EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 08 agosto 2025  | aggiornato alle 16:28 | 113850 articoli pubblicati

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

Dopo ferragosto

Castione della Presolana ospita la 7ª edizione dello Street Food Festival

Dal 16 al 18 agosto 2025, a Castione della Presolana (Bg) si svolge lo Street Food Festival 2025, evento enogastronomico dedicato a cucine itineranti italiane e internazionali di qualità e a birre artigianali

di Redazione CHECK-IN
 
08 agosto 2025 | 15:15

Castione della Presolana ospita la 7ª edizione dello Street Food Festival

Dal 16 al 18 agosto 2025, a Castione della Presolana (Bg) si svolge lo Street Food Festival 2025, evento enogastronomico dedicato a cucine itineranti italiane e internazionali di qualità e a birre artigianali

di Redazione CHECK-IN
08 agosto 2025 | 15:15
 

Dal 16 al 18 agosto 2025, Castione della Presolana ospita la settima edizione dello Street Food Festival, evento enogastronomico dedicato al cibo di strada di alta qualità. Organizzato da Promozioni Confesercenti in collaborazione con il Comune, il festival si svolge in via Regalia, cuore pulsante della manifestazione.

Castione della Presolana ospita la 7ª edizione dello Street Food Festival

Street Food Festival a Castione della Presolana dal 16 al 18 agosto

L’evento sarà aperto con orario continuato dalle 10:30 alle 24:00 nei primi due giorni, mentre lunedì 18 chiuderà alle 22:00. Questa formula garantisce ai visitatori un’esperienza gastronomica completa, perfetta per residenti, turisti e appassionati di sapori autentici.

Cucine itineranti e specialità internazionali allo Street Food Castione

La manifestazione prevede la presenza di quindici cucine itineranti che proporranno un ventaglio di sapori provenienti da tutto il mondo, valorizzando ingredienti freschi e ricette tradizionali. Tra le novità del 2025 spiccano il “mo” cinese, tipico panino ripieno di carne, le mini crepes olandesi e i rostì di patate farciti, protagonisti di un food truck dedicato.

Castione della Presolana ospita la 7ª edizione dello Street Food Festival

Cibo da tutto il mondo e ottima birra artigianale al Festival di Castione della Presolana (Bg)

Non mancheranno i grandi classici dello street food globale, come hamburger, paella spagnola, cucina messicana, piatti greci, specialità indiane, picanha brasiliana e ravioli al vapore cinesi. Il festival si caratterizza per un’offerta ampia e variegata che soddisfa tutti i gusti.

Cucina regionale italiana e birre artigianali al festival di Castione

Accanto alle proposte internazionali, lo Street Food Festival riserva ampio spazio alle eccellenze gastronomiche italiane. Tra i piatti regionali più apprezzati figurano gli arrosticini abruzzesi, i prodotti tipici siciliani, la focaccia ligure, il fritto misto di pesce e la carne alla griglia. Non mancano poi la polenta taragna e il tradizionale pane e salamella bergamasco, vere specialità della zona. L’esperienza culinaria è completata dagli stand dedicati alla birra artigianale, con selezioni di qualità per accompagnare i piatti proposti, esaltando così il gusto e la convivialità.

Castione della Presolana ospita la 7ª edizione dello Street Food Festival

Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti Bergamo

Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti Bergamo: «Siamo davvero felici e orgogliosi di poter proporre la settima edizione del nostro originale e ormai diremmo storico street food europeo nella bellissima location di Castione della Presolana, perla della Valle Seriana all’ombra della Regina delle Orobie. Castione è una tappa molto importante nel circuito dei nostri street food internazionali, un evento che è ormai appuntamento fisso per i residenti e i tantissimi turisti presenti in questo periodo, ai quali viene offerto un servizio originale e di qualità. I nostri operatori affezionati e professionali tornano sempre volentieri a Castione e ogni anno riceviamo molte nuove richieste di partecipazione, segnale che l'evento funziona e piace. Speriamo nel meteo favorevole e ringraziamo la nuova Amministrazione per averci accolto con fattiva collaborazione e per averci inserito nella comunicazione del ricco palinsesto degli eventi estivi di Castione, Bratto e Dorga».

Castione della Presolana ospita la 7ª edizione dello Street Food Festival

Una splendida veduta aerea di Castione della Presolana (Bg)

Ancilla Scandella, consigliere delegato al turismo del Comune di Castione della Presolana: «Ringrazio gli organizzatori per aver scelto ancora una volta il nostro paese come tappa di questo evento, e tutti gli operatori che arriveranno con passione e professionalità. Come amministrazione invitiamo tutti a partecipare con entusiasmo e senso di comunità, contribuendo a creare un clima di festa che possa lasciare un bel ricordo a chi visiterà Castione in questi giorni».

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Street Food Festival Castione della Presolana festival street food 2025 cibo di strada italiano e internazionale specialità street food Castione cucine itineranti eventi gastronomici Valle Seriana birra artigianale street food festival enogastronomico Castione cucina regionale italiana street food food truck specialità internazionalicesare rossi Ancilla Scandella
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Cappa delle Pizze
CostaGroup
Parmigiano
Consorzio Asti DOCG
Cappa delle Pizze
CostaGroup
Parmigiano
Consorzio Asti DOCG
Lucart

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 