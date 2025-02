500 anni di Palazzo Te: alla scoperta di una Mantova da sogno, tra arte e cibo

Persino Virgilio ci teneva a far sapere di essere nato a Mantova, la città dei tre laghi e dei Giganti. Avvolte dalle acque di Superiore, di Mezzo e Inferiore, Mantova affascina con la sua bellezza da migliaia di anni. Oggi è riconosciuta come Patrimonio Mondiale dell'Unesco nel 2008, insieme alla vicina Sabbioneta, per il suo valore artistico e architettonico, ma camminare per le sue vie acciottolate significa immergersi in una narrazione senza tempo.

La città di Mantova patrimonio Unesco dal 2008

Dalle chiese fino ai palazzi, tutto parla della grandezza di un'epoca passata ma mai dimenticata, soprattutto se parliamo del Palazzo Te, che quest'anno festeggia 500 anni. Ma qual è la sua storia? Come si mostra oggi questo luogo un tempo segnato dagli svaghi dei nobili? E soprattutto, come rivivere quella magia che forse, da Mantova, non è mai andata via?

La storia di Mantova e del Palazzo Te

Secondo la leggenda, Mantova deve il suo nome a una donna legata appunto alla magia e al mistero, la profetessa Manto, figlia dell'indovino tebano Tiresia. Parliamo di un'epoca che risale agli Etruschi, dove molto si perde e si confonde ormai tra mito e realtà. Ciò che sappiamo con certezza è che la città, nel XII secolo, è stata circondata da tre laghi artificiali. Questi specchi d'acqua, creati per difendere la città, sono oggi una delle sue caratteristiche più poetiche.

Mantova, incastonata nel cuore della Pianura Padana, è un mosaico di storia e arte

Tuttavia l'epoca d'oro di Mantova è legata indissolubilmente alla signoria dei Gonzaga, che governarono la città dal 1328 al 1707. I Gonzaga non furono solo abili strateghi e diplomatici, ma anche straordinari mecenati, capaci di trasformare Mantova in una delle corti più raffinate e potenti del Rinascimento italiano. Fu sotto il loro dominio che Mantova acquisì il suo carattere maestoso e colto, grazie alla costruzione di palazzi, chiese e piazze che sembrano raccontare una storia d'amore eterno per l'arte e la bellezza.

Testimoni di quel tempo fatto di sfarzo e nobiltà sono ancora alcuni scorci della città, come Piazza Sordello, un ampio spazio che raccoglie alcune delle sue meraviglie più iconiche. Qui si affacciano il Palazzo Ducale, un vero e proprio labirinto di cortili, giardini e sale affrescate, e il Duomo di San Pietro, che mescola armoniosamente elementi gotici e barocchi. Tra i simboli di Mantova risalente a quest'epoca vi è anche la Basilica di Sant'Andrea, progettata dal celebre architetto Leon Battista Alberti. Questo capolavoro rinascimentale, con la sua imponente facciata e gli interni grandiosi, custodisce una reliquia preziosa: il Sangue di Cristo, che secondo la tradizione sarebbe stato portato in città dal centurione romano Longino.

Affresco nella Sala dei Giganti di Palazzo Te

Ma oltre la pittoresca Piazza delle Erbe, con la Torre dell'Orologio e la Rotonda di San Lorenzo, alla suggestiva Piazza Broletto, il cuore pulsante della vita cittadina nel Medioevo, e la statua dedicata al Sommo Poeta nella Piazza Virgiliana, tra i più grandi eredi dello sfarzo dei Gonzaga a Mantova, spicca appunto il Palazzo Te, nato dall'immaginazione visionaria di Giulio Romano. Costruito tra il 1525 e il 1535 per volontà di Federico II Gonzaga, il palazzo era destinato a essere un luogo di divertimento, lontano dalle pressioni della vita di corte. Situato appena fuori dal centro cittadino, sull'isola del Tejeto, questo edificio si presenta come un'ode al piacere, un rifugio dedicato ai banchetti, alle feste e agli incontri amorosi.

Le sale interne sono un trionfo di affreschi, illusioni ottiche e simbolismi. La Sala dei Giganti è forse la più celebre: entrando, si ha la sensazione di essere immersi in una scena apocalittica, dove i giganti mitologici sfidano gli dei dell'Olimpo. Le pareti e i soffitti sembrano dissolversi, trascinando l'osservatore in un vortice mitologico. Accanto a questa si trova il suo opposto, la Sala di Amore e Psiche, affrescata da Andrea Mantegna, un'opera che trasforma le pareti in un teatro di figure viventi e paesaggi celesti. Oggi, Palazzo Te non è solo un monumento storico, ma anche un vivace centro culturale. Le sue stanze ospitano mostre d'arte contemporanea, conferenze ed eventi che mantengono viva la sua eredità di luogo dedicato alla creatività e alla celebrazione dell'ingegno umano.

Dove dormire e mangiare a Mantova per i 500 anni di Palazzo Te

Mantova è una città che non si può limitare a una serata: va scoperta, condivisa, assaporata. Come un tortello di zucca. Ecco i nostri consigli dunque sui migliori ristoranti e alberghi che possano farvi rivivere lo sfarzo dei Gonzaga, come 500 anni fa.

Hotel Ca' degli Uberti Palace

Soggiornare come un vero signore rinascimentale, è possibile ancora oggi: il Ca' degli Uberti Palace Hotel si affaccia nel centro storico di Mantova, permettendo ai suoi ospiti la possibilità di vivere il lusso fuori dal tempo. Ospitato all'interno del prestigioso Palazzo degli Uberti, la sua posizione privilegiata permette agli ospiti di trovarsi a breve distanza da importanti attrazioni cittadine, come il Duomo di Mantova, situato a soli 100 metri, il Palazzo Ducale, la Rotonda di San Lorenzo e Piazza delle Erbe, tutte raggiungibili con una breve passeggiata.

Camera dell'Hotel Ca degli Uberti Palace

Scegliere il Ca' degli Uberti Palace Hotel significa soggiornare in una dimora storica con servizi moderni. Le camere, 18 in totale, sono arredate con eleganza e un design minimalista europeo, inoltre la struttura è interamente non fumatori, con una reception aperta 24 ore su 24, oltre a un deposito bagagli per le esigenze degli ospiti. Gli ospiti apprezzano la colazione abbondante e la cortesia del personale, sempre disponibile a fornire informazioni turistiche e assistenza.

Hotel Casa Poli

La struttura più vicina al Palazzo Te che vi consigliamo: l'Hotel Casa Poli dista circa 1 km a piedi dal Palazzo, mentre il Duomo di Mantova e il Palazzo Ducale sono raggiungibili in 15 minuti. L'Hotel Casa Poli è rinomato per l'atmosfera raffinata e l'attenzione al dettaglio, risultando una scelta ideale sia per soggiorni di piacere che di lavoro.

Hotel Casa Poli

Le camere sono arredate con gusto moderno e dotate di tutti i comfort, tra cui la connessione Wi-Fi gratuita in tutta la struttura. Tra i servizi offerti spiccano una palestra, un servizio di noleggio biciclette e una colonnina di ricarica per auto elettriche. Molti suggeriscono questo albergo perché riesce a combinare lusso e relax nel centro di Mantova, senza rinunciare a pacchetti esclusivi che possono agevolare le tasche dei clienti.

Hotel Casa Poli Corso Garibaldi 32 46100 Mantova (Mn) Tel +39 0376 288170

Grand Hotel San Lorenzo

Un elegante boutique hotel con vista diretta sulla Rotonda di San Lorenzo e sulla Basilica di Sant'Andrea. Il Grand Hotel San Lorenzo è all'interno di un palazzo storico completamente restaurato, dove l'architettura rinascimentale si fonde armoniosamente con un design contemporaneo. Le camere e le suite sono arredate con un gusto moderno, alcune sistemazioni vantano terrazze private con viste panoramiche su Piazza delle Erbe e sui monumenti circostanti, oltre a piscine private.

Suite all'Grand Hotel San Lorenzo di Mantova

Tra i servizi offerti, gli ospiti possono usufruire di una terrazza panoramica ideale per rilassarsi o gustare un aperitivo, un bar interno, una lounge comune e la disponibilità di biciclette gratuite per esplorare la città. La reception garantisce assistenza continua, e sono disponibili servizi aggiuntivi come il trasferimento aeroportuale e il noleggio auto. Sebbene il Grand Hotel San Lorenzo non sia situato nelle immediate vicinanze di Palazzo Te, la distanza è facilmente percorribile a piedi o in bicicletta, nel mentre vi godete le bellezze di Mantova.

Grand Hotel San Lorenzo Piazza Concordia 14 46100 Mantova (Mn) Tel +39 340 819 5387

Hotel La Favorita

Anche in questo caso, non ci troviamo a ridosso del Palazzo Te, ma l'Hotel La Favorita permette una comoda via di mezzo piazzandosi in mezzo tra il centro storico di Mantova e i principali capoluoghi del nord-est italiano, dato che si trova in un crocevia comodo e facilmente raggiungibile se arrivate da fuori.

Hotel La Favorita

Le camere dell'hotel sono progettate per il massimo comfort, con arredi moderni e servizi di alta qualità. Per quanto riguarda la ristorazione, l'Hotel La Favorita ospita il Ristorante FavorEat, dove gli ospiti possono deliziarsi con piatti tipici della cucina mantovana, preparati con ingredienti freschi e locali.

Hotel La Favorita Via S. Cognetti De Martiis 1 46100 Mantova (Mn) Tel +39 037 6254711

Scaravelli Residenza

E ora veniamo a una proposta romantica: Scaravelli Residenza è una soluzione moderna, sobria, lussuosa, ideale per famiglie, professionisti in viaggio di lavoro, ma soprattutto coppie in cerca di un soggiorno romantico. Perché? Le camere sono spaziose e insonorizzate, molte di queste con affreschi seicenteschi e una vista sui meravigliosi palazzi storici di Mantova. Qui ogni dettaglio non è lasciato al caso: vi sembrerà di soggiornare un po' in un contemporaneo Palazzo Te.

Camera alla Residenza Scaravelli

Ma il motivo principale per cui questa è una proposta pensata per le coppie, è perché all'interno della dimora storica, ci sono diverse tipologie abitative che possono declinarsi "su misura" del cliente, per soddisfare ogni loro esigenza. Tra questi, anche monolocali con cucina arredati, disponibili con jacuzzi e terrazze private. Per un relax completo e un lusso totale.

Scaravelli Residenza Portici Broletto 22 46100 Mantova (Mn) Tel +39 0376 226161

I Ristoranti perfetti per i 500 anni di Palazzo Te

Per quanto riguarda l'offerta gastronomica, Mantova vanta una tradizione culinaria ricca e variegata. Ma non ci sono solo (fragranti) risotti alla pilota o (deliziosi) stracotti d'asino. Ecco alcuni ristoranti che meritano una visita:

Dal Pescatore

Se si vuole proseguire con un'esperienza degna dei Gonzaga di Palazzo Te, non può mancare una tappa un po' fuori dal centro storico di Mantova e un po' dentro la gastronomia italiana: il Ristorante Dal Pescatore è un'istituzione culinaria di fama mondiale, insignita di tre stelle Michelin. Fondato nel 1926 dai nonni di Antonio Santini, il locale ha mantenuto una gestione familiare, con Nadia e Giovanni Santini alla guida della cucina. L'ambiente elegante e raffinato offre un'esperienza gastronomica unica, immersa nella tranquillità della campagna mantovana.

Sala del ristorante Dal Pescatore

La filosofia del ristorante si basa su una cucina creativa che valorizza le tradizioni locali, utilizzando ingredienti freschi e di alta qualità. Tra i piatti iconici, spiccano alcuni emblemi della cucina padane come le lumache petit-gris con salsa di erbe aromatiche e aglio dolce, la zuppa di lumache e porcini con farfalle di pasta, le coscette di rana gratinate alle erbe fini.

I tortelli di zucca Dal Pescatore

Altro cavallo di battaglia, ovviamente, il pesce, tra cui consigliamo l'anguilla alla griglia con radicchio verde dell'orto. Non mancano oltre ai «classici del Pescatore» nuovi ingressi elaborati dalla creatività di Nadia e di Giovanni, che hanno saputo prendere prodotti locali e coniugarli in una proposta più variegata e non solo più europea.

Dal Pescatore Località Runate 46013 Canneto sull'Oglio (Mn) Tel +39 037 6723001 Martedì-Sabato 12:30-14:30 20-23; Lunedì e Domenica chiuso

Osteria da Pietro

Anche in questo caso ci spostiamo dal centro ma per un buon motivo: a pochi chilometri da Mantova, questa osteria offre un ambiente tutt'altro che rustico, come suggerirebbe il nome, un locale elegante, accogliente, apprezzato dai visitatori ma ancora più celebre tra i locali. Gestito con amore e passione da Pietro e sua sorella Fabiana, il ristorante è rinomato per il suo approccio rispettoso alla cucina tradizionale e l'influenza del vicino Lago di Garda, reinterpretata con creatività.

Sala dell'Osteria da Pietro

Tra i piatti simbolo spiccano la pasta fatta in casa, come i tortelli di zucca, che seguono rigorosamente la ricetta mantovana, e la crostata alle rose, servita con un delicato zabaione al Moscato. Il menu cambia seguendo la stagionalità, garantendo sempre ingredienti freschi e di qualità, molti dei quali provengono direttamente dai produttori locali della zona.

Torta di rose con zabaione al Moscato del ristorante Osteria da Pietro

Il ristorante è stato insignito di prestigiosi riconoscimenti, definendolo un “luogo dove la tradizione incontra la qualità”. Nonostante si trovi a circa 40 km da Mantova e quindi a una discreta distanza da Palazzo Te, la sua fama lo rende una tappa imprescindibile per chi visita la zona e vuole scoprire una cucina autentica e ricca di storia.

Osteria Da Pietro Via G. Chiassi 19 46043 Castiglione delle Stiviere (Mn) Tel +39 0376 673718 Lunedì-Sabato 12-14 20-22; Domenica 12-14; Mercoledì Chiuso

Il Cigno Trattoria dei Martini

Ospitato in un'antica casa nobiliare del XVI secolo, è un ristorante storico che ha saputo evolversi nel tempo mantenendo vive le tradizioni culinarie locali. Fondato il 5 marzo 1969 da Tano Martini, insieme alla madre Rina e alla moglie Silvana Pecorari, il locale ha inizialmente proposto una cucina semplice e autentica, diventando rapidamente un punto di riferimento per gli amanti della gastronomia mantovana.

Sala de Il Cigno Trattoria dei Martini

Nel 1975, grazie all'eccellenza dei suoi piatti e all'impegno nella gestione, Il Cigno ha ottenuto la prestigiosa Stella Michelin. Tuttavia, nel 1992, Tano Martini ha deciso di rinunciare a questo riconoscimento per riportare il ristorante alle sue origini, focalizzandosi su una cucina genuina e un'atmosfera accogliente. Dopo 55 anni, nel 2024, la famiglia Martini ha ceduto la gestione del ristorante alla famiglia Antoniazzi, nota a Mantova per la loro esperienza nel settore dell'alta pasticceria e del banqueting di lusso. Sotto la nuova direzione, Il Cigno è stato rinnovato rispettando la sua storia, con una cucina che intreccia le ricette tipiche locali con l'innovazione dello Chef Matteo Zanardi.

Il cotechino de Il Cigno Trattoria dei Martini

La cucina propone piatti della tradizione mantovana, ispirati ai veri ricettari dei Gonzaga, come agnoli di pasta fresca all'uovo, cotti in brodo di cappone serviti con una morbida perla al lambrusco, oppure lo Spaghetto d'Ostrica, uno spaghetto al nero di seppia condito con una maionese d'ostrica cotta a bassa temperatura e ostrica in tempure o il loro cotechino con spuma di patate e caviale. Il Cigno Trattoria dei Martini inoltre si trova a circa 1,5 km da Palazzo Te, raggiungibile in circa 20 minuti a piedi. Tappa imperdibile per festeggiare 500 anni del monumento.

Il Cigno Trattoria Dei Martini Piazza Carlo D’Arco 1 46100 Mantova (Mn) Tel + 39 0376 327101 Lunedì-Domenica 12:30-13:45 19:30-21:45; Martedì chiuso

Osteria dell'oca

Un altro locale molto apprezzato dai mantovani, perfetto per pasteggiare dopo gli sfarzi dei 500 anni del Palazzo Te. Magari non è raffinato ed elegante come la corte dei Gonzaga, ma l'Osteria dell'Oca è gestito è rinomato per la sua autentica cucina mantovana, offrendo piatti tradizionali come risotti e tortelli di zucca, preparati secondo ricette locali.

Sala dell'Osteria dell'Oca

Altro elemento che lo contraddistingue è la sua scelta negli strumenti di cucina: il locale vanta di utilizzare ciotole e padelle di rame, non tanto per una scelta estetica, ma per il loro legame con la tradizione gastronomica di Mantova, che prevedeva l'utilizzo di questo utensili per mantenere in caldo i piatti, spesso ricchi di burro o grasso.

Il risotto dell'Osteria dell'Oca

Anche l'ambiente è originale, caratterizzato da pareti rosse adornate con numerosi quadri e fotografie, tutte che raccontano storie e incontri con celebrità o momenti della vita della famiglia che gestisce da decenni il locale. Il personale è noto per la cortesia e l'attenzione verso i clienti, contribuendo a rendere ogni visita un'esperienza piacevole.

Osteria dell'Oca Via Trieste 10 46100 Mantova (Mn) Tel +39 0376 327171 Lunedì-Sabato 12:30-14:30 19:30-22:30; Martedì chiuso; Domenica 12:30-14:30

L'ambasciata

Un'istituzione culinaria che da oltre 40 anni celebra la gastronomia italiana: gestito dallo chef e proprietario Matteo Ugolotti, il locale offre un ambiente opulento e senza tempo, ispirato al Rinascimento, con arredi sfarzosi che includono specchi, tappeti, argenteria e lampadari.

Leccornie del ristorante L'Ambasciata

Il menu è figlio sicuramente della tradizione mantovana, con alcuni sapori e contaminazioni ereditati però da creazioni contemporanee. Per poter avere un assaggio di questi due mondi che si scontrano e amalgamano, basti provare degustazioni come "Il Rinascimento del Gusto", che rivisita sapori agrodolci in chiave moderna, includendo classici come i Tortelli di Zucca e la Faraona del Vicariato. Meritano una menzione anche i dessert, in cui trionfa il salame di cioccolato, servito con uno zabaione caldo versato al tavolo.

Il tortello del ristorante L'Ambasciata

Il ristorante dispone inoltre di una selezione di vini ben organizzata e un servizio attento. Si trova fuori dal centro di Mantova, ma se volete provare un'esperienza autentica e i tortelli di zucca migliori al mondo (così li ha definiti René Redzepi), dovevamo menzionarvelo.