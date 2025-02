Sardegna da sogno: Hotel Capo D'Orso tra relax e tradizione gallurese

Se ne mormorava da tempo e adesso è ufficiale: l’Hotel Capo d’Orso, uno dei più iconici del nord Sardegna, costruito secondo la linea guida "La natura", come progetto che verrà poi adottata in tutte le altre strutture del gruppo, entra nel prestigioso portfolio dei Leading Hotels of the World, che dal 1928 seleziona le strutture che rispettano i più elevati standard di ospitalità e ad oggi sono 400 strutture 5 stelle in 80 paesi.

L'Hotel Capo d'Orso in Sardegna

«Un riconoscimento ottenuto in seguito a un ambizioso piano di investimenti milionario realizzato negli ultimi tre anni», afferma Libero Muntoni, direttore generale del gruppo Delphina hotels & resorts, «Il Gruppo alberghiero indipendente più green al mondo ai Word travel Award, che ha permesso al Capo d’Orso di posizionarsi tra le strutture più blasonate del nord della Sardegna, come il solo hotel di proprietà a gestione sarda e l’unico della collezione Lhw situato tra Olbia e il Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena» conclude Muntoni.

Hotel Capo d'Orso: un rifugio di relax che guarda La Maddalena

Il romantico retreat di Palau è un rifugio di privacy e relax alle pendici del monumento naturale della Roccia dell’Orso che svetta a 120 metri di altezza, e si trova a 4 chilometri da Palau. Il monumento naturale di granito nel corso di milioni di anni ha assunto le sembianze di un orso che guarda verso l’arcipelago della Maddalena, dando il nome al golfo.

L'arcipelago della Maddalena

Una baia protetta su cui si affaccia la spiaggia di Cala Capra a ridosso dei venti di Maestrale, Ponente e Libeccio, l’isola della Maddalena è dietro l’angolo e Porto Cervo è raggiungibile in quindici minuti di navigazione e venti di auto. È una delle mete più amate dagli armatori di yacht per una sosta nella marina privata dell’albergo durante la navigazione tra le isole dell’Arcipelago della Maddalena, il sud della Corsica e la Costa Smeralda.

Gli ospiti del ristorante possono ormeggiare yacht e charter nella banchina fino a 60 metri fuori tutto e fino a 100 metri nel campo boe con servizio tender gratuito. Al molo è attraccata anche la flotta di imbarcazioni a disposizione per raggiungere le isole dell’arcipelago. L’Hotel Capo D’Orso è una struttura originale, le camere sono nascoste nel verde tra amache mosse della brezza e sentieri che conducono al faro, e le spiaggette di Cala Capra e la più isolata Cala Selvaggia che guardano l’isola di Caprera.

Tradizione e ospitalità gallurese al Ristorante Paguro

L'eccellenza dell'ospitalità gallurese è visibile fin dalla colazione, servita al suono di un’arpa nella terrazza con vista sul mare. A disposizione degli ospiti l’Ile Flottante, per esperienze culinarie esclusive pied dans l’eau, mentre i palati più esigenti si ritrovano al Ristorante Paguro, segnalato nella Guida Ristoranti 2025 del Gambero Rosso, per le migliori specialità di mare con pescato del giorno, aperto da maggio alla fine dell’estate.

Ristorante Il Paguro all'Hotel Capo d'Orso

Molti gli yacht che attraccano nella marina privata del Capo D’Orso per la sua cucina tradizionale isolana e gallurese basata su ingredienti di alta qualità e un selezionato numero di piccoli fornitori locali. L’accoglienza in sala è affidata da 20 anni a Angelo Malaguarnera, classe 1975, che alla qualifica di restaurant manager aggiunge quella di sommelier. «La bellezza del nostro lavoro sta nell’anticipare le richieste. Ci sono dei casi in cui devi essere formale, ma personalmente preferisco un’accoglienza che dia qualcosa in più a livello umano» conclude Malaguarnera.

Apprezzato dagli armatori anche il servizio cambusa con consegna direttamente a bordo o il servizio catering, da gustare comodamente sull’imbarcazione, preparato direttamente dal ristorante.Da provare le lorighittas (pasta tradizionale sarda) ai frutti di mare e zafferano del territorio, la pasta all’aragosta o il filetto di pescato del giorno in umido.

L’Incantu, Centro Thalasso & Spa: tra piscine, golf e molto altro

Speciale il Centro Thalasso & Spa L’Incantu a pochi passi dal mare per rigenerarsi grazie alla talassoterapia con piscine di acqua di mare riscaldata e massaggi en plein air tra i profumi della macchia mediterranea. Per gli appassionati di golf, il campo Pitch & Putt a 9 buche è immerso nel verde in posizione panoramica con vista sulle isole.

Vista dall'alto di una piscina dell'Hotel Capo d'Orso 1/3 Piscina all'Hotel capo d'Orso 2/3 Campo da golf dell'Hotel Capo d'Orso 3/3 Previous Next

E per scoprire le bellezze dei dintorni, voli panoramici o transfer in elicottero dal vicino aeroporto internazionale di Olbia fino a esclusive imbarcazioni con skipper con partenza direttamente dalla marina privata.Tra queste anche il veliero Pulcinella, legno norvegese del 1927 che salpa alla scoperta delle isole dell’Arcipelago della Maddalena.