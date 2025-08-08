EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 08 agosto 2025

Come una dimora Liberty del 1876 diventa un boutique hotel per un'estate a Bari

Nel cuore del centro di Bari, questo boutique hotel con dodici camere e una spa sotterranea coniuga charme Liberty e design contemporaneo, offrendo un’esperienza autentica e raffinata di ospitalità urbana

di Redazione CHECK-IN
 
08 agosto 2025 | 16:23

Nel pieno dell'estate pugliese, quando le giornate si allungano e le notti si accendono di vita, c'è un luogo che riesce a interpretare alla perfezione lo spirito vibrante e accogliente del capoluogo pugliese. Si chiama VIS Urban Suites & Spa ed è un boutique hotel a cinque minuti dal mare, nel cuore di Bari. Dodici camere, un'antica dimora in stile Liberty del 1876, una spa ricavata nelle cantine, un'ospitalità che si muove tra intimità e contemporaneità: l'indirizzo ideale per chi, in estate (ma non solo), vuole vivere la città in modo autentico e ricercato.

Come una dimora Liberty del 1876 diventa un boutique hotel per un'estate a Bari

La reception del VIS Urban Suites&Spa

Un progetto familiare che ridisegna l'accoglienza a Bari

Dietro a questo progetto ci sono due famiglie di imprenditori baresi, Mariadele e Francesco Casillo, Gaia e Giuseppe Cobol, che nel settembre 2022 hanno dato vita a un hotel capace di distinguersi subito per identità e visione. VIS Urban Suites & Spa non segue la strada dell'hotellerie tradizionale, ma propone un'accoglienza su misura, pensata per chi cerca qualcosa di diverso.

Come una dimora Liberty del 1876 diventa un boutique hotel per un'estate a Bari

Vista aerea della città di Bari in Puglia

La struttura, come detto, è inserita in un elegante palazzo ottocentesco, riportato a nuova vita da un intervento che ha saputo valorizzare lo stile originale con elementi di design attuali: pavimenti in travertino decorati con piastrelle intarsiate, legno grigio con dettagli in ottone, interruttori touch. Un equilibrio misurato, che trasforma ogni spazio in una piccola esperienza estetica.

Accoglienza su misura e benessere nel cuore di Bari

Il punto di forza è proprio la dimensione raccolta e familiare, che consente di mantenere alta la qualità dell'ospitalità e offrire una permanenza dal tono intimo, rispondendo così alla crescente domanda di soggiorni personalizzati. Le dodici camere sono tutte ampie e curate, quattro delle quali con dehors esterno e una suite dotata di piscina privata incastonata nella roccia. Ogni ambiente è progettato per far sentire l'ospite a casa, senza rinunciare alla raffinatezza. E a rendere l'esperienza ancora più completa c'è la VIS Urban Spa, unico centro wellness di lusso nel centro cittadinoSi trova nelle antiche cantine del palazzo, tra pareti illuminate da fasci di luce soffusa, sala massaggi, area trattamenti e percorsi rigeneranti.

L'atmosfera è ovattata, rilassante, pensata per chi cerca un momento di stacco e rigenerazione a pochi passi dalla frenesia della città. La zona umida include sauna, bagno turco, doccia cromoterapica, piscina e spazi dedicati ai trattamenti benessere, tutti firmati Gerard's, linea italiana d'eccellenza che propone prodotti sensoriali a base di aromaterapia e texture delicate. Tra i rituali in programma: Sapone di Aleppo (150 minuti), Rituale berbero (120 minuti), Pepper Aroma Treatment (80 minuti), Aromatic Dream (60 minuti), Rituale Purify (90 minuti). La spa è aperta anche agli ospiti esterni, su appuntamento, ed è concepita come un vero e proprio percorso polisensoriale, capace di accompagnare corpo e mente in un viaggio distensivo, tra odori, luci e silenzi.

VIS Urban Suites & Spa, un soggiorno diverso a Bari

Insomma, VIS Urban Suites & Spa si conferma così uno degli indirizzi più interessanti di Bari per chi cerca un soggiorno diverso, capace di unire comfort, estetica, autenticità e benessere. Un piccolo rifugio urbano che interpreta bene la nuova anima del turismo di lusso: meno forma, più sostanza. E, soprattutto, più Bari.

VIS Urban Suites & Spa
Via Sagarriga Visconti 35 70122 Bari
Tel +39 080 9198834

© Riproduzione riservata

 
bari vis boutique hotel pugliaMariadele Casillo Francesco Casillo Gaia Cobol Giuseppe Cobol
 
