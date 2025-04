Pasqua al Circo: tradizione, gusto e cultura al Garum di Roma

Il Garum, Biblioteca-Museo della Cucina nella monumentale bellezza del Circo Massimo aprirà le porte ai romani il 5 e 6 aprile per "Pasqua al circo", un’esperienza multisensoriale tra degustazioni, tradizioni regionali, allestimenti tematici, laboratori creativi e testimonianze storiche e sull'evoluzione del gusto. Talk e masterclass saranno condotte da chef, pasticcieri e protagonisti della ristorazione.

Il 5 e il 6 aprile è tempo di Pasqua al circo

Pasqua al circo, aspettando quella vera

Sarà una festa lunga due giorni con ingresso gratuito che anticiperà tutta l'atmosfera e le suggestioni di Pasqua e Pasquetta, il Lunedì dell'Angelo, dedicato alle gite fuori porta. Il percorso si articolerà in varie aree tematiche, nelle sale e nella terrazza dello storico complesso, ex monastero benedettino dalla seicentesca facciata barocca. Il portale d'ingresso per l'occasione sarà ornato da una scenografica fioritura curata dalla Dario Galanti Flower Design, mentre un Foyer Creativo ospiterà i laboratori attivi-creativi aperti agli “artisti di tutte le età” a cura di Amelia Noci. Un "Albero della Pasqua" sarà fatto uova delle galline livornesi colorate, prodotte dall'Azienda Agricola “Peppovo”.

Il Foyer Creativo ospiterà i laboratori attivi-creativi

Le uova sono il vero simbolo della festa perché è con la primavera che le galline riprendono a farle ogni giorno, dopo il riposo invernale. Nel grande Salone della Pasqua, tra le vetrate che ospitano la preziosa collezione di stampi e utensili da cucina dei secoli passati, le aziende espositrici offriranno in degustazione la propria gamma di prodotti a tema tra cui il “Pan di Roma” dedicato al Giubileo, prodotto dal laboratorio artigianale dei maestri dell'arte bianca Salvo Leanza e Paolo Pannuti. Sul tema dei “Pani delle Feste e del Maritozzo di Quaresima" Rossano Boscolo, padrone di casa e fondatore del Museo, terrà un focus gastronomico-letterario. Tante le delizie della tradizione pasquale, inerpretate anche con tocco creativo, portate da artigiani laziali e non solo, come colombe, mostaccioli, uova di cioccolato e torte dolci e al formaggio che la tradizione vuole accompagnate al salame.

Pasqua al circo, le masterclass

“Il palco aperto” sarà un’area tematica dedicata a masterclass, lectio magistralis, happening, cooking show e special guest star. Il palinsesto interdisciplinare, firmato da Sara De Bellis, ideatrice e curatrice di "Pasqua al Circo", proporrà momenti continui di gusto e performances tra cui l'allestimento live della collezione di “Uova d’Autore” di Walter Musco con un approfondimento sull’atto creativo sull’uovo che diventa tela. Rossano Boscolo e Angelo di Masso racconteranno la storia della pastiera e dei dolci pasquali con la lettura e l’analisi delle prime testimonianze storiche a stampa direttamente commentate dai testi originali di Antonio Latini (Lo Scalco alla Moderna di Antonio Latini, 1692) e del Cavalcanti ( Cucina Teorico-Pratica di Ippolito Cavalcanti, 1837). Altro climax culturale, l’approfondimento del rapporto tra “la Pasqua e la Luna” di Valerio Rossi Albertini, Fisico CNR e Divulgatore Scientifico. Allo chef stellato di Vico Equense Peppe Guida il compito di concludere in grande la festa con una narrazione sulla sua Pasqua campana celebrata con il casatiello, la pastiera e la colomba.

Pasqua al circo, gli showcooking

Gli showcooking sulla Pasqua regionale saranno curati da protagonisti della ristorazione come Alessandro Soderi di Macelleria Soderi dal 1875, storica insegna fiorentina (“La Pasqua e la Carne”) e “Bambi Trippa e Lampredotto” del Mercato Centrale di Firenze. Il racconto della Pasqua Modenese sarà con Gianni di Lella seguito dalla condivisione delle sue “Tigelle e Torta di tagliatelle”. In prima linea anche la Pasqua Marchigiana di Daniele Citeroni con i “Caciù, Pizza al formaggio” direttamente dalla sua Ophis Osteria di Offida (Ap).

Pasqua al circo: l'Albero di Pasqua

Poi gli affondi sulla Pasqua Romana con le “Coratelle a confronto” con Valerio Salvi di Ristorante Taverna Cestia e Macelleria Sartor, insegna storica del Mercato romano di Testaccio, e quello sulle “Variazioni d’abbacchio” dello chef Daniele Maragnani. Si farà poi tappa sulla Pasqua Abruzzese con il Pasticcere Angelo Di Masso e su quella Umbra con Stefano Gaudenzi di Frantoio Gaudenzi ( Trevi, PG ). Gli showcooking saranno in collaborazione con Churchill 1795 che metterà a disposizione le proprie ceramiche e stoviglie di pregio. Presenti anche la gamma di aceti di Acetaia Giusti e i vini della cantina Biondi Santi.

Pasqua al circo, non solo cibo

Gli intermezzi di Doreca approfondiranno i temi legati ai nuovi linguaggi del vino del territorio con Giulio Tricanico e quello sulla “storia amara” del Vermouth e del Bitter con Valeria Bassetti, per Gran Torino - 1861. Nell’area “Corte della Pasquetta” le scampagnate saranno presentate in chiave agrichic. Silasole di San Giovanni in fiore (CS) attirerà gli ospiti con delizie e panini calabresi mentre dal forno romano Sfizi di grano arriveranno struffoli, pastiera, colomba, pizza al formaggio, casatiello e pizza bianca.

Pasqua al circo: gli antichi stampi delle uova di Pasqua

Il Birrificio Oxiana di Pomezia presenterà le sue proposte e il momento del caffè porterà la firma della Torrefazione F.lli Bertini. Inoltre la Terrazza del Garum, sugli argini del Circo Massimo, si trasformerà in una vera e propria Temporary Bakery a cielo aperto firmata di Spiga d’Oro che sfornerà a ciclo continuo profumati lievitati dolci e salati.

Pasqua al circo, un evento “al Massimo”

Pasqua al Circo - dice Sara De Bellis- sarà un'immersione dinamica e interdisciplinare nella Pasqua e nelle sue tradizioni, tra le storie legate alla tavola della festa al risveglio della natura. È il primo di una serie di “Eventi al Massimo” a tema enogastronomico, artistico e culturale, ideato insieme a Simona D’Alessandro e in collaborazione con la Fondazione Rossano Boscolo Sesillo ETS”. L’appuntamento è a Roma, presso Garum – Biblioteca e Museo della Cucina, sabato 5 e domenica 6 aprile 2025 al Circo Massimo. Sabato 5 e domenica 6 aprile. Ingresso libero, dalle 9:00 alle 19:00.