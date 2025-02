“L'Ozio Ristora” nella Capitale: cucina territoriale e ingredienti di qualità

L'Ozio Ristora è un angolo di tranquillità e gusto nel cuore di Roma, dove la cucina tradizionale viene reinterpretata in chiave moderna. Qui, ogni piatto racconta una storia di ingredienti freschi e di qualità, preparati con cura e passione. L'atmosfera è accogliente e rilassata, ideale per una pausa che sa essere sia gustosa che rigenerante. Un luogo dove assaporare piatti genuini in un ambiente che invita alla calma e al piacere del buon cibo.

La sala dell'Ozio Ristora

Il ristorante nasce dalla volontà di esprimere la qualità attraverso una selezione accurata delle migliori specialità del territorio, privilegiando ingredienti autentici e rispettando le tradizioni locali. Entrando in questo spazio, ci si allontana dal caos cittadino per immergersi in un ambiente dove la cucina è protagonista assoluta. Le ampie vetrate offrono una vista privilegiata sulla grande cucina a isola, cuore pulsante del locale, concepita come un palcoscenico dove la brigata di cucina si esibisce in uno spettacolo di tecnica e armonia.

L'Ozio Ristora: dalla friggitoria alla vasocottura fino alla brace

L'offerta gastronomica si distingue per una pluralità di esperienze, pensate per soddisfare ogni palato. Dalla friggitoria, con proposte come il supplì e il carciofo alla giudia, fino a piatti salutari che combinano ingredienti biologici e tecniche di cottura innovative come la vasocottura.

L'Ozio Ristora: il carciofo alla giudia

I primi piatti celebrano il gusto della tradizione con ricette confortevoli e rivisitazioni, mentre il format fusion unisce sapori italiani a tecniche internazionali per un viaggio culinario senza confini. La braceria offre carni e pesci cotti con maestria alla griglia Josper, valorizzando ogni taglio con un'intensa affumicatura e una cottura precisa. Il momento dolce è affidato alla pasticceria, con creazioni che reinterpretano i grandi classici, offrendo dessert raffinati e sorprendenti.

L'Ozio Ristora: le focacce 1/5 L'Ozio Ristora: legumi in vasocottura 2/5 L'Ozio Ristora: gnocchi alla vaccinara 3/5 L'Ozio Ristora: spiedino di calamari 4/5 L'Ozio Ristora: pera al vino 5/5 Previous Next

A guidare la cucina è lo chef Dino De Bellis, che ha ideato un concept ispirato ai mercati contemporanei, dove il cliente può vivere un'esperienza gastronomica immersiva. La filosofia della cucina si basa sulla qualità del prodotto, sull'attenzione alla cottura e sulla gestione sostenibile degli ingredienti. Un aspetto fondamentale è anche la panificazione, con un cestino del pane fatto in casa che propone una varietà di tipologie, dalle focacce ai grissini.

Lo Zio d'America: la ricca gastronomia con enoteca de L'Ozio Ristoro

Accanto alla cucina, il progetto si arricchisce con la gastronomia, situata tra la sala e l'enoteca de Lo Zio d'America. Aperta dalle 11.00 alle 23.00, rappresenta un angolo dedicato a salumi, formaggi e prodotti dell'orto, selezionati tra i migliori artigiani italiani. Qui è possibile degustare eccellenze come il prosciutto di Nero dei Nebrodi, la mortadella Favola con pistacchio siciliano e il Pecorino di Fossa di Sogliano Dop, accompagnati da vini e cocktail, ideali per un pranzo informale, un aperitivo o una cena leggera.

Enoteca Lo Zio d'America

A supporto dell'esperienza culinaria, la cantina vanta oltre 250 etichette selezionate dall'enoteca de Lo Zio d'America. L'offerta spazia tra bollicine, bianchi, rosati e rossi, proponendo sia grandi nomi che piccoli produttori. Un'ampia scelta di vini al calice, con 25 referenze disponibili, arricchisce ulteriormente l'esperienza, affiancata dalla consulenza di sommelier qualificati pronti a guidare gli ospiti nella scelta del vino perfetto.

La brigata dell'Ozio Ristora 1/3 La cucina a vista dell'Ozio Ristora 2/3 La sala dell‘enoteca Lo Zio d'America 3/3 Previous Next

Il progetto architettonico, curato da Franco Costa e dalla Costa Group, ha trasformato completamente il locale, conferendogli un'identità unica e indipendente. La grande cucina a vista è il fulcro dell'ambiente, mentre i materiali utilizzati, come il grès effetto marmo nero e il rovere massello, creano un'atmosfera calda ed elegante. La sala principale, caratterizzata da ampie vetrate, si affianca a una sala privé più intima e a un banco bar con servizio di gastronomia, per un totale di circa 120 coperti. L'illuminazione è studiata per valorizzare ogni dettaglio, con luci puntuali che creano un'atmosfera accogliente e sofisticata.