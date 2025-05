Ristorante Il Panoramico: dove la carne è un’arte e la montagna fa da cornice

Al ristorante Il Panoramico di Ponte di Legno (Bs), la carne non è semplicemente un ingrediente: è il centro della scena, il filo conduttore di un menu che mette al primo posto la qualità assoluta e il gusto puro. A selezionarla è la famiglia Guerini, da anni punto di riferimento dell’ospitalità in questa elegante località alpina, mentre a esaltarla in cucina è la mano esperta dell’executive chef Rozeta Ceka.

La sala interna del ristorante Il Panoramico

Il risultato è una carta raffinata, decisa, pensata per chi alla tavola non chiede solo nutrimento, ma un vero viaggio sensoriale.

L’eleganza del fuoco: quando la cucina diventa show

C’è un momento, a Il Panoramico, in cui il ristorante smette di essere soltanto una sala da pranzo per trasformarsi in teatro. È quando entra in scena lo show cooking, cuore pulsante dell’esperienza gastronomica firmata Ceka. I fornelli si accendono, i coltelli si muovono rapidi, i profumi invadono la sala: cucinare diventa un atto condiviso, da guardare, da annusare, da gustare. È qui che la tecnica incontra la passione, in un equilibrio di precisione e creatività che rende ogni piatto unico, irripetibile.

Ponte di Legno

Tutto comincia con le tartare, condite al tavolo sotto gli occhi degli ospiti, in un rito che unisce spettacolo e sapore. La chef accompagna gli ospiti in un percorso che parla il linguaggio della carne con accenti locali e tocchi originali, senza mai forzature. È un viaggio di scoperta, dove l’innovazione arriva sempre al servizio del gusto e della materia prima.

Cinque piatti che raccontano una filosofia

Difficile scegliere tra le proposte del menu, ma ci sono piatti che raccontano meglio di altri l’anima del Panoramico. La tartare di cervo con tartufo, capperi e gin è un gioco di contrasti, tra la dolcezza selvatica della carne e il profumo intenso del tartufo. Il filetto ai quattro pepi, accompagnato da patate al rosmarino, è un tributo alla classicità ben eseguita. L’orecchio di elefante, piatto simbolo del Panoramico, trasforma una cotoletta impanata in una prova di stile, croccante e generosa.

Cervo affumicato, lampone e cavolo 1/5 Tagliolino 22 tuorli, trota salmonata, pomodorini e menta 2/5 Agnello in costoletta, albicocche e cumino 3/5 Pizza Bufalina 4/5 Pesca Svogliata 5/5 Previous Next

E poi la guancetta di manzo brasata, cotta a lungo fino a diventare tenerissima, servita con una cremosa polenta di Storo. Infine, il French rack di agnello lucano in crosta di erbe e pistacchio: una portata che unisce la delicatezza della carne a un tocco aromatico e croccante, perfetto equilibrio di sapori e consistenze.

Una finestra sulle Alpi da Il Panoramico

Mangiare bene, si sa, è anche una questione di contesto. E Il Panoramico lo sa. Affacciato sulle vette innevate di Ponte di Legno, il ristorante vive in simbiosi con il paesaggio che lo circonda. Le grandi vetrate aprono lo sguardo verso l’esterno, mentre all’interno l’ambiente è caldo, elegante, accogliente. Legno, luci soffuse, dettagli curati: ogni elemento è pensato per far sentire l’ospite in un luogo speciale.

Cena con vista sulla valle dal ristorante Il Panoramico

Che si tratti di una cena romantica, di una serata tra amici o di un evento esclusivo, Il Panoramico sa come far sentire ogni momento memorabile. Qui, l’alta quota non è soltanto geografica: è un fatto di stile, di gusto, di scelte. Un posto dove la carne è trattata con rispetto e passione, e la montagna è parte integrante dell’esperienza.