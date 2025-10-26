Rinasce l’ex monastero di Fiesole: nel 2026 Villa San Michele torna a splendere su Firenze

Dopo un restauro di 18 mesi, Villa San Michele, A Belmond Hotel, riaprirà il 28 aprile 2026, offrendo una nuova esperienza di soggiorno tra arte, cultura e paesaggi esclusivi. Situata sulle colline di Fiesole, la struttura combina architettura rinascimentale e ospitalità di alto livello, con attenzione al contesto storico e naturale.

Vista panoramica di Firenze dalle terrazze di Villa San Michele

Restauro conservativo e rispetto del patrimonio storico

L’ex monastero del XV secolo è stato oggetto di un accurato restauro conservativo, valorizzando la facciata michelangiolesca, il chiostro, gli affreschi e i giardini terrazzati. La struttura continua a essere meta di viaggiatori internazionali e artisti, diventando un simbolo della cultura fiorentina.

La facciata rinascimentale di Villa San Michele

«Nella nostra visione, l'ospitalità si intreccia profondamente con l'immersione nella cultura. Invitiamo i nostri ospiti a intraprendere un percorso che unisce arte, storia, architettura, sapori e natura- una sintesi armoniosa di corpo, mente e anima, e un riflesso contemporaneo dei valori rinascimentali che hanno forgiato la nostra identità.» commenta Sofia Peluso, General Manager

Suite e camere: lusso e design esclusivo

Le 27 suite e 12 camere sono state ripensate da Luigi Fragola Architects, in collaborazione con il design team di Belmond. Ogni ambiente unisce raffinatezza, storia e connessione con i giardini e paesaggi fiesolani.

Il chiostro del XV secolo, cuore spirituale dell’ex monastero, restituito alla sua originaria eleganza

Tre nuove signature suite:

Limonaia: immersa nei giardini, con biblioteca personale, piscina riscaldata e vista panoramica.

immersa nei giardini, con biblioteca personale, piscina riscaldata e vista panoramica. Grand Tour: residenza storica di Napoleone Bonaparte, con arredi in marmo toscano, arazzi neoclassici e panorami sulla città.

residenza storica di Napoleone Bonaparte, con arredi in marmo toscano, arazzi neoclassici e panorami sulla città. Botanica: celebra i giardini e il bosco circostante con boiserie affrescate, scagliola artigianale e collezioni botaniche.

La nuova suite Limonaia
Suite Limonaia - zona living
Suite Limonaia - la camera da letto
Suite Limonaia - Eleganza e raffinatezza con piscina privata e vista giardino
Suite Botanica - boiserie affrescate e dettagli artigianali celebrano il legame tra arte e natura.
Una junior suite
Una stanza premium con vista sul giardino
Il bagno di una stanza premium

«Ogni progetto è concepito con una propria identità - nel colore, nella composizione e nella proporzione - eppure tutti condividono una narrazione comune: un dialogo continuo con la natura, la curiosità, la memoria e l'immaginazione. Gli interni non si limitano a evocare la storia della Villa, ma la interpretano, la rinnovano e la proiettano nel dinamismo di Firenze. Materiali autentici - tessuti toscani, ceramiche artigianali, marmo, terracotta e legno - diventano il vocabolario di un linguaggio contemporaneo che reinterpreta gli ideali rinascimentali di bellezza, rinascita e scoperta», aggiunge Luigi Fragola, Luigi Fragola Architects

Villa San Michele Spa by Guerlain: benessere e armonia

La prima spa dell’hotel, Villa San Michele Spa by Guerlain, propone un’esperienza di benessere esclusiva. Tre aree trattamenti, tra cui una suite doppia, accolgono gli ospiti in un Giardino Segreto decorato da affreschi di Elena Carozzi.

Piscina panoramica - acque riscaldate e viste infinite sulla città: il luogo perfetto per rilassarsi in ogni stagione.

I trattamenti Guerlain combinano arte, storia e cura del corpo, ispirandosi all’eredità dei monaci che un tempo abitavano la Villa. La spa diventa un santuario di calma, con materiali pregiati come onice, marmo e intarsi di paglia.

Giardini storici e paesaggi per il relax

I giardini di Villa San Michele coprono 9.700 mq e sono stati riprogettati da Luca Ghezzi Garden Design. Piante tipiche delle colline fiorentine, glicini storici, agrumi, iris e nuove aree con rose creano un percorso di bellezza e scoperta. Il bosco di Leonardo, legato agli esperimenti di Da Vinci, offre un contesto unico per attività all’aperto e esperienze rigenerative.

I giardini di Fiesole si aprono in terrazze profumate di agrumi e iris

Partnership con La DoubleJ e programma esperienziale

Una collaborazione con La DoubleJ arricchisce l’offerta dell’hotel con esperienze per corpo e mente, tra yoga, respirazione e sound healing. Piscina panoramica, concerti, laboratori e mixology completano l’esperienza, offrendo un soggiorno dedicato al rilassamento e alla scoperta personale.

La luce del tramonto rende ancora più magica la vista su Firenze

Ristorazione e gastronomia: radici e sapori

Il ristorante gastronomico guidato da executive chef Alessandro Cozzolino propone menu che valorizzano ingredienti toscani, creatività culinaria e vista su Firenze. Tre ristoranti completano l’offerta, con vini selezionati dalla Toscana e dal mondo, creando un percorso culinario esclusivo.

Ristorante gastronomico con vista su Firenze

Un simbolo di bellezza senza tempo

Il restauro di Villa San Michele riflette l’impegno di Belmond per la tutela del patrimonio storico e l’eleganza senza tempo. L’hotel diventa così un punto di riferimento per chi cerca arte, cultura, benessere e paesaggi unici nel cuore di Firenze.