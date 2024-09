Das Majestic, hotel ai piedi del Plan de Corones per chi ama montagna e buona cucina

Il Das Majestic - Hotel & Spa,4 stelle lusso di Riscone (Bz), è l'incarnazione perfetta per chi cerca una fuga nella natura, circondato dalle straordinarie bellezze del Plan de Corones e immerso nel calore dell'ospitalità altoatesina. Fondata nel 1972 dalla famiglia Feichter-Rastner, questa struttura ha saputo adattarsi ai tempi, rimanendo un punto di riferimento per gli amanti della montagna e del benessere in Val Pusteria.

Das Majestic -

L'hotel offre un ambiente raffinato, combinando eleganza classica alpina con tocchi moderni, creando uno spazio accogliente e rilassante. Tra i punti salienti della struttura, spicca la proposta gastronomica di alto livello, guidata dallo chef pluripremiato Matthias Kirchler. Il suo approccio culinario si basa su ingredienti freschi e locali, permettendo agli ospiti di apprendere i sapori autentici del territorio attraverso piatti che raccontano la cultura e le tradizioni della valle.

Situato a Riscone, ai piedi del suggestivo Plan de Corones, l'Hotel Majestic è il rifugio perfetto per chi cerca un autentico angolo di paradiso. La sua posizione privilegiata attrae gli alpinisti più esigenti, ma è anche un paradiso per gli amanti della natura e del benessere. L’Hotel Majestic unisce il lusso di strutture moderne a dettagli di uno stile alpino tradizionale, creando un ambiente accogliente e raffinato. Gli ospiti possono godere del fascino della cultura altoatesina, abbinando esperienze sportive e momenti di pura eleganza. In questo ambiente unico, gli ospiti possono rilassarsi e rigenerarsi nel centro benessere della struttura, dove ogni dettaglio è pensato per offrire un'esperienza di benessere completa. L'Hotel Majestic promette un soggiorno indimenticabile immerso nella natura, nella tranquillità e nel comfort. Che si tratti di avventure all'aria aperta o di momenti di relax, l'Hotel Majestic è la scelta ideale per chi desidera vivere il meglio delle Dolomiti.

Das Majestic - Terrazza

Le camere e suite dell'hotel Des Majestic

Le camere e le suite del Majestic sono diverse, uniche e confortevoli. Da comodamente piccole a spaziose, sempre arredate con dettagli di buon gusto ed offrono tutto ciò che serve per sentirsi bene. Tutte le tipologie di camere sono per non fumatori. Di seguito alcune delle proposte più interessanti.

Suite 112 con Jacuzzi

Da 40m². Il fascino dell'abitare fra il design alpino-moderno, 40 mq con terrazzino e jacuzzi, confortevole angolo-soggiorno, bagno con doccia e vasca da bagno, WC, bidet, asciugacapelli, borsa SPA, cassetta di sicurezza, frigobar, telefono, flat-sat-TV, accesso WIFI gratuito

Nuova Suite Cocoon

Da 40m². La nuova suite è composta da: Letto matrimoniale, letto a castello (per bambini), balcone con vista sul Plan de Corones, vasca da bagno, doccia, WC, bidet, asciugacapelli, ambiente moderno, cassaforte, TV satellitare con radio, telefono, minibar, ampio armadio. Perfetto per famiglie con bambini piccoli fino a 12-16 anni.

Das Majestic - Camera Zimmer con Jacuzzi 1/5 Das Majestic - Camera Zimmer con Jacuzzi 2/5 Das Majestic - Camera Zimmer 3/5 Das Majestic - Camera Lumen 4/5 Das Majestic - Suite Majestic 5/5 Previous Next

Juniorsuite Alpienne Royal

Da 52m². Juniorsuite à ca. 52 qm, balcone alla francese con vista sulle Alpi, soggiorno e camera da letto, confortevole angolo salotto, bagno, doccia, WC, bidet, asciugacapelli, TV satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, frigobar, accesso WIFI gratuito.

Majestic Suite

La suite Majestic per famiglie che cercano un ambiente classico e lussuoso. Suite di 100 mq, terrazza con vista sulle Alpi, bagno, doccia, WC, bidet, seconda stanza con letti separati e bagno indipendente, ampio salotto, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, TV satellitare, telefono, frigobar; accesso WIFI gratuito; ideale per 4-5 persone.

Das Majestic sotto la neve

Il ristorante di Das Majestic, garantisce chef Matthias Kirchler

Matthias Kirchler, giovane e talentuoso chef originario della Valle Aurina, sta portando la sua visione innovativa della cucina di montagna all'Hotel Majestic di Riscone, un rinomato quattro stelle Superior. La sua carriera, già promettente, si distingue per l'impegno nella valorizzazione delle produzioni locali, grazie a collaborazioni con piccoli artigiani, che includono coltivatori e allevatori. Kirchler è noto per la sua capacità di esaltare gli ingredienti, combinando tecniche culinarie avanzate con un profondo rispetto per l'essenza degli alimenti. La sua cucina non è solo un tributo alla tradizione altoatesina, ma è anche un manifesto di accessibilità, in cui l'alta cucina viene proposta a un pubblico più ampio. «Tutti meritano di vivere un'esperienza gastronomica che racconta il territorio senza filtri» afferma, evidenziando l'importanza di un'esperienza autentica.

Das Majestic - Lo chef Matthias Kirchler in cucina 1/6 Das Majestic - Sommelier 2/6 Das Majestic - Ristorante 3/6 Das Majestic - Ristorante 4/6 Das Majestic - Fiori e prodotti dell'orto 5/6 Das Majestic - Prodotti dell'orto 6/6 Previous Next

Il menu del ristorante dell'Hotel Majestic si basa su una cucina dinamica, influenzata dai ritmi delle stagioni e dalla freschezza dei prodotti locali. Grazie a una rete selezionata di fornitori e al grande orto presente nel parco della struttura, gli ospiti possono gustare i sapori autentici della Val Pusteria in una chiave moderna e raffinata. Con il supporto della famiglia Feichter e del suo team, Kirchler è pronto a fare la differenza nel panorama gastronomico, contribuendo a scrivere un nuovo capitolo della cucina altoatesina e italiana.

Das Majestic - Ravioli 1/8 Das Majestic - Uno dei piatti dello chef 2/8 Das Majestic - Uno dei piatti dello chef 3/8 Das Majestic - Lo chef e la sua squadra 4/8 Das Majestic - Lo chef nell'orto 5/8 Das Majestic - Carne alla griglia 6/8 Das Majestic - Conserve 7/8 Das Majestic - Cappelletti 8/8 Previous Next

La spa di Das Majestic

La spa del Das Majestic è un vero e proprio paradiso di benessere e relax, perfetto per chi cerca un'esperienza rigenerante. L'esterno, con il suo stagno naturale e la grande jacuzzi riservata agli adulti, crea un'atmosfera intima e rilassante. All'interno, l'area dedicata al benessere in stile art nouveau offre una varietà di opzioni per il relax e la cura del corpo: dalla biosauna e dalla sauna finlandese, al bagno di vapore arricchito con petali di fiori, fino al bagno turco. Le docce emozionali e la zona con aria fresca completano un'esperienza sensoriale unica.

Das Majestic - Biosauna 1/6 Das Majestic - Spa, zona silenzio 2/6 Das Majestic - Piscina interna 3/6 Das Majestic - Sauna 4/6 Das Majestic - Spa, giardino esterno 5/6 Das Majestic - Spa, piscine esterne 6/6 Previous Next

La piscina coperta panoramica è un vero gioiello, ideale per nuotare e ammirare il paesaggio circostante, mentre la piscina all'aperto riscaldata, con idromassaggio e impianto di nuoto controcorrente, permette di godere anche all'aperto durante tutto l'anno. La sala del silenzio, con letti ad acqua riscaldati e un camino, è il luogo perfetto per sognare e rilassarsi ulteriormente. Gli ospiti possono anche approfittare di lettini sulla terrazza e in giardino per un bagno di sole invernale, con coperte di lana calde e morbide per un confort aggiuntivo. Il trattamento familiare e cordiale da parte degli ospiti e dei collaboratori, insieme al gradito prosecco di benvenuto, crea un'atmosfera accogliente e personale.

Attività invernali ed estiva all'hotel Das Majestic

Il Das Majestic - Hotel & Spa ****S offre un'ampia gamma di attività sportive per i suoi ospiti, sia durante la stagione estiva che in quella invernale. Durante l'estate, gli ospiti possono cimentarsi nel golf grazie alla partnership con il Golf Club Val Pusteria, dove si trova un campo di 9 buche. Inoltre, si organizzano escursioni guidate tra i panoramici sentieri alpini e si ha la possibilità di noleggiare e-bike e mountain bike direttamente dall'hotel. Presente anche una sala giochi adatta sia ai più grandi che ai più piccoli.

Das Majestic - Sala giochi

In inverno, l'hotel diventa un punto di partenza ideale per gli amanti degli sport invernali, grazie alla sua vicinanza a Plan de Corones, una delle località sciistiche più famose. Gli ospiti possono partecipare a uno ski safari sulle Dolomiti con guida esperta, e approfittare della pista di sci di fondo situata a pochi passi dalla struttura, accessibile gratuitamente. In collaborazione con Korn Activ, il centro outdoor di Riscone, il Das Majestic offre un programma ricco di attività sportive gratuite, rendendo la permanenza dei suoi ospiti un'esperienza completa e personalizzata in tutte le stagioni.

Majestic Hotel & Spa

Im Gelände 20 - 39031 Riscone (Bz)

0474 410993