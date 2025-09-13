Scirubetta: laboratori, degustazioni e cooking show a Reggio Calabria

Nel pomeriggio di venerdì 12 settembre, è avvenuta la consegna ufficiale delle giacche al Palazzo della Città Metropolitana e sono state rivolte le ultime indicazioni tecniche ai Maestri Gelatieri partecipanti, ben 34. Il giorno successivo, invece, ci sarà la grande inaugurazione, con il taglio del nastro e gli interventi di autorità e istituzioni. Prende il via così, alla sua IV edizione, “Scirubetta 2025”, il Festival del Gelato Artigianale, che dal 13 al 16 settembre colorerà di gusto, di tradizioni e di innovazioni l’affascinante lungomare Falcomatà di Reggio Calabria. Un vero e proprio Villaggio del Gelato Artigianale, infatti, è stato allestito ancora una volta sullo splendido e chilometrico litorale, per accogliere un evento divenuto ormai di caratura internazionale, grazie anche alla partecipazione di Maestri Gelatieri provenienti da tutto il mondo, e non solo dall’Italia. Oltre 100 mila, del resto, sono state le presenze di visitatori nella passata edizione, confermando il ruolo strategico della città come crocevia di cultura, di tradizioni e di sapori nel Mediterraneo.

Scirubetta 2025: la consegna delle giacche

Scirubetta , un programma ricco

Il prestigioso appuntamento porta la firma organizzativa di Con.Pa.It., la Confederazione dei Pasticceri Italiani, con il prezioso supporto delle istituzioni locali e regionali, in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, con il supporto di Arsac (Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese) e Calabria Straordinaria. Ancora più ricco il programma proposto quest’anno, tra laboratori del gusto, interviste dal palco, degustazioni, talk show, cooking show e spettacoli. E soprattutto, grandi protagonisti saranno proprio loro, i 34 Maestri partecipanti, italiani ed esteri, con le loro prelibate materie prime di eccellenza, che utilizzeranno per le creazioni da proporre al pubblico. I gelatieri, infatti, si sfideranno in una gara d’eccellenza, che sarà valutata da una Giura di esperti, giornalisti e critici enogastronomici, che decreterà il vincitore assoluto; giudizio al quale si affiancherà il Premio della Giuria Popolare. Le delegazioni provenienti da Giappone, USA, Belgio, Tunisia, Ungheria, Polonia e Francia sono già pronte, assieme ai Maestri italiani, per fare degustare le proprie preparazioni e i propri prodotti.

Scirubetta 2025: i maestri pasticceri partecipanti

Questi, inoltre, alcuni dei nomi già confermati di giornalisti e critici gastronomici che interverranno a questa IV edizione:

Alberto Lupini - Direttore di Italia a Tavola

- Direttore di Italia a Tavola Luciano Pignataro - Giornalista e curatore di “50 Top”

- Giornalista e curatore di “50 Top” Fabrizio Carrera - Direttore di Cronache di Gusto

- Direttore di Cronache di Gusto Bruno Gambacorta - Giornalista Rai, ideatore di Tg2 Eat Parade

- Giornalista Rai, ideatore di Tg2 Eat Parade Giusy Ferraina - Direttore Radio Food, Giulia Mancini - La Repubblica

- Direttore Radio Food, Giulia Mancini - La Repubblica Donata Marrazzo - Il Sole 24 Ore

- Il Sole 24 Ore Franco Cesare Puglisi - Editore Editrade, Direttore Punto.it

- Editore Editrade, Direttore Punto.it Edoardo Raspelli - Decano della critica gastronomica italiana

Scirubetta, gelato, cooking show e laboratori per tutti al Villaggio Artigianale

Prima dell’emozionante momento del taglio del nastro e del via ufficiale all’evento, il presidente nazionale di Con.Pa.It., Angelo Musolino, ha voluto ringraziare tutta la squadra della Confederazione, i suoi dirigenti nazionali e regionali e tutti i colleghi per il forte impegno che anche quest’anno hanno dimostrato nell’organizzazione dell’evento, che si preannuncia come un altro grande successo. Oltre naturalmente che i partner istituzionali, le aziende e gli sponsor, senza i quali non si potrebbe realizzare questo prestigioso lavoro di squadra.

Scirubetta 2025: la foto di rito

Anche quest’anno, inoltre, prevista l’importante partecipazione della Federazione Italiana Cuochi, con alcuni dei suoi più dinamici e apprezzati professionisti, che nel corso dei cooking show proporranno abbinamenti inediti tra piatti caldi e gelato, aprendo le porte della cucina gourmet anche alle preparazioni “fredde”. Poi, spazio per la pizza artigianale, per il mondo dei cocktail e delle birre artigianali, con abbinamenti ispirati al bergamotto di Reggio Calabria, simbolo stesso del territorio. Frattanto, artisti del ghiaccio realizzeranno affascinanti sculture dal vivo, mentre per gli ospiti più piccoli saranno realizzati laboratori creativi e attività ludiche. L’ingresso all’area del Villaggio è gratuito. Per assaggiare i 34 gusti esclusivi, poi, basta recarsi alle casse ufficiali e acquistare i gettoni degustazione. Ogni gettone dà diritto a una coppetta di gelato. Il Maestro Gelatiere che riceverà più gettoni dal pubblico si aggiudicherà il Premio della Giuria Popolare. Dunque, che la festa abbia inizio…