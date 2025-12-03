Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 03 dicembre 2025  | aggiornato alle 15:13 | 116109 articoli pubblicati

Miola, il borgo in Trentino che si trasforma nel Paés dei Presepi

Miola (Tn) torna a essere El Paés dei Presepi: dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 il borgo sull’Altopiano di Piné diventa un percorso a cielo aperto con presepi, eventi per famiglie e il Trenino di Natale

di Redazione CHECK-IN
 
03 dicembre 2025 | 12:00

Indice dei Contenuti

Miola, frazione di Baselga di Piné (Tn), torna a trasformarsi nel Paés dei Presepi, un percorso unico nel suo genere che dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 anima l’Altopiano con un mese di eventi, luci e rappresentazioni della Natività. Le vie del borgo diventano una grande esposizione all’aperto, affiancata dalle atmosfere natalizie del centro di Baselga e di piazza Costalta.

Miola, il borgo in Trentino che si trasforma nel Paés dei Presepi

Le casette degli artigiani nel Paés dei Presepi (foto Remo Cristelli)

Un borgo museo dedicato alla Natività

Finestre, avvolti, cortili, portici e fontane ospitano decine di presepi artigianali, diversi per stile e materiali. Tra le opere più attese torna l’originale presepe mobile della famiglia Anesin. Ad arricchire l’esperienza, la Casa dei 1000 Presepi allestita presso El Casel e visitabile dalle 11 alle 17.30 nei giorni di apertura.

Miola, il borgo in Trentino che si trasforma nel Paés dei Presepi

Presepi artigianali esposti nelle vie di Miola, cuore del Paés dei Presepi (foto Daniele Lira)

Attività per famiglie e percorso interattivo

Dal 6 dicembre è attivo il gioco “Scopri l’oggetto nascosto”, che invita bambini e famiglie a trovare gli oggetti misteriosi inseriti tra i presepi di Miola e le renne nelle vetrine di Baselga. Raccogliendo almeno sedici oggetti e cinque renne, e scansionando i QR Code, si ottiene la tazza ufficiale dei presepi fino a esaurimento scorte.

Miola, il borgo in Trentino che si trasforma nel Paés dei Presepi

Degustazioni e specialità locali a Miola (foto: Remo Cristelli)

Enogastronomia a km 0 e feste di piazza

La piazza di San Rocco accoglie “Delizie a km 0”, con piatti tipici trentini accompagnati da musica dal vivo. Il calendario gastronomico comprende:

  • 7 dicembre: Festa della Polenta

  • 26 dicembre: Festa del Canederlo

  • 28 dicembre: Tortel de Patate

  • 4 gennaio: Luganega e Scodeghin

Mestieri alpini, serate speciali e atmosfere di luce

Il 26 dicembre il borgo ospita i “Mestieri en Strada”, con fabbri, filatrici e costruttori di gerle che mostrano dal vivo antiche tecniche locali. Il 27 dicembre debutta la Notte delle Renne, una serata dedicata ai presepi illuminati, al lungolago Serraia scintillante e alla musica in piazza San Rocco. Il trenino turistico resta attivo fino alle 22 per collegare Miola con Baselga. Il 6 gennaio è dedicato all’arrivo della Befana, con iniziative per grandi e piccoli.

Miola, il borgo in Trentino che si trasforma nel Paés dei Presepi

Artigiani al lavoro durante la giornata dedicata ai mestieri alpini (foto: Remo Cristelli)

Il Trenino di Natale: il modo più comodo per scoprire l’Altopiano

Il Trenino di Natale, gratuito e panoramico, sarà attivo il 6, 7 e 8 dicembre e poi tutti i giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio 2026. Le 6 fermate: piazza San Rocco, parking Ice Rink Piné, lungolago Serraia, piazzale Costalta, corso Roma, via Don Giuseppe Vergo. La rassegna propone inoltre “Snow, Selfie & Smiles”, che offre scenografie fotografiche e una grande slitta di Babbo Natale in piazza Costalta.

Miola, il borgo in Trentino che si trasforma nel Paés dei Presepi

Per le strade del borgo di Miola si respira l‘aria del Natale (foto: Remo Cristelli)

Collegamenti diretti con Trento e il Mercatino di Natale

Grazie alla linea extraurbana B403, Miola e Baselga sono collegate direttamente con il centro storico di Trento, permettendo di visitare il celebre Mercatino di Natale senza utilizzare l’auto.

Date, orari e informazioni utili

El Paés dei Presepi” è organizzato dal Consorzio Operatori Economici dell’Altopiano di Piné con la collaborazione dell’APS La Grenz de Miola e dell’APT Trento. La rassegna si svolge: 6, 7 e 8 dicembre ; 13-14 dicembre; 20-21 dicembre; tutti i giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio 2026. Orario: dalle 10.00 alle 18.00

Maggiori informazioni sul sito ufficiale: www.elpaesdeipresepi.it

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Miola presepi Natale Trentino Paés dei Presepi Altopiano di Piné Trenino di Natale mercatino di Natale Trento
 
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
