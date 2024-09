Il macellaio Cecchini arriva a Firenze: apre al 25hours Hotel Piazza San Paolino

Il re della carne arriva in città. Dario Cecchini, il macellaio più famoso al mondo, apre le porte del suo nuovo ristorante all'interno del 25hours Hotel Piazza San Paolino a Firenze. Un'apertura che segna un nuovo capitolo nella storia gastronomica della città, portando la tradizione culinaria toscana a un livello superiore. All’ottava generazione di una famiglia di macellai chiantigiani, Dario Cecchini porta così a Firenze la tradizione e la maestria della sua Antica Macelleria Cecchini e dei ristoranti Solociccia e Officina della Bistecca di Panzano, nel cuore del Chianti, frequentati da cultori provenienti da tutto il mondo.

Dario Cecchini arriva al 25hours Hotel Piazza San Paolino. Foto: Gianpiero Martino

Cecchini al 25hours Hotel Piazza San Paolino a Firenze

All'interno dello scenografico 25hours Hotel, Cecchini ha creato un ambiente caldo e accogliente, dove la tradizione incontra la modernità. Il grande camino, cuore pulsante del ristorante, è il protagonista assoluto: qui, le carni selezionate con cura vengono cotte alla brace, esaltandone i sapori autentici.

Imperdibile il rituale del menu fisso Cecchini Griglia di Dario Cecchini. Foto: Gianpiero Martino

Il menu, fedele alla filosofia di Cecchini, è un viaggio alla scoperta della carne toscana. Nel dettaglio il menu fisso "Cecchini Griglia" ripropone a Firenze il rituale che ha reso celebre la macelleria di Panzano: un appuntamento quotidiano, alle 13 e alle 20, per celebrare la convivialità attorno a una tavola imbandita. Tra un sorso di Chianti e una fetta di pane spalmata di burro, si assaporano i tagli pregiati della tradizione toscana, come la celebre tartare, soprannominata "sushi del Chianti", e la bistecca alla Fiorentina, servita con il classico contorno di fagioli e patate al cartoccio. Ogni morso è un viaggio nel cuore del Chianti, un'esperienza autentica e indimenticabile.

Oltre al rituale del menu fisso "Cecchini Griglia", il ristorante propone anche un'opzione à la carte, il menu "Cecchini Famiglia", che offre una varietà più ampia di piatti, inclusi proposte vegetariane e primi piatti fatti in casa con i sughi della tradizione. In questo modo, ogni palato trova soddisfazione. Intanto, al centro del ristorante, uno scenografico camino ospita una griglia su cui le carni vengono cotte a vista, regalando agli ospiti uno spettacolo affascinante e un'esperienza culinaria indimenticabile.

Fagioli all'olio extravergine di Dario Cecchini. Foto: Gianpiero Martino

Cecchini a Firenze: un'esperienza oltre il cibo

Mangiare da Cecchini in città è molto più che un pasto: è un'esperienza completa. L'atmosfera è conviviale, il servizio attento e la selezione dei vini, curata personalmente da Francesco Ferrara, è impeccabile.

«L'idea è quella di far sentire gli ospiti come a casa, in un ambiente familiare e accogliente - spiega Dario Cecchini - Voglio che si divertano, che assaggino i sapori della mia terra e che portino con sé un ricordo indelebile».

La facciata del 25hours Hotel Piazza San Paolino Foto: Dario Garofalo 1/5 Stanza Paradiso del 25hours Hotel Piazza San Paolino Foto: Dario Garofalo 2/5 Sala delle Celesti Armonie del 25hours Hotel Piazza San Paolino Foto: Dario Garofalo 3/5 Il giardino del 25hours Hotel Piazza San Paolino Foto: Dario Garofalo 4/5 Companion bar del 25hours Hotel Piazza San Paolino Foto: Dario Garofalo 5/5 Previous Next

La scelta del 25hours Hotel non è casuale. L'hotel, con il suo stile unico e la sua attenzione ai dettagli, rappresenta il partner ideale per un'iniziativa come questa. Firenze, una nuova tappa nel percorso di Cecchini

Con l'apertura del ristorante a Firenze, Dario Cecchini conferma il suo status di ambasciatore della cucina toscana nel mondo. Dopo aver conquistato il cuore di migliaia di persone con la sua Antica Macelleria Cecchini e i ristoranti Solociccia e Officina della Bistecca a Panzano, il macellaio più famoso al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.

25hours Hotel Piazza San Paolino

Piazza di San Paolino 1 - 50123 Firenze

Tel 055 29 66 911