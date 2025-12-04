Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
in sicilia

Dalla Casa di Babbo Natale al grande White Slide: la Christmas Town di Catania

A Catania torna Christmas Town, il Villaggio di Natale più grande del Sud Italia, aperto dal 6 dicembre al 6 gennaio 2026. Un percorso immersivo tra luci, spettacoli e scenografie con il claim “Give Love”

di Redazione CHECK-IN
 
04 dicembre 2025 | 12:00

Dalla Casa di Babbo Natale al grande White Slide: la Christmas Town di Catania

A Catania torna Christmas Town, il Villaggio di Natale più grande del Sud Italia, aperto dal 6 dicembre al 6 gennaio 2026. Un percorso immersivo tra luci, spettacoli e scenografie con il claim “Give Love”

di Redazione CHECK-IN
04 dicembre 2025 | 12:00
 

Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 le Ciminiere di Catania si trasformano nel cuore di Christmas Town, il Villaggio di Natale più grande del Sud Italia. L’intero complesso diventa un grande parco tematico dedicato alle famiglie e a tutti gli appassionati delle atmosfere natalizie, con un’offerta che unisce scenografie, luci, musica e spettacoli per un’esperienza immersiva.

Dalla Casa di Babbo Natale al grande White Slide: la Christmas Town di Catania

L'atmosfera natalizia alla Christmas Town di Catania

“Give Love”: il filo conduttore dell’edizione 2025

Il tema scelto per questa edizione, “Give Love”, invita a vivere il periodo delle feste attraverso piccoli gesti di gentilezza, un sorriso, un abbraccio o un momento condiviso. Il Villaggio accoglierà i visitatori in un percorso pensato per trasmettere un messaggio di positività e calore umano, accompagnato da scenografie evocative e installazioni dedicate.

Dalla Casa di Babbo Natale al grande White Slide: la Christmas Town di Catania

La mappa della Christmas Town di Catania

Attrazioni rinnovate, nuove installazioni e spettacoli

L’edizione 2025 presenta un’offerta ancora più ampia e coinvolgente. Le Ciminiere accolgono la pista di pattinaggio su ghiaccio più grande di sempre, affiancata dall’imponente Giostra Albero di Natale, una novità scenografica che arricchisce il percorso principale. Grande attesa anche per il White Slide, un lungo scivolo da percorrere con le ciambelle gonfiabili.

La Casa di Babbo Natale, ampliata fino a 450 mq, si presenta rinnovata negli allestimenti, mentre la Casa del Grinch porta un’esplosione di colori e atmosfere sorprendenti. Il viaggio continua con spettacoli come il Christmas Circus, i Magic Show, il musical “Lo Schiaccianoci” e le suggestive parate tematiche che animeranno le giornate.

Dalla Casa di Babbo Natale al grande White Slide: la Christmas Town di Catania

Dalla Casa di Babbo Natale al grande White Slide: la Christmas Town di Catania

Tra le attrazioni più scenografiche figurano anche le Christmas Big Balls, la ruota panoramica da 32 metri, l’antica giostra cavalli, il Cinema di Natale e il nuovo Albero dei Canti, installazione sonora dedicata alle melodie delle feste. Come dichiarato dagli organizzatori, “la pista di pattinaggio su ghiaccio più grande di sempre; la nuova e scenografica Giostra Albero di Natale; il travolgente White Slide da percorrere sulle ciambelle gonfiabili; la Casa di Babbo Natale rinnovata e ampliata fino a 450 mq; la coloratissima Casa del Grinch. E poi, il Christmas Circus, i Magic Show, il Musical ‘Lo Schiaccianoci’, le parate tematiche, le Christmas Big Balls, la ruota panoramica da 32 metri, l’antica giostra cavalli, il Cinema di Natale e il nuovo Albero dei Canti”.

Scopri con noi i migliori Mercatini di Natale

Un “cantiere della meraviglia” per Catania

Christmas Town restituisce alla città uno spazio dedicato alla festa e alla condivisione, un luogo dove bambini e adulti possono vivere l’atmosfera natalizia in un contesto scenografico curato nei dettagli. Le Ciminiere diventano così un grande teatro a cielo aperto, pensato per accogliere visitatori da tutta la Sicilia e non solo.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
