Come cambiano i camper nel 2025: tutte le novità dal Salone di Parma

Dal 13 al 21 settembre le Fiere di Parma ospitano la 16ª edizione del Salone del Camper, il più grande evento italiano dedicato al caravanning e al turismo open air (in grande crescita nel 2024 in Italia), secondo solo al Caravan Salon di Düsseldorf per dimensioni e affluenza. Oltre 100mila visitatori attesi, cinque padiglioni e centinaia di espositori da tutta Europa: un appuntamento da segnare in agenda per chi ama viaggiare con mezzi propri, all'aria aperta, in libertà.

Camper, accessori e tecnologie: a Parma si alza il sipario sul Salone 2025

Il camper è sempre più ricercato

Il mondo del camper non è più quello di una volta e lo dimostrano bene le novità che ogni anno riempiono i padiglioni di Parma. Il comparto è in continuo movimento: cambiano i veicoli, si moltiplicano le dotazioni, si alza l'asticella del comfort. Il camper oggi è sempre più ricercato, come struttura e come accessori. I nuovi modelli puntano su tetti sky up, domotica, climatizzatori intelligenti, adaptive cruise control, letti a scomparsa e riscaldatori elettrici compatti. L'obiettivo? Trasformare ogni veicolo in una casa vera, pronta a seguire i propri abitanti in ogni stagione e su ogni strada, senza rinunciare a nulla.

Camper, l'innovazione non si ferma

Il design evolve e lo fa seguendo due direzioni: estetica e funzionalità. Linee aerodinamiche, spazi più ampi e luminosi, materiali resistenti ma naturali come bambù, lino, cotone biologico, sughero e lana per l'isolamento. Senza dimenticare l'attenzione crescente alla sostenibilità: si affacciano i primi motori ibridi, la spinta verso l'elettrico cresce, anche se i nodi legati al peso e all'autonomia sono ancora da sciogliere. La sicurezza, intanto, diventa sempre più una priorità. Sistemi di assistenza alla guida, sensori di parcheggio, frenata automatica con rilevamento dei pedoni, cruise control adattivo, rilevamento della stanchezza del conducente, riconoscimento dei segnali stradali.

Sul fronte della coibentazione, i progressi sono notevoli. Dalle schiume poliuretaniche ai pannelli isolanti multistrato, si punta a garantire comfort termico e acustico in ogni condizione climatica. Migliorano anche i telai, come il doppio pavimento passante: prima presente solo nei motorhome di fascia alta, oggi arriva anche sui mezzi semintegrali e mansardati di fascia media. Anche l'autonomia energetica resta un tema centrale. Pannelli fotovoltaici e regolatori di carica a doppia batteria si stanno diffondendo rapidamente, insieme a inverter e batterie al litio sempre più leggere e potenti.

I camper sono sempre più all'avanguardia

Anche all'interno l'evoluzione è chiara: letti saliscendi, materassi ad alta densità, tessuti antimacchia, tetti apribili su quattro lati per una visione panoramica. Climatizzatori con filtro antiparticolato e sensori ambientali, illuminazione full Led, domotica capace di controllare a distanza riscaldamento, frigorifero e luci. I nuovi camper sono pensati per affrontare anche gli inverni più rigidi, grazie a impianti elettrici silenziosi e privi di emissioni. E poi ci sono i dettagli, quelli che fanno la differenza nella vita quotidiana su quattro ruote. Accumulatori, router 5G per rimanere sempre connessi, cucine con piastre a induzione ottimizzate per il camper, inverter da 220V per piccoli elettrodomestici, garage con vani fino a 300 kg per e-bike e scooter, zone living con cornici LED e legno trattato per un tocco caldo e funzionale.

Il Salone del Camper è anche un'occasione per orientarsi nell'acquisto del proprio mezzo ideale. Lo si sceglie in base a tre criteri: spazio, tempo e guida. Spazio, per valutare lunghezza, altezza, numero di posti letto e comfort. Tempo, per capire come si vuole vivere gli interni - letto, cucina, bagno, zona giorno. Guida, per orientarsi tra motori, cambi e telai. Chi viaggia con animali può poi optare per soluzioni pet-friendly: rampe per l'accesso, zone notte dedicate, trasportini integrabili, spazi per giochi e cibo. E ancora, serbatoi capienti fino a 300 litri per le acque chiare, accessori in vetroresina e legno, ripostigli nel doppio pavimento e garage attrezzati con prese da 220 volt. Ogni dettaglio è pensato per migliorare l'esperienza di viaggio, rendendola più comoda, autonoma e personalizzata. Tutte queste novità - e molte altre - saranno, appunto, in mostra dal 13 al 21 settembre alle Fiere di Parma. I biglietti sono acquistabili dal 2 giugno sui siti ufficiali www.salonedelcamper.it e www.mailticket.it. L'ingresso è consigliato a chiunque ami il turismo outdoor, i viaggi su strada, la libertà di esplorare e vivere ovunque come a casa.

In Italia cresce il turismo open air: i numeri

L'appuntamento di Parma, ricordiamo, riflette un trend che in Italia è sempre più solido. Il turismo open air ha registrato nel 2024 ben 71 milioni di presenze, con un incremento del 16% rispetto all'anno precedente, generando un fatturato di circa 8 miliardi di euro. Sono oltre 4mila le strutture ricettive dedicate, tra aree sosta e campeggi, pronte ad accogliere una comunità di camperisti sempre più numerosa e variegata. Cambiano anche le motivazioni di viaggio: il camper si afferma come risposta a una crescente ricerca di libertà, contatto con la natura, autonomia. Il 46% dei turisti italiani, secondo uno studio Visa-Ipsos, è disposto a pagare di più per soluzioni sostenibili, mentre oltre l'80% desidera strumenti che segnalino mete e servizi green. I dati Enit confermano che arte, natura ed enogastronomia restano in cima alle preferenze, con il 16,6% dei viaggiatori europei orientati su mete naturalistiche, il 15% su esperienze gastronomiche, il 14,7% su viaggi culturali.

Il turismo open air ha registrato nel 2024 ben 71 milioni di presenze in Italia

Il Salone del Camper intercetta anche queste tendenze, proponendo show-cooking in collaborazione con i ristoranti del Buon Ricordo, dove gli chef insegneranno come preparare piatti autentici anche in spazi ridotti, con ingredienti locali e genuini. E mentre il 36,9% degli italiani pratica sport nel tempo libero, il camper diventa la base ideale per chi vuole abbinare vacanza e attività fisica: cicloturismo, trekking, canoa, sci, golf, pesca. La fiera, come detto, presenta soluzioni intelligenti per trasportare l'attrezzatura sportiva, tra portabici regolabili, canoe gonfiabili e garage attrezzati. Accanto allo sport, c'è chi cerca esperienze più lente e rilassate: birdwatching, pittura, fotografia itinerante e geocaching, una caccia al tesoro moderna tramite app. Il Salone del Camper è anche questo: uno spazio per ispirarsi, informarsi e partire, con la testa piena di idee e la voglia di mettersi in viaggio.