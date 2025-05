Restaurant 1908: il fine dining sostenibile con vista sulle Dolomiti

Al Parkhotel Holzner di Soprabolzano, il Restaurant 1908 è un elegante salotto gastronomico che celebra il gusto attraverso una cucina creativa e profondamente radicata nel territorio. Guidato dallo chef Stephan Zippl, il ristorante propone un'esperienza immersiva nel suo RE:VIER, un viaggio sensoriale tra dolcezza, acidità, piccantezza e croccantezza.

Fine dining al Restaurant 1908

Ogni piatto nasce da una visione culinaria attenta alla sostenibilità e alla stagionalità, in stretta sinergia con i piccoli produttori locali. Un modo concreto per valorizzare l'economia regionale e offrire agli ospiti una cucina innovativa e raffinata, capace di raccontare l'Alto Adige attraverso sapori autentici e sorprendenti.

Il locale di Restaurant 1908

Stephan Zippl, lo chef di Restaurant 1908

A Soprabolzano, nel cuore dell'Alto Adige, il Restaurant 1908 del Parkhotel Holzner è il palcoscenico gastronomico in cui lo chef Stephan Zippl mette in scena la sua personale idea di cucina, intitolata RE:VIER. Un concetto che gioca con la lingua tedesca: “revier” significa territorio o regno, mentre “vier” è il numero quattro, come le sensazioni su cui si basa il suo percorso: dolcezza, acidità, piccantezza e croccantezza.

Stephan Zippl, chef di Restaurant 1908, al lavoro (foto Hannes Niederkofler)

Classe 1988 e originario di Renon, Zippl conosce profondamente la terra che lo circonda e la interpreta con uno stile che unisce rispetto per la tradizione, innovazione e un forte legame con i piccoli produttori locali. Il suo passato da falegname ha influenzato il suo approccio alla cucina, rendendo i suoi piatti un omaggio ai profumi del legno e della foresta.

Menu e proposta culinaria di Restaurant 1908

La sua proposta gastronomica affonda le radici nella sostenibilità e nella stagionalità: le uova provengono dal maso Buchhütterhof, le carni da allevamenti del Renon, il pesce dalla Val Passiria e le erbe direttamente dall'orto del Parkhotel Holzner. La filosofia è chiara: valorizzare il territorio e le sue risorse con creatività, senza mai snaturare l'essenza del prodotto. «Le persone che non accettano il nuovo, invecchiano molto rapidamente». Questa è la frase dello chef francese Auguste Escoffier, padre della cucina moderna, con cui si apre la carta di Stephan Zippl.

Uno dei piatti di Restaurant 1908 (foto Hannes Niederkofler)

Tra le proposte dell'estate, spiccano gli gnocchi su crema di spinaci con schiuma di salsa bolzanina e formaggio alpino, perfetto esempio di questo equilibrio tra gusto e identità. Ogni piatto diventa così un invito a lasciarsi guidare in un viaggio sensoriale, arricchito da vini locali, succhi di mela e mirtillo rosso o cocktail a base di ingredienti naturali, in un dialogo costante tra cucina e natura.

Uno dei piatti di Restaurant 1908 (foto Hannes Niederkofler)

Immerso nell'aria pura e nei paesaggi aperti dell'Altopiano del Renon, lontano dal ritmo frenetico della città, il Restaurant 1908 si configura come un rifugio di benessere totale. Qui ogni dettaglio è pensato per far vibrare i sensi: la creatività di Stephan Zippl conquista con piatti raffinati e sostenibili, i dessert di Dominik Rier aggiungono un tocco di dolcezza artistica, mentre i vini selezionati da Markus Schnitzer completano un'esperienza enogastronomica di altissimo livello.

Restaurant 1908 (foto Hannes Niederkofler)

Un'offerta che ha conquistato la critica: nel 2025 il ristorante ha ottenuto la Stella Verde Michelin per la sostenibilità, il riconoscimento di “Innovazione dell'anno” e i 3 cappelli con 16,5 punti nella guida Gault Millau, che lo ha inserito tra i Top 10 dell'Alto Adige. La guida Falstaff gli ha attribuito 3 forchette e 94 punti, definendolo “Ambiente dell'anno”, mentre il Gambero Rosso lo ha premiato con il Gambero Verde per l'impegno nel rispetto della natura e della qualità.