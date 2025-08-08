Castione della Presolana ospita la 7ª edizione dello Street Food Festival

Dal 16 al 18 agosto 2025, Castione della Presolana ospita la settima edizione dello Street Food Festival, evento enogastronomico dedicato al cibo di strada di alta qualità. Organizzato da Promozioni Confesercenti in collaborazione con il Comune, il festival si svolge in via Regalia, cuore pulsante della manifestazione.

Street Food Festival a Castione della Presolana dal 16 al 18 agosto

L’evento sarà aperto con orario continuato dalle 10:30 alle 24:00 nei primi due giorni, mentre lunedì 18 chiuderà alle 22:00. Questa formula garantisce ai visitatori un’esperienza gastronomica completa, perfetta per residenti, turisti e appassionati di sapori autentici.

Cucine itineranti e specialità internazionali allo Street Food Castione

La manifestazione prevede la presenza di quindici cucine itineranti che proporranno un ventaglio di sapori provenienti da tutto il mondo, valorizzando ingredienti freschi e ricette tradizionali. Tra le novità del 2025 spiccano il “mo” cinese, tipico panino ripieno di carne, le mini crepes olandesi e i rostì di patate farciti, protagonisti di un food truck dedicato.

Cibo da tutto il mondo e ottima birra artigianale al Festival di Castione della Presolana (Bg)

Non mancheranno i grandi classici dello street food globale, come hamburger, paella spagnola, cucina messicana, piatti greci, specialità indiane, picanha brasiliana e ravioli al vapore cinesi. Il festival si caratterizza per un’offerta ampia e variegata che soddisfa tutti i gusti.

Cucina regionale italiana e birre artigianali al festival di Castione

Accanto alle proposte internazionali, lo Street Food Festival riserva ampio spazio alle eccellenze gastronomiche italiane. Tra i piatti regionali più apprezzati figurano gli arrosticini abruzzesi, i prodotti tipici siciliani, la focaccia ligure, il fritto misto di pesce e la carne alla griglia. Non mancano poi la polenta taragna e il tradizionale pane e salamella bergamasco, vere specialità della zona. L’esperienza culinaria è completata dagli stand dedicati alla birra artigianale, con selezioni di qualità per accompagnare i piatti proposti, esaltando così il gusto e la convivialità.

Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti Bergamo

Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti Bergamo: «Siamo davvero felici e orgogliosi di poter proporre la settima edizione del nostro originale e ormai diremmo storico street food europeo nella bellissima location di Castione della Presolana, perla della Valle Seriana all’ombra della Regina delle Orobie. Castione è una tappa molto importante nel circuito dei nostri street food internazionali, un evento che è ormai appuntamento fisso per i residenti e i tantissimi turisti presenti in questo periodo, ai quali viene offerto un servizio originale e di qualità. I nostri operatori affezionati e professionali tornano sempre volentieri a Castione e ogni anno riceviamo molte nuove richieste di partecipazione, segnale che l'evento funziona e piace. Speriamo nel meteo favorevole e ringraziamo la nuova Amministrazione per averci accolto con fattiva collaborazione e per averci inserito nella comunicazione del ricco palinsesto degli eventi estivi di Castione, Bratto e Dorga».

Una splendida veduta aerea di Castione della Presolana (Bg)

Ancilla Scandella, consigliere delegato al turismo del Comune di Castione della Presolana: «Ringrazio gli organizzatori per aver scelto ancora una volta il nostro paese come tappa di questo evento, e tutti gli operatori che arriveranno con passione e professionalità. Come amministrazione invitiamo tutti a partecipare con entusiasmo e senso di comunità, contribuendo a creare un clima di festa che possa lasciare un bel ricordo a chi visiterà Castione in questi giorni».