca storia.

L'Hotel d‘Inghilterra, dopo il restauro, riaprirà il prossimo 27 settembre

Hotel d'Inghilterra, la storia

L'Hotel d'Inghilterra è stato amato sin dall'Ottocento dall'élite internazionale per la sua innata eleganza e magnifica posizione a pochi passi da Piazza di Spagna e via Condotti. Le sue origini affondano nella metà del XVI secolo, quando era una dimora nobiliare destinata ad accogliere gli ospiti di Palazzo Torlonia. Già nel XV secolo, questa zona di Roma era rinomata per la sua ospitalità, attirando viaggiatori da ogni angolo del mondo. Nel 1845, la residenza si trasformò nell'Hotel d'Angleterre, un nome che richiamava la sua popolarità tra i visitatori britannici dell'epoca del Grand Tour. Il legame con l'Inghilterra è testimoniato ancora oggi dal logo, ispirato al blasone della famiglia reale inglese.

L’Hotel d’Inghilterra è stato amato sin dall’Ottocento dall’élite internazionale per la sua innata eleganza e magnifica posizione

Le mura dell'hotel hanno accolto nel corso dei secoli personaggi illustri che hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia: dai poeti romantici John Keats, Byron e Shelley, agli scrittori Henry James, fino alle icone del cinema come Elizabeth Taylor, Gregory Peck ed Ernest Hemingway. Ognuno di loro ha contribuito a tessere la ricca trama della storia dell'Hotel d'Inghilterra, rendendolo un luogo leggendario.

Hotel d'Inghilterra, un restauro che parla il linguaggio del tempo

Il restauro dell'Hotel d'Inghilterra, guidato da Elisabetta Fabri, presidente e ad di Starhotels, è stato un viaggio nel tempo e nella bellezza. Avviatosi a maggio 2023 con il recupero della storica facciata e delle camere ai piani superiori, il progetto si è concluso con un'attenta ristrutturazione degli spazi comuni e dei primi tre piani. Ogni dettaglio è stato curato con maestria, grazie al contributo di maestranze artigiane che, nell'ambito dell'iniziativa “La Grande Bellezza - The Dream Factory”, hanno saputo coniugare tradizione e innovazione, preservando l'anima storica dell'hotel e donandogli un nuovo splendore.

Ad essere ristrutturati sono stati la facciata, gli spazi comuni e i primi tre piani

«È stato un privilegio per me - ha commentato Fabbri - supervisionare il restauro di questo gioiello romano, l'Hotel d'Inghilterra. Preservare la sua eredità è stato fondamentale, proprio come lo è stato per l'Helvetia & Bristol a Firenze. Qui a Roma, abbiamo avuto l'opportunità unica di tradurre l'eleganza vissuta dai colti viaggiatori dell'epoca del Grand Tour, in uno spazio che ridefinisce i parametri dell'ospitalità d'eccellenza e ne celebra il suo patrimonio. Il nuovo Hotel d'Inghilterra sarà una vera seconda casa per chi cerca bellezza, in un'atmosfera intima ed accogliente»

Hotel d'Inghilterra, l'atmosfera

Varcata la soglia, gli ospiti saranno accolti in un'oasi di lusso, dove l'eleganza senza tempo di un palazzo romano si fonde con il comfort contemporaneo. La reception, nella sua posizione originaria, è il primo punto di contatto con un'atmosfera raffinata e accogliente. Le aree lounge, concepite come esclusivi salotti privati, sono impreziosite da tessuti pregiati Dedar e Rubelli, e illuminate da raffinate lampade Bronzetto e da storici lampadari restaurati. Ogni dettaglio, dai tessuti alle opere d'arte, è stato scelto con cura per creare un ambiente sofisticato e intimo.

Hotel d'Inghilterra, Eternal Iconic Suite 1/4 Hotel d‘Inghilterra, vista da una Balcony Suite 2/4 Hotel d‘Inghilterra, Balcony Suite 3/4 Hotel d‘Inghilterra, balcone di una Balcony Suite 4/4 Previous Next

Le camere e le suite, ridotte in numero (da 84 a 80) per garantire maggiore privacy e lasciare più spazio ai lussuosi interni, offrono un'esperienza su misura, con arredi unici che combinano pezzi d'antiquariato finemente restaurati da Fersini Restauro e creazioni contemporanee di alto artigianato. I tessuti su misura Rubelli, con i loro motivi evocativi, e le lampade Lumis, realizzate a mano, completano l'opera, creando un'atmosfera di raffinata esclusività.

Hotel d'Inghilterra, un'esperienza su misura

Cuore pulsante dell'hotel sarà il rinnovato Cafè Romano, ampliato e collegato alla lobby per creare un vero e proprio salotto romano, dove gustare i sapori autentici della tradizione rivisitati in chiave moderna. Affacciato sull'elegante Via Borgognona, il ristorante offrirà un'esperienza culinaria unica, perfetta per un pranzo raffinato o una cena romantica. Al sesto piano, la nuova Terrazza Romana, un'esclusiva rooftop bar con vista mozzafiato sulla città, sarà il luogo ideale per un aperitivo all'insegna del relax e della convivialità. Per completare l'esperienza, l'hotel offrirà un'intima spa, un'oasi di benessere nascosta nel cuore del palazzo, dove gli ospiti potranno concedersi momenti di puro relax.

Hotel d‘Inghilterra, terrazza 1/3 Hotel d‘Inghilterra, relax all'aperto 2/3 Hotel d'Inghilterra, collezione Penthouse 3/3 Previous Next

«L'Hotel d'Inghilterra - ha concluso Massimo Colli, direttore della struttura -, con la sua storia, il suo charme e la meravigliosa posizione nel cuore di Roma, rappresenta una proposta unica per i viaggiatori che cercano un soggiorno di lusso ma allo stesso tempo autentico nella Città Eterna. Il nostro fascino, unito al servizio per cui siamo famosi e al senso di ospitalità italiana che da sempre rappresentiamo, ci ha già permesso di distinguerci. Grazie a questo restauro conservativo, questo palazzo storico tornerà ad essere la casa lontano da casa per i nostri ospiti».

Hotel d'Inghilterra

Via Bocca di Leone 14 - 00187 Roma

Tel 06 699811