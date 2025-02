Alla Lampara di Udine: la nuova idea di pizza secondo Raffaele Pizzoferro

Raffaele Pizzoferro, titolare insieme alla sorella Fulvia della pizzeria Alla Lampara di Udine, non immaginava di fare il pizzaiolo. «Da bambino sognavo di fare il geometra, una vita ordinaria, con i fine settimana liberi e le serate sul divano. Ma la mia famiglia aveva una pizzeria, e la realtà mi ha portato qui» racconta con sincerità.

Fulvia e Raffaele Pizzoferro

La storia della pizzeria inizia con i genitori, che aprono un primo locale vicino a Spilimbergo (Ud). Nel 1978 si trasferiscono a Udine e nel 1997 Alla Lampara trova la sua attuale sede. «In quel periodo mio padre ha iniziato a stare male e a quel tempo stavo finendo le scuole superiori, così ho deciso di restare per aiutarlo. Con mia sorella che lavorava in sala già da tempo, negli anni, abbiamo preso in mano l’attività definitivamente, ma la visione imprenditoriale era ancora legata ad un modello che poteva andare bene negli '70 e '80. Così prendemmo una decisione: dovevamo innovare o avremmo potuto chiudere».

Alla Lampara: una pizzeria dal format “diverso”

Il cambiamento arriva con una scelta radicale. «Abbiamo capito che non potevamo competere con chi ha 150-200 coperti e fa anche ristorazione. La nostra forza è la pizza: l’abbiamo studiata, perfezionata e resa il centro del nostro progetto». La pizza di Alla Lampara non è la classica friulana, più croccante e sottile, né una napoletana pura. «Nostro padre proponeva una pizza con cornicione alto e più morbida, e abbiamo deciso di valorizzare questa caratteristica. Abbiamo sperimentato miscele di farine, lieviti, tecniche, fino a trovare la nostra identità».

La pizzeria Alla Lampara di Udine

Il locale è strutturato per garantire che non manchi mai l'attenzione al cliente e per trasmettere un senso di calore che lo faccia sentire come a casa. «Non accettiamo tavolate superiori a otto persone, il tavolo grande è rotondo per potersi guardare in faccia e per favorire la convivialità. Non facciamo doppi turni: chi prenota un tavolo, se lo gode. A breve termine può sembrare una perdita economica, ma nel lungo periodo fidelizza i clienti. Voglio che chi non trova posto oggi, tornerà perchè incuriosito».

La nuova filosofia della pizzera Alla Lampara prevede niente più ingredienti fuori stagione

Anche l’asporto segue regole precise ed è organizzato per garantire il miglior servizio al cliente: «Abbiamo tempi rigidi. Se prenoti alle 19:30, la pizza è pronta a quell’ora, abbiamo 5 minuti di margine, ma non un’ora dopo. Tutto è studiato per garantire coerenza e qualità»

Lavoro, dipendenti e qualità della vita

Il turno singolo e la rigidità nell'organizzare la clientela, oltre che per garantire qualità nel servizio, riflette anche la premura di Raffaele per il benessere dei dipendenti. «Chi lavora qui non deve sacrificare la vita privata. Gestire al meglio un solo turno permette alla brigata di non finire troppo tardi e riposare il giusto o andare a divertirsi il resto della serata nei weekend».

Raffaele Pizzoferro

«Dopo il Covid, abbiamo mantenuto la chiusura del mercoledì e aggiunto la domenica a pranzo. Anche durante le feste comandate siamo sempre chiusi. Il 25 eravamo chiusi, il 31 dicembre abbiamo lavorato fino alle 22, in modo che tutti potessero festeggiare». Un equilibrio che Raffaele difende anche per sé: «Ho due bambini, voglio portarli a sciare la domenica mattina e potermi godere i momenti con la mia famiglia. Il lavoro è importante, ma non è tutto».

La novità: un nuovo menu più sostenibile

L’ultima rivoluzione riguarda il nuovo menu. Nuovo nella grafica, nei contenuti e nella filosofia: «Abbiamo deciso di smettere di parlare di sostenibilità e iniziare a farla sul serio. Niente più prodotti fuori stagione: in inverno, per esempio, usiamo cavolo nero, castagne, funghi porcini. I fiori di zucca li trovi ora? Sicuramente, ma non li compro perchè non sono freschi. Anche il pomodoro lo lavoriamo in anticipo e lo conserviamo, per ridurre l’uso di prodotti industriali. Meno scatolame, meno spreco, più freschezza».

Il nuovo menu della pizzeria Alla Lampara di Udine

"Questo ci ha portato a rivedere le proposte e abbiamo eliminato alcune pizze molto richieste, ma non ci interessa più farle. La gente si abituerà. Se non trovi la tua pizza preferita, prova qualcos’altro: il nostro obiettivo è offrire prodotti in armonia con il loro tempo. in un certo senso è un modo anche per sensibilizzare il cliente a consumare prodotti di stagione

Alla Lampara: le pizze da non perdere

La pizza della pizzeria Alla Lampara si distingue per un impasto diretto, con un’idratazione del 68% e una lievitazione di circa 24 ore. Il risultato? Un cornicione croccante e leggermente pronunciato, a metà strada tra lo stile napoletano e quello romano. Tra le pizze da non perdere c'è la Verticale di Margherita, una degustazione in quattro spicchi, ciascuno preparato con una varietà di pomodoro diversa e abbinato a un differente latticino. «Una margherita, ma con sapori e consistenze diverse. È una pizza che sorprende». La descrive così Raffaele. E poi la Spacanapoli, «decisa e intensa, con salame piccante, capperi, pomodori secchi».

Da assaggiare assolutamente anche la Cosacca Rivisitata, molto simile a una margherita, ma con un twist: basilico, olio extravergine d’oliva, niente mozzarella ma un formaggio a pasta dura, il Grana Padano 16 mesi, e un ingrediente speciale: l’Aglio di Resia (Presidio Slow Food), che dona alla pizza un carattere deciso; la Passione, con cornicione ripieno di ricotta vaccina e prosciutto di Praga, fiordilatte, pomodoro confit, grana padano 16 mesi e basilico; la Vegetariana, che valorizza ingredienti freschi e genuini; mentre tra le proposte più creative la ’Nduja e Miele, con crema di pomodoro arrostito, fiordilatte, ’nduja, pecorino, miele friulano, polvere di olive e foglie di menta.

La pizza al padellino: La Favolosa

Altra grande novità è il padellino, una pizza che subisce una doppia cottura: inizialmente viene cotta su un lato, poi ribaltata e dorata anche sull’altro. Infine, viene ultimata e asciugata in forno. Questo processo le conferisce una consistenza particolare, con un esterno croccante e un interno morbido e delicato. «La gente non è abituata a questa consistenza, ma quando la prova ne rimane conquistata».

Anche il dessert è homemade alla pizzeria Alla Lampara: la Torta delle Rose

Per finire, da Alla Lampara arriva anche il menu degustazione, «anche questa è una scommessa che stiamo facendo, non l’abbiamo mai proposto su larga scala, se non qualche volta a clienti più affezionati. Ci piace però l'idea di offrire un percorso degustazione tutto incentrato sulla pizza. Potrebbe anche capitare che domani mi svegli e decida di aggiungere una pizza che non è presente nel menu fisso. Per chiudere il percorso ho pensato ad un finale dolce, un piccolo lievitato: ad esempio, una torta delle rose o un pan brioche. Anche la parte dolce è qualcosa che prepariamo internamente. Non ci fermiamo solo alla pizza!»

Vini, gin e un beverage alternativo

La selezione di vini e gin è un altro tassello distintivo. «Non proponiamo grandi etichette commerciali, ma cantine friulane di qualità e per chi non ha troppe pretese anche il vino della casa è un buon vino friulano. Sui gin abbiamo fatto una scelta mirata: pochi, ma studiati. Mia sorella Fulvia ha avuto l’idea di abbinare cocktail alla pizza, e ha funzionato». Anche le bibite seguono questa filosofia: «Niente Coca-Cola, Fanta o Sprite. Abbiamo scelto Molecola, un’alternativa italiana di qualità, anche aranciata e gassosa sono italiane. Per offrire qualcosa di caratteristico».

La sala interna della pizzeria Alla Lampara di Udine

Lavori in corso: il rinnovo dei locali

Il prossimo passo del cambiamento in atto Alla Lampara è il restyling del locale. «L’idea di partenza è che, a parte la zona forno, quando il cliente entra nel locale non si accorga immediatamente di cosa sia cambiato. Ci deve essere qualcosa di diverso, ma non deve riuscire a identificare esattamente cosa sia. Perché questa scelta? Perché, in città, è già successo che qualcuno abbia ristrutturato un locale ancora più vecchio del nostro e la clientela si fosse trovata spiazzata, passando da un ambiente “un po' vintage” a uno ultra-moderno. La reazione è stata di disorientamento: le persone non si sentivano più nella loro comfort zone. Il banco, le sedie, i tavoli rimarranno sostanzialmente gli stessi, con qualche piccolo ritocco. Ci saranno diversi accorgimenti che, pur richiedendo un grande lavoro, manterranno invariata l’essenza del locale».