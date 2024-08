Gradonna Mountain Resort, un'oasi di verde e relax ai piedi del Großglockner

Una fuga in montagna d'estate per assaporare il dolce relax della montagna, tra aria pura, verde sconfinato e l’imponenza degli Alti Tauri austriaci. Il tutto condito dai numerosi comfort a quattro stelle del Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel, un albergo capace di soddisfare i turisti in ogni stagione dell'anno, grazie ai servizi offerti sia d'estate che d'inverno grazie all'accesso diretto sulle piste da sci.



Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel

Camere, suite e Chalet del Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel

Il Gradonna è composto da un riconoscibile corpo centrale modernissimo , a cui è affiancata una torre specchiata di 12 piani che propone 12 suite esclusive. C’è poi scelta anche per chi è alla ricerca, oltre di relax e pace, anche di privacy: disponibili 41 chalet distribuiti nel bosco, di varie metrature e in grado di accogliere fino a 8 persone. Tutti gli chalet sono dotati di camino, area lounge, sauna, area wellness privata e di una cucina super accessoriata.

Il tutto viene proposto in chiave green e sostenibile. Il Gradonna infatti è il primo hotel del Tirolo orientale a ottenere dal Tüv Austria il prestigioso riconoscimento di sostenibilità Iso 14001, che fa parte di una serie di norme internazionali che riguardano il Sistema di Gestione Ambientale e ha aderito ai concetti di Green Pearls Unique Places Collection in termini di eco sostenibilità e di risparmio energetico.

Camere del Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel

Tutte le camere e suite del Gradonna offrono uno sguardo panoramico mozzafiato sulle montagne del Tirolo orientale e sprigionano un’atmosfera calda ed accogliente grazie ai materiali in esse presenti, tanto legno e loden. Come la “camera doppia Klassik”, da circa 30m² con zona relax con vista sui monti o verso la valle. A disposizione degli ospiti cassetta di sicurezza, TV satellitare, W-LAN, radio e telefono, schermo piatto, balcone, posto auto nel garage sotterraneo, pantofole da camera e, in prestito, accappatoi e borsa da bagno in camera, stanza da bagno con doccia e WC separato, prodotti vegani della pregiata linea cosmetica Magdalena’s.

Suite del Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel

Meritevole di menzione la “Suite nella Torre” da minimo 55 m². A disposizione una cabina a calore profondo a raggi infrarossi panoramica. Camera da letto e soggiorno separati, ciascuno con Tv a schermo piatto, macchina per espresso e bollitore per il tè, ampia zona bagno con vasca, doccia e lavabi doppi e terrazza panoramica con lettini per godersi in pieno relax lo stupendo panorama montano.

Chalet del Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel

Gli esclusivi chalet dal comfort 4 Stelle Superior sono disponibili in tre categorie: Klassik, Superior e Deluxe, tutti perfettamente adatti per godersi relax e benessere all’ombra del Großglockner. La forma cubica di questi chalet in cui la tradizionale architettura dello chalet alpino incontra il design più moderno, riesce a fondersi perfettamente col panorama naturale circostante. Le facciate in scandole di legno di larice, il tanto legno degli ambienti interni e le ampie vetrate panoramiche fanno sì che il contatto con la natura sia completo ed autentico.

Negli Chalet Klassik troverete un’ampia zona soggiorno con camino/stufa e cucina moderna ed attrezzata con lavastoviglie, frigorifero, forno a microonde, macchina per espresso, bollitore e set da cucina con prodotti per la pulizia. Per il relax più totale una cabina a calore profondo a raggi infrarossi direttamente negli chalet. Da 2 camere doppie, ciascuna con TV satellitare, radio, cassetta di sicurezza e W-Lan gratuita in tutto lo chalet. Da 1 a 2 stanze da bagno (con doccia) e da 1 a 2 WC separati. Un balcone con stupenda vista sulla vallata di Kals e l’incredibile paesaggio alpino circostante. Per chi ama l’outdoor c’è un vano per il deposito delle attrezzature sportive con asciuga-scarpe, un ripostiglio lavanderia con lavatrice, asciugatrice, lavabo, ferro e asse da stiro.Posto auto nel garage sotterraneo (in tutto il resort vige il divieto di circolazione per le auto). Negli Chalet Superior a disposizione degli ospiti una Spa privata ad uso illimitato con sauna finlandese e zona relax, mentre per chi sceglie lo Chalet Deluxe i vantaggi esclusivi sono numerosi: moderna cucina abitabile ed ampia area soggiorno con zona lounge su due piani, una grande terrazza con vista panoramica, Spa privata ed esclusiva ad uso illimitato con sauna finlandese, cabina a calore profondo a infrarossi, atrio all’aperto e doccia a pioggia, l’accesso alla Gradonna Mountain Spa incluso, un ulteriore posto auto nel garage sotterraneo, passaggio coperto, il negozio sportivo e la sala fitness del Gradonna Hotel e infine la pulizia (pavimenti e bagni) ogni due giorni inclusa.

Il ristorante del Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel dello chef Michael Karl

Lo chef Michael Karl, con l’aiuto del suo ottimo team, si occupa del ristorante del Gradonna. Il focus ovviamente è sui prodotti regionali di alta qualità, che diventano piatti straordinari da gustare con vista panoramica sulle montagne del Großglockner e sul villaggio montano di Kals. C’è grande attenzione e disponibilità nell’accontentare tutti, come dimostrano le proposte vegane, vegetariane e gluten free, tutte con ingredienti freschissimi e a km 0. La cucina gourmet del Gradonna è stata premiata nel 2023 con 12 punti e un cappello dalla guida "Gault&Millau". Uno dei molti premi nel già ricco palmarès dello chef Michael Karl. Gli ospiti potranno usufruire anche degli esperti sommelier e dei loro consigli per i vini più adatti da abbinare al menù gourmet. Nella cantina del Gradonna Hotel è disponibile un ampio assortimento di vini pregiati, per la maggior parte di provenienza austriaca, ma anche vere e proprie rarità dalle migliori regioni vinicole del mondo.

La Spa del Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel

L’ampia area benessere è caratterizzata dal marmo di Kals, dal legno e dall’acqua fresca di sorgente. Piscina interna ed esterna, laghetto naturale e sauna rendono il Gradonna un luogo magico per il riposo e il relax. Tra le proposte da sperimentare della pluripremiata Spa, i rituali realizzati con la linea cosmetica 100% vegan, bio e cruelty free “Magdalena’s – Made in Tyrol” creata, sviluppata e prodotta consapevolmente in Tirolo.

Sport per tutti tra arrampicate, bici e yoga al Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel

La vacanza in montagna non è fatta (solo) di piacevole ozio, ecco perché le attività al Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel sono molteplici, tutte adatte per assaporare al meglio il lato più adrenalinico e avventuroso del territorio. Bici, escursioni, yoga, arrampicate, dai sentieri più facili e accessibili alle sfide più impegnative per gli escursionisti esperti: il programma settimanale del resort soddisfa tutti i gusti. Da provare la suggestiva esperienza sensoriale di camminare a piedi nudi, il cosiddetto barefooting, su un sentiero per connettersi profondamente con la natura.

Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel - Relax di coppia nella natura

Oppure: le escursioni con i ranger del Parco Nazionale degli Alti Tauri, per osservare da vicino la fauna selvatica. Il resort è anche il punto di partenza per itinerari in bicicletta e mountain bike. Come il Mountain-Bike-Trail, un percorso mozzafiato che si snoda attraverso i pittoreschi paesaggi montani del Tirolo Orientale. Certificato “Hotel per amanti della bicicletta e della mountain bike” (a disposizione c’è un servizio bici, la possibilità di noleggiare biciclette, ma anche l’alimentazione perfetta per il ciclista e informazioni su itinerari nella regione), dal resort parte inoltre il "Kals-Tirolo Bike Road" - per coloro che desiderano esplorare la bellezza della regione su due ruote lungo strade asfaltate.

Scalatori provetti? C’è quello che fa per voi. La meta da sogno per ogni scalatore esperto è ovviamente il Großglockner: l'escursione in vetta è una vera e propria avventura indimenticabile, ma lo è anche il viaggio al punto di partenza lungo la Großglockner Hochalpenstraße, la strada alpina più famosa che si snoda attraverso un paesaggio mozzafiato e termina ai piedi del ghiacciaio del Großglockner. Si tratta di una delle escursioni montane più belle dell'Austria e un tempo era anche una delle strade più difficoltose per l'impegno notevole a cui erano sottoposti i freni delle auto per le forti pendenze.

Gli appassionati di Nordic-Walking infine possono affrontare 15 percorsi e i podisti una rete di sentieri di ben 105 chilometri. Non mancano esperienze adrenaliniche col Tandem-Paragliding, il canyoning, il rafting, le scalate su ferrate o la palestra bouldering che si trova all’interno del Gradonna stesso. E neppure lo yoga, per rinvigorire il corpo e la mente, specie se praticato all’aperto, nel prato davanti al resort.

Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel

Burg 24 - 9981 Kals am Großglockner

Tel +43 4876 82 000