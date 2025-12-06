Vivere Merano a Natale: mercatini, luci e magia tra musiche e laboratori

A Merano il Natale si trasforma in un’esperienza multisensoriale. Le luci che si riflettono sul Passirio, i profumi dei dolci appena sfornati e l’artigianato locale creano un’atmosfera unica. I Mercatini di Natale sono solo l’inizio: un calendario di eventi tra musica classica, gospel, operetta e concerti accompagna i visitatori durante tutto il periodo festivo. Tra gli appuntamenti più attesi della rassegna “Vivi Merano” ci sono il concerto di Chiara Galiazzo con la Merano Pop Symphony Orchestra, il Florida Fellowship Choir (21 dicembre) e l’operetta “Cin-Ci-Là” (27 dicembre). Nei giorni tra Natale e l’Epifania la città propone esibizioni live, quartetti d’archi e il Closing Party, regalando emozioni e suggestioni uniche.

Mercatini di Natale a Merano tra luci e magia sull’acqua (foto Alex Filz)

Laboratori creativi per adulti e bambini

Il Natale a Merano invita a sperimentare e creare. I bambini possono partecipare a laboratori per realizzare decorazioni natalizie in legno e feltro, biscotti dell’Avvento e candele profumate, vivendo momenti di gioco e stupore. Anche gli adulti possono dedicarsi a workshop creativi, come la costruzione della corona dell’Avvento, degustazioni di gin, vodka e cioccolata, o laboratori che celebrano le luci di Natale, unendo gusto, creatività e convivialità.

Papà e bambino ai Mercatini di Natale di Merano, esperienze festive e luci sul Passirio (foto Tommy Hetzel)

Visite guidate a lume di lanterna

Chi desidera scoprire Merano può partecipare a visite guidate in italiano su prenotazione. Le passeggiate a lume di lanterna permettono di immergersi nelle atmosfere storiche e romantiche della città. È possibile visitare l’architettura del Kurhaus, scoprire il restauro del Teatro Puccini o seguire un percorso completo nel centro storico, tra storie, curiosità e tradizioni locali, adatto anche a chi visita Merano per la prima volta.

San Nicolò insieme a un Krampus, simbolo delle tradizioni natalizie dell’Alto Adige

Capodanno a Merano: Music Light Show

Il San Silvestro trasforma Merano in un palcoscenico a cielo aperto. Durante il giorno sono previste attività per famiglie e musica in più punti del centro. La sera, concerti e DJ set animano piazza Teatro, corso Libertà Superiore e piazza Terme. Allo scoccare della mezzanotte, la facciata del Kurhaus e il cielo sopra la città si accendono con il Music Light Show, un evento che unisce arte, musica e scenografie luminose, celebrando l’inizio del nuovo anno con emozione e spettacolarità.

Merano illuminata e addobbata per il Natale, tra luci, decorazioni e atmosfere festive (foto: Hannes Niederkofler)

Mercatini e atmosfere natalizie nei dintorni di Merano

Le località vicine arricchiscono l’esperienza natalizia. Lana offre un’atmosfera intima e artigianale, Scena panorami eleganti, Tirolo un contesto fiabesco ai piedi del castello, mentre Lagundo accoglie con musica, prodotti locali e ospitalità calorosa. Questi mercatini sono l’ideale per chi cerca esperienze festive in contesti raccolti e poetici.

Artigiano che lavora il legno ai Mercatini di Natale di Merano, prodotti artigianali e decorazioni festive (foto Alex Filz)

Come raggiungere Merano in treno

Spostarsi senza auto è semplice e sostenibile. Bolzano è collegata con Trenitalia, Italo, DB-ÖBB e Ferrovie Austriache, con treni diretti fino a Merano. Servizi navetta come Südtirol Transfer e Alto Adige Bus collegano le stazioni agli alberghi. Chi viaggia verso una delle cinque città dei Mercatini di Natale Originali dell’Alto Adige (Merano, Bolzano, Bressanone, Brunico, Vipiteno) può partecipare al concorso con in palio un cesto di prodotti tipici del valore di circa 40€ fino al 6 gennaio 2026.