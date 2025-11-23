Immerso nei boschi e nei prati della Plose , a pochi minuti da Bressanone , My Arbor si presenta come un albergo Adults Only capace di coniugare comfort esclusivi e contatto diretto con la natura. Costruito su robuste palafitte, il resort offre 104 suite sospese tra le cime degli alberi, ciascuna progettata per garantire privacy, lusso e una vista impareggiabile sulla Valle Isarco . Lesperienza offerta da My Arbor rappresenta un rifugio per chi cerca tranquillità, benessere e connessione con lambiente circostante. Il nome stesso, Arbor , deriva dal latino albero e sintetizza la filosofia dellalbergo: un luogo radicato nella natura, dove ritrovare il proprio ritmo e vivere una vacanza allinsegna della calma e della contemplazione. La struttura è immersa in un contesto naturale di straordinaria bellezza, dove il canto degli uccelli e il profumo del legno creano unatmosfera unica, rendendo ogni soggiorno unesperienza sensoriale completa. Architettura e design: il fascino delle palafitte Soggiornare in una casa sullalbero non è più un sogno, ma una realtà concreta a My Arbor. La struttura si eleva fino a 34 metri dal suolo, offrendo una prospettiva unica sulla Valle Isarco e sulle Dolomiti. Larchitetto Gerhard Tauber ha ideato interni che richiamano la natura circostante, con lutilizzo di materiali naturali come legno di larice e abete rosso , vetro trasparente e tessuti in loden e lino. Ogni suite è caratterizzata da linee chiare e dettagli caldi che conferiscono un ambiente accogliente, in perfetta armonia con lesterno. Il design di My Arbor riflette un equilibrio tra modernità e rispetto per il territorio altoatesino. Gli arredi, le tonalità calde della terra e la cura dei dettagli creano spazi dove il comfort e lestetica convivono, offrendo agli ospiti unesperienza immersiva che stimola tutti i sensi. Filosofia My: vivere a contatto con la natura La filosofia dellalbergo è racchiusa nel concetto di My Arbor: un albergo radicato nella natura , capace di resistere al tempo e alle intemperie, e allo stesso tempo aperto alle esigenze del mondo contemporaneo. Gli ospiti sono invitati a ritrovare il proprio equilibrio, a vivere secondo il proprio ritmo e a sperimentare la vacanza come momento di benessere personale . La struttura offre un ambiente dove è possibile ritrovare sé stessi , immergendosi nella quiete e nella bellezza dei boschi circostanti. Le attività proposte permettono di gestire il tempo liberamente, senza vincoli, offrendo esperienze che vanno dalla contemplazione della natura al benessere fisico, dallo sport alle degustazioni enogastronomiche. Questo approccio rende My Arbor un luogo ideale per chi desidera rilassarsi completamente , allontanandosi dalla frenesia quotidiana. Culinaria: ristorante e cantina Il ristorante di My Arbor , guidato dallo chef Matthias Hinteregger , propone piatti che combinano la cucina altoatesina con la tradizione italiana e sapori internazionali. La colazione, disponibile fino a mezzogiorno, e i menu à la carte offrono flessibilità agli ospiti. Ogni piatto è preparato con ingredienti di qualità, selezionati per garantire unesperienza gastronomica completa e raffinata. La cantina, con oltre 1.200 etichette , rappresenta un vero e proprio patrimonio enologico, completando lofferta di lusso dellhotel. La famiglia Huber, la sua passione e visione Dietro il progetto My Arbor vi è la famiglia Huber , che da anni gestisce con successo ristoranti e attività ricettive a Bressanone . Markus e Renate Huber hanno realizzato il sogno di un albergo sospeso tra le cime degli alberi, seguito oggi dalla nuova generazione composta da Alexandra e Armin Huber , insieme ai partner Andreas e Anna , che portano avanti la filosofia dellhotel con entusiasmo e attenzione ai dettagli. La dedizione della famiglia Huber garantisce unesperienza autentica e altamente curata per ogni ospite. Il territorio: Alto Adige, Bressanone e Plose Situato in Alto Adige , My Arbor consente di esplorare una regione caratterizzata da paesaggi variegati, con montagne, colline e altipiani soleggiati. Il clima mite favorisce la crescita di viti e prodotti tipici locali come mele, vino, speck e yogurt , garantendo qualità e freschezza. La vicina città di Bressanone offre arte, cultura e storia, con un centro medievale ricco di portici, piazze e monumenti. La montagna della Plose , a soli 7 km dallhotel, permette di combinare attività sportive, escursioni panoramiche e momenti di puro relax immersi nella natura. Esperienza unica tra comfort e natura Ogni aspetto di My Arbor è pensato per offrire agli ospiti un soggiorno immersivo, tra suite sospese, spa panoramica, cucina dautore e attività a contatto con la natura. Lattenzione ai dettagli, la cura degli spazi e la filosofia dellalbergo creano un ambiente dove è possibile ritrovare equilibrio, serenità e piacere estetico. Soggiornare a My Arbor significa vivere unesperienza esclusiva, sospesa tra benessere, lusso e natura , con la possibilità di riscoprire la propria dimensione personale in un contesto unico.