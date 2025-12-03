Miola, il borgo in Trentino che si trasforma nel Paés dei Presepi

Miola, frazione di Baselga di Piné (Tn), torna a trasformarsi nel Paés dei Presepi, un percorso unico nel suo genere che dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 anima l’Altopiano con un mese di eventi, luci e rappresentazioni della Natività. Le vie del borgo diventano una grande esposizione all’aperto, affiancata dalle atmosfere natalizie del centro di Baselga e di piazza Costalta.

Le casette degli artigiani nel Paés dei Presepi (foto Remo Cristelli)

Un borgo museo dedicato alla Natività

Finestre, avvolti, cortili, portici e fontane ospitano decine di presepi artigianali, diversi per stile e materiali. Tra le opere più attese torna l’originale presepe mobile della famiglia Anesin. Ad arricchire l’esperienza, la Casa dei 1000 Presepi allestita presso El Casel e visitabile dalle 11 alle 17.30 nei giorni di apertura.

Presepi artigianali esposti nelle vie di Miola, cuore del Paés dei Presepi (foto Daniele Lira)

Attività per famiglie e percorso interattivo

Dal 6 dicembre è attivo il gioco “Scopri l’oggetto nascosto”, che invita bambini e famiglie a trovare gli oggetti misteriosi inseriti tra i presepi di Miola e le renne nelle vetrine di Baselga. Raccogliendo almeno sedici oggetti e cinque renne, e scansionando i QR Code, si ottiene la tazza ufficiale dei presepi fino a esaurimento scorte.

Degustazioni e specialità locali a Miola (foto: Remo Cristelli)

Enogastronomia a km 0 e feste di piazza

La piazza di San Rocco accoglie “Delizie a km 0”, con piatti tipici trentini accompagnati da musica dal vivo. Il calendario gastronomico comprende:

7 dicembre: Festa della Polenta

26 dicembre: Festa del Canederlo

28 dicembre: Tortel de Patate

4 gennaio: Luganega e Scodeghin

Mestieri alpini, serate speciali e atmosfere di luce

Il 26 dicembre il borgo ospita i “Mestieri en Strada”, con fabbri, filatrici e costruttori di gerle che mostrano dal vivo antiche tecniche locali. Il 27 dicembre debutta la Notte delle Renne, una serata dedicata ai presepi illuminati, al lungolago Serraia scintillante e alla musica in piazza San Rocco. Il trenino turistico resta attivo fino alle 22 per collegare Miola con Baselga. Il 6 gennaio è dedicato all’arrivo della Befana, con iniziative per grandi e piccoli.

Artigiani al lavoro durante la giornata dedicata ai mestieri alpini (foto: Remo Cristelli)

Il Trenino di Natale: il modo più comodo per scoprire l’Altopiano

Il Trenino di Natale, gratuito e panoramico, sarà attivo il 6, 7 e 8 dicembre e poi tutti i giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio 2026. Le 6 fermate: piazza San Rocco, parking Ice Rink Piné, lungolago Serraia, piazzale Costalta, corso Roma, via Don Giuseppe Vergo. La rassegna propone inoltre “Snow, Selfie & Smiles”, che offre scenografie fotografiche e una grande slitta di Babbo Natale in piazza Costalta.

Per le strade del borgo di Miola si respira l‘aria del Natale (foto: Remo Cristelli)

Collegamenti diretti con Trento e il Mercatino di Natale

Grazie alla linea extraurbana B403, Miola e Baselga sono collegate direttamente con il centro storico di Trento, permettendo di visitare il celebre Mercatino di Natale senza utilizzare l’auto.

Date, orari e informazioni utili

“El Paés dei Presepi” è organizzato dal Consorzio Operatori Economici dell’Altopiano di Piné con la collaborazione dell’APS La Grenz de Miola e dell’APT Trento. La rassegna si svolge: 6, 7 e 8 dicembre ; 13-14 dicembre; 20-21 dicembre; tutti i giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio 2026. Orario: dalle 10.00 alle 18.00

Maggiori informazioni sul sito ufficiale: www.elpaesdeipresepi.it