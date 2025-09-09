Tra memoria e cucina: i Locali Storici d’Italia aprono le proprie porte

Sabato 4 ottobre 2025 torna la Giornata nazionale dei Locali Storici d’Italia, manifestazione giunta alla quinta edizione e promossa dall’Associazione Locali Storici d’Italia. L’iniziativa coinvolgerà numerosi caffè, ristoranti e alberghi che hanno fatto la storia del Paese, trasformandosi in un vero e proprio itinerario diffuso nel segno della cultura e dell’enogastronomia. L’obiettivo è proporre un momento di apertura al pubblico, offrendo esperienze personalizzate e legate all’identità di ciascun locale.

Le iniziative diffuse

Durante la giornata, i locali aderenti proporranno visite guidate, degustazioni tematiche, menù ispirati alla tradizione, racconti storici e omaggi dedicati. Ogni attività varierà in base alle caratteristiche e al legame con il territorio di appartenenza, permettendo ai visitatori di riscoprire ambienti, atmosfere e storie legate a personaggi che hanno segnato la cultura italiana. «È un modo per restituire vitalità a luoghi che hanno visto passare scrittori, artisti, politici e intellettuali», sottolineano dall’Associazione, che oggi conta circa 200 soci in tutta Italia.

L’Ambassador dell’edizione 2025

Per questa edizione, l’ambassador ufficiale sarà Maddalena Fossati Dondero, direttrice de La Cucina Italiana e dell’edizione italiana di Condé Nast Traveller. Figura di riferimento del giornalismo enogastronomico, Fossati Dondero rappresenta la sintesi tra attenzione alla tradizione e capacità di guardare al futuro. «Il racconto dei luoghi passa dai dettagli che li rendono vivi e memorabili», ha dichiarato in occasione della presentazione.

L’ingresso di illycaffè nell’Associazione

Novità di rilievo per il 2025 è l’adesione di illycaffè in qualità di socio sostenitore dell’Associazione Locali Storici d’Italia. L’azienda triestina, leader mondiale nel caffè di qualità sostenibile, condivide i valori fondanti del progetto: ricerca dell’eccellenza, rispetto della tradizione e capacità di innovare. Una partnership che rafforza il legame tra il mondo dei caffè storici e quello della produzione italiana di eccellenza.

Un patrimonio da tutelare

I locali storici non sono semplicemente esercizi pubblici: rappresentano una parte integrante del patrimonio culturale italiano, testimoni di un’Italia elegante, gastronomica e accogliente. Dalle sale ottocentesche alle architetture liberty, dalle cucine regionali ai banconi in legno antico, ogni spazio conserva memorie che raccontano il rapporto tra la storia nazionale e la vita quotidiana. La consultazione del programma completo, con l’elenco delle strutture coinvolte e le iniziative proposte, sarà disponibile sul sito ufficiale dell’Associazione.

La Giornata nazionale dei Locali Storici d’Italia non è soltanto un evento, ma un invito a rallentare e a riscoprire luoghi che hanno attraversato generazioni. Caffè, ristoranti e alberghi si trasformano in spazi dove la memoria diventa esperienza, unendo ospitalità, cultura e cucina. Il 4 ottobre 2025 sarà quindi l’occasione per rivivere un’Italia che resiste al tempo, fatta di bellezza, gusto e tradizione.