EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 09 settembre 2025  | aggiornato alle 14:20 | 114322 articoli pubblicati

Salomon Food World
Rational
Rational

5ª edizione

Tra memoria e cucina: i Locali Storici d’Italia aprono le proprie porte

Il 4 ottobre caffè, ristoranti e alberghi organizzano visite, degustazioni e iniziative. Illycaffè entra nell’Associazione come socio sostenitore. L’ambassador dell'edizione 2025 sarà Maddalena Fossati Dondero

di Redazione CHECK-IN
 
09 settembre 2025 | 13:04

Tra memoria e cucina: i Locali Storici d’Italia aprono le proprie porte

Il 4 ottobre caffè, ristoranti e alberghi organizzano visite, degustazioni e iniziative. Illycaffè entra nell’Associazione come socio sostenitore. L’ambassador dell'edizione 2025 sarà Maddalena Fossati Dondero

di Redazione CHECK-IN
09 settembre 2025 | 13:04
 

Sabato 4 ottobre 2025 torna la Giornata nazionale dei Locali Storici d’Italia, manifestazione giunta alla quinta edizione e promossa dall’Associazione Locali Storici d’Italia. L’iniziativa coinvolgerà numerosi caffè, ristoranti e alberghi che hanno fatto la storia del Paese, trasformandosi in un vero e proprio itinerario diffuso nel segno della cultura e dell’enogastronomia. L’obiettivo è proporre un momento di apertura al pubblico, offrendo esperienze personalizzate e legate all’identità di ciascun locale.

Tra memoria e cucina: i Locali Storici d’Italia aprono le proprie porte

Torna la Giornata nazionale dei Locali Storici d’Italia

Le iniziative diffuse

Durante la giornata, i locali aderenti proporranno visite guidate, degustazioni tematiche, menù ispirati alla tradizione, racconti storici e omaggi dedicati. Ogni attività varierà in base alle caratteristiche e al legame con il territorio di appartenenza, permettendo ai visitatori di riscoprire ambienti, atmosfere e storie legate a personaggi che hanno segnato la cultura italiana. «È un modo per restituire vitalità a luoghi che hanno visto passare scrittori, artisti, politici e intellettuali», sottolineano dall’Associazione, che oggi conta circa 200 soci in tutta Italia.

L’Ambassador dell’edizione 2025

Per questa edizione, l’ambassador ufficiale sarà Maddalena Fossati Dondero, direttrice de La Cucina Italiana e dell’edizione italiana di Condé Nast Traveller. Figura di riferimento del giornalismo enogastronomico, Fossati Dondero rappresenta la sintesi tra attenzione alla tradizione e capacità di guardare al futuro. «Il racconto dei luoghi passa dai dettagli che li rendono vivi e memorabili», ha dichiarato in occasione della presentazione.

Tra memoria e cucina: i Locali Storici d’Italia aprono le proprie porte

L’ambassador ufficiale sarà Maddalena Fossati Dondero, direttrice de La Cucina Italiana

L’ingresso di illycaffè nell’Associazione

Novità di rilievo per il 2025 è l’adesione di illycaffè in qualità di socio sostenitore dell’Associazione Locali Storici d’Italia. L’azienda triestina, leader mondiale nel caffè di qualità sostenibile, condivide i valori fondanti del progetto: ricerca dell’eccellenza, rispetto della tradizione e capacità di innovare. Una partnership che rafforza il legame tra il mondo dei caffè storici e quello della produzione italiana di eccellenza.

Un patrimonio da tutelare

I locali storici non sono semplicemente esercizi pubblici: rappresentano una parte integrante del patrimonio culturale italiano, testimoni di un’Italia elegante, gastronomica e accogliente. Dalle sale ottocentesche alle architetture liberty, dalle cucine regionali ai banconi in legno antico, ogni spazio conserva memorie che raccontano il rapporto tra la storia nazionale e la vita quotidiana. La consultazione del programma completo, con l’elenco delle strutture coinvolte e le iniziative proposte, sarà disponibile sul sito ufficiale dell’Associazione.

Tra memoria e cucina: i Locali Storici d’Italia aprono le proprie porte

I locali storici rappresentano una parte integrante del patrimonio culturale italiano

La Giornata nazionale dei Locali Storici d’Italia non è soltanto un evento, ma un invito a rallentare e a riscoprire luoghi che hanno attraversato generazioni. Caffè, ristoranti e alberghi si trasformano in spazi dove la memoria diventa esperienza, unendo ospitalità, cultura e cucina. Il 4 ottobre 2025 sarà quindi l’occasione per rivivere un’Italia che resiste al tempo, fatta di bellezza, gusto e tradizione.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Giornata Nazionale Locali Storici locali storici Italia ristoranti storici caffè storici alberghi storici illycaffè patrimonio gastronomico tradizione italiana eventi food 2025Maddalena Fossati Dondero
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Pavoni
Beer and Food
Siggi Group
Pentole Agnelli
Pavoni
Beer and Food
Siggi Group
Pentole Agnelli
Suicrà
Nutras

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 