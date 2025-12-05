Chinonsò arriva a Caorle: il villaggio del Grinch invade le calli storiche

Caorle si prepara ad accogliere il Natale più lungo d’Italia con l’edizione 2025 del Caorle Christmas Time, in programma dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. Dopo aver superato il mezzo milione di presenze lo scorso anno, l’evento torna con un percorso esteso a quasi due chilometri, arricchito da 85 casette e capanne ispirate al villaggio dei pescatori, risultando tra i più grandi villaggi natalizi d’Italia.

Chinonsò: il grande villaggio ispirato al mondo del Grinch

L’attrazione più attesa è il debutto di Chinonsò, un villaggio unico nel suo genere e dedicato all’universo ironico del Grinch. Oltre 25 attori professionisti, tra cui mimi, maghi, giocolieri e figure teatrali, animeranno le calli del centro storico per tutti i 23 giorni di apertura. Scenografie immersive, case colorate, laboratori e performance trasformano Caorle in un vero set cinematografico ispirato al celebre personaggio di Dr. Seuss.

Un percorso natalizio da record tra casette, luci e attrazioni

Il tracciato, ampliato di oltre 400 metri rispetto al 2024, ospita uno scenario suggestivo composto da casette, installazioni luminose, mercatini e aree spettacolo. Tra le attrazioni più amate spiccano la pista di pattinaggio su ghiaccio, la ruota panoramica che domina il centro cittadino e la storica giostra coi cavalli, elementi che rendono il Natale caorlotto un appuntamento di forte richiamo turistico.

Accensione dell’albero: l’evento che inaugura il Natale

Grande attesa per l’inaugurazione del 6 dicembre alle ore 17, quando il Coro Arcobaleno e i bambini della scuola elementare di Caorle accompagneranno l’accensione dell’albero. Un momento che richiama ogni anno migliaia di persone e segna ufficialmente l’avvio delle festività.

La mappa di Caorle Christmas Time

Maestri di Griglia: debutta il nuovo quartiere dedicato al barbecue

Tra le novità principali dell’edizione 2025 c’è il nuovo quartiere dei Maestri di Griglia, un’area gastronomica completamente dedicata alla cultura del barbecue. Showcooking, ricette alla brace e specialità preparate da professionisti trasformano questa zona in un punto di richiamo per gli appassionati di cucina all’aperto.

Il percorso natalizio di Caorle illuminato per il Caorle Christmas Time 2025.

Spettacoli, concerti, videomapping e mercatini

Il Caorle Christmas Time conferma anche i suoi appuntamenti più attesi: spettacoli e concerti lungo tutto il mese; videomapping quotidiano sulla chiesa; mostre, mercatini artigianali, animazioni e artisti itineranti e il fascino del mare d’inverno, che rende l’esperienza ancora più suggestiva

Il calendario 2025: Festival delle Meraviglie Erranti, 7 e 8 dicembre Weekend in mongolfiera, 13 e 14 dicembre “A Christmas Carol” e “The Bubble Show” Tra il 23 e il 26 dicembre Arrivo dei Krampus, 28 dicembre domenica 28 dicembre 2025 Veglione del 31 dicembre mercoledì 31 dicembre 2025 Cimento nelle acque gelide di Caorle giovedì 1 gennaio 2026

Una regia condivisa per uno degli eventi più attesi del Nord Italia

Il Caorle Christmas Time è organizzato da Confcommercio Portogruaro Bibione Caorle, tramite Ascom Servizi Srl, e dal Comune di Caorle, con il supporto della Fondazione Caorle Città dello Sport. La direzione artistica porta la firma di Simone Tomasello.