Alla scoperta della Valtellina d’autunno tra sagre e corse in montagna

La Valtellina, distesa tra le Alpi lombarde e la Svizzera, è una terra che richiama subito immagini di vigneti terrazzati, formaggi d’alpeggio e piatti che raccontano la montagna. Tra settembre e novembre, questo angolo di Lombardia si accende di appuntamenti che mescolano gusto, tradizione agricola e sport all’aria aperta. L’autunno diventa così la stagione perfetta per entrare in contatto con l’identità valtellinese, che si esprime nei sapori di sagre e festival, ma anche nello sforzo degli atleti che affrontano percorsi spettacolari tra i boschi e i paesi di valle.

I colori della Valtellina in autunno

Il gusto d’autunno in Valtellina

Tra gli appuntamenti da non perdere lo Sforzato Wine Festival - Eroico Rosso a Tirano (13-14 settembre), che celebra il vino “eroico” per eccellenza della Valtellina con degustazioni guidate da Ais e Onav ospitate nei palazzi storici, nei giardini e nelle corti del paese. Non mancano spettacoli, laboratori e attività per famiglie, in un weekend che intreccia cultura e piacere sensoriale. Il fine settimana successivo tocca a Gerola Alta con la Sagra del Bitto (20-21 settembre). Giunta alla 57ª edizione, rende omaggio a uno dei formaggi simbolo della valle e più iconici d’Italia. Due giornate di assaggi e polenta taragna, sfilate folkloristiche e visite guidate, per ribadire il legame tra il bitto d’alpeggio e la storia della Val Gerola.

Il bitto, il formaggio tipico della Valtellina

Sempre a settembre torna Gustosando in Valtellina (dal 20-21 settembre al 18-19 ottobre), che coinvolge sei comuni della Bassa Valtellina, tra cui Traona, Talamona, Albaredo per San Marco e Dubino. Ogni weekend si trasformano in tappe di un itinerario conviviale che unisce degustazioni, cantine, edifici storici e musica dal vivo, con attività pensate anche per i bambini. Rimanendo a Morbegno, il 27-28 settembre, 4-5 e 11-12 ottobre torna l’attesissimo Morbegno in Cantina, che per tre weekend consecutivi apre le porte delle antiche cantine del centro storico. Quattro percorsi distinti permettono di scoprire etichette valtellinesi d’eccellenza abbinate a prodotti tipici, con performance dal vivo e visite guidate al borgo.

I pizzoccheri valtellinesi

Il 19-28 settembre è invece il momento di Chiuro con il Grappolo d’Oro, giunto alla 42ª edizione. Le strade del borgo medievale si popolano di degustazioni dedicate a Nebbiolo delle Alpi e Sforzato, piatti tipici, percorsi tra vigneti e iniziative culturali. Ottobre si apre con il Dì de la Brisaola a Chiavenna (5 ottobre). Qui il salume più celebre della valle viene chiamato ancora “brisaola” e i produttori locali lo propongono in tante interpretazioni, accompagnato da miele, formaggi e marmellate. Già dal sabato precedente il borgo si anima con bancarelle e assaggi. Il 10-12 ottobre tocca a Villa di Tirano, che ospita la Sagra della Mela e dell’Uva, giunta alla 35ª edizione. Mercatini, visite a frutteti e vigneti, laboratori, spettacoli folkloristici e musica dal vivo trasformano il paese in una festa che mette al centro i due frutti simbolo della valle.

La bresaola della Valtellina

Pochi giorni dopo, il 12 ottobre (o il 19 in caso di maltempo), a Sondalo si tiene la Migiondàra, passeggiata gastronomica tra castagneti e stradine di Migiondo, frazione del comune. Degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento si alternano lungo un percorso che unisce natura e convivialità. Il mese si chiude con la Mostra del Bitto a Morbegno (18-19 ottobre), arrivata alla 118ª edizione. Una vera e propria fiera casearia dove i migliori formaggi d’alpeggio vengono messi alla prova in concorso e celebrati con degustazioni, laboratori e attività collaterali.

Adrenalina tra i monti della Valtellina

Accanto agli eventi gastronomici, l’autunno valtellinese è segnato da gare e competizioni che mettono al centro il paesaggio alpino. La Gravellina (20-21 settembre) richiama gli appassionati di gravel e mountain-bike su percorsi che alternano sterrati, mulattiere e tratti asfaltati tra vigneti e borghi. A Villa di Tirano si corre la MelaVertical (28 settembre), gara di corsa in montagna e camminata ludico motoria che si snoda lungo la mulattiera Peita-Sasso con mille metri di dislivello.

L’autunno valtellinese è segnato da gare e competizioni che mettono al centro il paesaggio alpino

Chiavenna e la Val Bregaglia ospitano l’11 e 12 ottobre un fine settimana internazionale con il Kilometro Verticale, una sfida tutta in salita fino a Lagùnc, e il Val Bregaglia Trail, 25 chilometri tra Italia e Svizzera lungo antichi sentieri. A Morbegno, il 26 ottobre, va in scena il Trofeo Vanoni, storica gara a staffetta di corsa in montagna che ogni anno richiama centinaia di atleti e un pubblico numeroso. Infine, a Sondrio e dintorni l’8 novembre arriva il Valtellina Wine Trail, che unisce sport ed enogastronomia con tre percorsi da 13, 21 e 42 chilometri attraverso i vigneti terrazzati patrimonio Unesco, con l’immancabile traguardo a base di pizzoccheri e vini locali.

Un autunno da vivere in Valtellina

L’autunno in Valtellina è quindi un intreccio di sagre, festival ed eventi sportivi che restituiscono un’immagine completa della valle: dalle cantine alle mulattiere, dai mercatini di paese alle sfide di corsa tra i boschi. Un mosaico di esperienze che invita a scoprire la montagna in tutte le sue espressioni, coniugando gusto, natura e movimento.