I sapori d'Italia a Sanremo con la rassegna “Un villaggio da gustare”

Il Villaggio dei Fiori di Sanremo, in Liguria, porta i suoi ospiti in un viaggio alla scoperta dei sapori d'Italia. Un tour gastronomico ospitato nel ristorante dell'elegante struttura, posta a cinque minuti dal centro della ridente località marittima. Ha preso il via la rassegna “Un villaggio da gustare”, una piacevole e gustosa opportunità per degustare le principali tipicità della penisola in una sorta di viaggio goloso curato dagli chef Flavio Ottonello e Sergio Sartor. Oltre alla proposta gastronomica, le serate verteranno anche sulla narrazione.

Il ristorante del Villaggio dei Fiori di Sanremo (Im)

"Un villaggio da gustare": i prossimi appuntamenti

Nel corso delle degustazioni ospitate al villaggio i piatti della tradizione italiana preparati dagli chef Ottonello e Sartor saranno oggetto di racconto del giornalista enogastronomo Claudio Porchia. Un viaggio parlato alla scoperta delle materie prime utilizzate per le ricette, delle preparazioni, della storia dei piatti: un viaggio attraverso le cucine regionali dell'Italia, offrendo un'opportunità unica agli ospiti e ai sanremesi per degustare piatti unici all'interno della curata oasi verde del villaggio. Dopo le serate dedicate alla Bagna Cauda e ai piatti del Levante Ligure, i prossimi appuntamenti toccheranno il centro ed il nord Italia.

Sabato 22 marzo tocca ai sapori dell'Umbria. Il menu prevede crostone di pane con rustico di Fegatini, un antipasto ricco e saporito che rappresenta perfettamente la tradizione culinaria umbra; Umbricelli con ragù di oca e tartufo, un primo piatto che unisce la pasta artigianale a un condimento ricco e profumato, perfetto per esaltare i prodotti locali; Nana (anatra) in umido con pomodoro e baffo, un secondo piatto che racconta la storia dei sapori genuini dell'Umbria e la Rocciata, un dolce a base di pasta sfoglia ripiena di mele e noci, che regalerà un dolce e appagante finale alla serata.

L'esterno del Villaggio dei Fiori di Sanremo (Im)

Venerdì 18 aprile si torna al nord, in Lombardia. Saranno di scena i sapori della Valcamonica, suggestiva area ricca di natura e di sapori. Nel menu non possono mancare i “casoncelli” come primo piatto, una delle paste ripiene più apprezzate e gustose. Poi arriveranno in tavola gustose carni di selvaggina o l'eccellenza dei formaggi locali a dimostrazione della tradizione casearia montana. Per finire i dolci tipici, tra cui spicca la Spungada. Il costo delle cene è di 35 euro a persona, vini esclusi.

Che cosa sapere sul Villaggio dei Fiori di Sanremo

Il Villaggio dei Fiori è una struttura che offre soggiorno in comode sistemazioni (sono un centinaio le proposte abitative) oppure in campeggio, il tutto è immerso nei profumi e nei colori di una splendida e rigogliosa natura ligure o in diretto affaccio sul mare. Il villaggio, del gruppo Alpi e Mare Holiday, si trova a soli cinque minuti dal centro di Sanremo e dal Teatro Ariston, offrendo un accesso comodo alle principali attrazioni. Inoltre, è vicino a Montecarlo e a Nizza, rendendolo un punto di partenza ideale per esplorare la riviera.

La piscina del Villaggio dei Fiori di Sanremo (Im)

È dotato di piscine con acqua di mare e di una reception certificata “CasaClima Gold” per il basso consumo energetico. Il ristorante propone menu regionali a km0, piatti senza glutine e vegetariani, garantendo un'esperienza culinaria sostenibile e varia. Ora è la volta della rassegna “Un villaggio da gustare”, un tour gastronomico capace di assecondare i palati dei più esigenti dimostrando ancora una volta quanto l'Italia sia patria del buon gusto.