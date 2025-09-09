EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Camminare all'Isola d'Elba: tra grottacce, vigneti e il gusto della Schiaccia Briaca

L'isola d'Elba offre escursioni, panorami unici, percorsi come la Grande Traversata Elbana e la Via dell'Essenza, oltre a esperienze enogastronomiche con vini locali e piatti tipici come Caciucco e Schiaccia Briaca

di Renato Andreolassi

09 settembre 2025 | 16:30

di Renato Andreolassi
 
09 settembre 2025 | 16:30

Camminare all’Isola d’Elba: tra grottacce, vigneti e il gusto della Schiaccia Briaca

L’isola d’Elba offre escursioni, panorami unici, percorsi come la Grande Traversata Elbana e la Via dell’Essenza, oltre a esperienze enogastronomiche con vini locali e piatti tipici come Caciucco e Schiaccia Briaca

di Renato Andreolassi
09 settembre 2025 | 16:30
 

A piedi, soprattutto! L'isola d'Elba in questa stagione può essere una meta piacevole per (impegnative) escursioni e interessanti scoperte enogastronomiche. Da Piombino, praticamente ogni ora, si traghetta verso Portoferraio.

Camminare all’Isola d’Elba: tra grottacce, vigneti e il gusto della Schiaccia Briaca

Tanti percorsi per camminare all'isola d'Elba

Escursioni all’Isola d’Elba e punto di partenza da Fetovaia

Poi, c'è solo l'imbarazzo della scelta. L'ideale per chi vuole evitare l'assalto dei vacanzieri nel fine settimana, è tenere come base Fetovaia, deliziosa caletta, con una delle spiagge più belle dell'isola. Sabbia fine e punto di partenza, ad esempio, per la Grande Traversata Elbana (GTE) che consente di visitare a piedi tutta l'isola nell'arco di 3/4 giorni (ovviamente in base alle proprie forze).

Monte Capanne e panorami unici sull’arcipelago toscano

È consigliabile partire da Pomonte per un tracciato che segue i crinali montuosi, con un primo doveroso stop al passo delle Grottacce per rifocillarsi e ripartire verso il suggestivo monte Capanne. La cima più alta dell'Elba, poco più di 1000 metri, con una vista impagabile su tutto l'arcipelago toscano.

Camminare all’Isola d’Elba: tra grottacce, vigneti e il gusto della Schiaccia Briaca

Sentieri che offrono viste mozzafiato all'Elba

Sentiero delle Cantine e vini tipici dell’Elba

Lungo il percorso GTE sud, si incontra l'interessante sentiero delle cantine. Nelle vallate di Chiessi e Pomonte si trovano infatti dei piccoli edifici, noti come magazzino, che erano adibiti alla produzione del vino e venivano abitati dai contadini durante la vendemmia.

Camminare all’Isola d’Elba: tra grottacce, vigneti e il gusto della Schiaccia Briaca

Piccoli edifici per la produzione del vino nelle vallate di Chiessi e Pomonte

Al loro interno è presente la vasca del palmeto, in cui avveniva la spremitura dell'uva tramite il sistema dell'appondo “sotto il peso”. Un pesante blocco di pietra, chiamato ''sass'i leva'', era unito da un arganello regolabile che, tramite una travetta collegata alla tavola detta premitoia, comprimeva i grappoli nella vasca. Da qui la base del mitico Aleatico e il robusto e sempre piacevole rosso elbano.

Camminare all’Isola d’Elba: tra grottacce, vigneti e il gusto della Schiaccia Briaca

Le vigne dell'isola d'Elba

La Via dell’Essenza: trekking costiero tra natura e profumi mediterranei

Interessante e sicuramente meno faticosa, la Via dell'Essenza allestita di recente grazie all'intesa fra il Parco Nazionale e la Fondazione dell'Acqua. Si tratta di un percorso costiero di circa 67 chilometri attorno al monte Capanne suddiviso in 8 tappe, ognuna delle quali è stata denominata da un'essenza della macchia mediterranea (lentisco, erica, lavanda, cisto, rosmarino, ginepro, leccio e mirto). Merita e vale la pena fermarsi sull'Elba almeno una settimana. Il tutto per meritarsi e gustarsi il Caciucco e la Schiaccia Briaca.

isola d'Elba escursioni Elba Portoferraio Fetovaia Grande Traversata Elbana monte Capanne arcipelago toscano sentiero delle cantine Via dell'Essenza Caciucco
 
