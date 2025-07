Nuovo chef a Borgo San Felice: Stelios Sakalis firma la cucina di Poggio Rosso

Importanti novità per Borgo San Felice Resort, il Relais & Châteaux sito nel cuore del Chianti Classico, di proprietà del Gruppo Allianz e insignito con 2 Chiavi Michelin per l’ospitalità. Il ristorante Poggio Rosso accoglie Stelios Sakalis come nuovo head chef, pronto a guidare la proposta gastronomica in continuità con l’eccellenza che caratterizza la struttura.

Borgo San Felice Resort

Nuovo chef al Poggio Rosso: la visione di Stelios Sakalis

Greco di origine, 37 anni, Stelios Sakalis ha già firmato una Stella Michelin al Castello di Spaltenna a Gaiole in Chianti, distinguendosi per una cucina contemporanea che esalta la qualità degli ingredienti locali. Il suo percorso prosegue a Borgo San Felice Resort, dove intende valorizzare l’identità del territorio con approccio creativo e profondo rispetto per la materia prima.

Stelios Sakalis

«Rimanere nel Chianti per me è come restare a casa - ha commentato Stelios Sakalis - Qui ogni ingrediente racconta una storia e ogni stagione ha la sua voce. Borgo San Felice Resort offre un'opportunità unica per esprimere la mia visione culinaria in un luogo dove eccellenza e accoglienza si fondono naturalmente. Per me, cucinare è emozione, memoria e racconto. A Borgo San Felice Resort trovo un territorio generoso e ricco di cultura, che intendo interpretare con rispetto e passione, insieme a una squadra coesa ed energica».

Il passaggio di testimone e il ringraziamento a Juan Camilo Quintero

Sakalis succede a Juan Camilo Quintero, che ha guidato Poggio Rosso per sei anni conquistando importanti riconoscimenti: una Stella Michelin nel 2020 e una Stella Verde per la sostenibilità nel 2022. Danilo Guerrini, General Manager di Borgo San Felice Resort, ha espresso gratitudine per i traguardi raggiunti da Quintero e ha sottolineato l’impegno a proseguire il percorso di crescita, insieme a Enrico Bartolini, chef tre Stelle Michelin al Mudec di Milano e protagonista di un gruppo che conta oggi 14 Stelle Michelin complessive.

Danilo Guerrini, General Manager di Borgo San Felice Resort, ha dichiarato: «Insieme ad Enrico Bartolini, siamo lieti di proseguire con Stelios Sakalis la nostra strategia di valorizzazione della proposta culinaria di Borgo San Felice Resort, sottolineando la capacità di unire ai massimi livelli la grande tradizione toscana con culture e sapori internazionali. Un sincero ringraziamento a Juan Camilo Quintero per i sei anni alla guida della brigata e per gli importanti traguardi raggiunti».

Juan Camilo Quintero

Enrico Bartolini ha commentato: «A San Felice, ho realizzato un sogno dei miei anni di studente alla scuola alberghiera di Montecatini Terme: mostrare agli ospiti italiani e stranieri una Toscana autentica, vissuta nelle sue stagioni e affacciata sui prestigiosi vigneti del Chianti. Auguro a Stelios Sakalis di trovare una casa ideale nel suo nuovo ruolo».

Un Relais & Châteaux nel cuore del Chianti Classico

Borgo San Felice Resort è il primo Relais & Châteaux del Chianti Classico e si distingue per la sua ospitalità esperienziale immersa nelle colline senesi. Il borgo medievale, perfettamente conservato, dispone di 63 camere e suite, due ville, una SPA, una cantina, orti, percorsi naturalistici e due ristoranti: Poggio Rosso, dedicato alla cucina gastronomica, e Osteria Il Grigio, più legata alle radici popolari della regione. Un luogo che unisce il fascino storico, l’eleganza contemporanea e l’attenzione per l’eccellenza enogastronomica, offrendo agli ospiti italiani e internazionali un’esperienza unica tra vigneti prestigiosi e sapori autentici.