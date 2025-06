Il Radisson Palazzo Touring lancia un servizio per scoprire Milano in bicicletta

Un servizio di biciclette personalizzate, itinerari a cura del Touring Club Italiano e una collaborazione con Rossignoli, storica bottega milanese attiva dal 1900: il Radisson Palazzo Touring punta sulla mobilità lenta e lancia un nuovo progetto per far vivere Milano ai suoi ospiti in modo autentico e consapevole, a partire proprio dalla sede che, un tempo, ospitava il cuore pulsante del turismo italiano.

La hall del Radisson Palazzo Touring di Milano

È qui, infatti, in corso Italia, che il Touring Club Italiano muoveva i primi passi nel 1894, fondato da 56 velocipedisti guidati da Luigi Vittorio Bertarelli. Un'associazione nata in un'epoca in cui la bicicletta era una novità assoluta: uno strumento di mobilità individuale capace di avvicinare le persone ai territori, all'idea di un turismo educativo, accessibile, rispettoso. Proprio questo legame tra memoria e visione contemporanea è il filo conduttore dell'iniziativa voluta dal Radisson Palazzo Touring, che oggi rilancia quell'approccio attraverso una proposta pensata per chi vuole scoprire Milano da una prospettiva diversa, pedalando tra centro e quartieri, monumenti e parchi, dettagli e storie.

Milano in bici: il Radisson Palazzo Touring lancia tour urbani con Rossignoli e Touring Club

Le biciclette, realizzate da Rossignoli e personalizzate con il logo dell'hotel, saranno messe a disposizione degli ospiti come parte di un servizio esclusivo. Mezzi curati, iconici e funzionali, pensati per muoversi a un ritmo più umano, guardare la città con attenzione, rispettare i luoghi attraversati. A completare l'esperienza, una selezione di itinerari e suggerimenti firmata Touring Club Italiano, che invita a esplorare non solo il centro storico, ma anche zone meno battute che spesso sfuggono all'occhio del turista frettoloso.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra tre realtà che condividono una visione comune del viaggio: da un lato l'hotel, che porta nel nome l'eredità di un'istituzione del turismo nazionale; dall'altro il Touring, che quella storia l'ha scritta; e infine Rossignoli, con oltre un secolo di esperienza e una produzione di biciclette che unisce funzionalità e bellezza, accessibilità e cura artigianale. Una visione del viaggio che non si riduce allo spostamento, ma diventa gesto di osservazione, ascolto e comprensione dei luoghi attraversati.

Milano si guarda meglio in sella: la proposta del Radisson Palazzo Touring

«Questa iniziativa rappresenta perfettamente lo spirito del Radisson Palazzo Touring, Palazzo Touring Club Milano: coniugare l'eleganza del nostro heritage con esperienze autentiche e accessibili, capaci di mettere in connessione i nostri ospiti con la città in modo sostenibile e significativo» spiega Laurent Heras Guerquin, general manager del Radisson Palazzo Touring. Un invito, insomma, a rimettere al centro lo spirito del viaggiatore, pedalando tra passato e presente in una città che, se osservata con lo sguardo giusto, sa ancora sorprendere.