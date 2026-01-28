All’Attico sul Mare, ristorante nelle Marche, una nuova cucina firmata Mirko Lucidi

Da febbraio, l’Attico sul Mare di Grottammare (Ap) apre una nuova fase del suo percorso affidando la cucina a Mirko Lucidi. Il ristorante stellato dei fratelli Simone e Sara Marconi, affacciato sull’Adriatico, sceglie così una strada di continuità consapevole, costruita dall’interno. Lucidi, classe 1992, lavora infatti nella brigata dallo scorso settembre e ora assume ufficialmente il ruolo di chef in un passaggio che arriva dopo mesi di confronto quotidiano con la cucina e con l’identità del locale. È un cambio che nasce per sedimentazione, dentro una storia iniziata nel 2007 e cresciuta attorno a un’idea precisa di accoglienza, territorio e rinnovamento delle ricette di casa.

Simone e Sara Marconi, titolari del ristorante Attico sul Mare

Simone e Sara Marconi, titolari del ristorante Attico sul Mare

Chi è il nuovo chef dell’Attico sul Mare

Come detto, il nuovo chef conosce già bene la grammatica dell’Attico sul Mare perché ne appunto ha condiviso il lavoro negli ultimi mesi, entrando con gradualità nel ritmo della cucina e nella visione dei Marconi. In questa transizione resta centrale anche la figura di Stefano D’Amato, storico sous chef del ristorante, che continuerà a garantire coerenza e memoria tecnica dei piatti.

Lo chef Mirko Lucidi

Lo chef Mirko Lucidi

Detto questo, il percorso di Mirko Lucidi parte da lontano e attraversa cucine stellate molto diverse tra loro. Ha lavorato come sous chef al Lanterna Verde di Villa di Chiavenna, al Saraceno di Cavernago e alla Vecchia Malcesine di Malcesine, maturando competenze solide nella gestione della brigata e nelle tecniche dell’alta ristorazione. A 32 anni la scelta di tornare a casa, nelle Marche, con uno sguardo più largo.

Le tappe che hanno formato la sua cucina Nei ristoranti stellati in cui ha lavorato, Mirko Lucidi ha costruito una cucina fatta di metodo e ascolto della materia prima. Al Lanterna Verde ha imparato il valore della stagionalità e del rapporto con il territorio, lavorando su selvaggina, pesce d’acqua dolce e prodotti locali. Al Saraceno ha affinato una visione essenziale del pesce, integrando tradizioni diverse in un linguaggio personale. Alla Vecchia Malcesine ha consolidato le competenze organizzative, imparando a guidare una brigata e a progettare un menu con equilibrio e coerenza. Un percorso che oggi si traduce in una cucina leggibile, consapevole e profondamente legata ai luoghi.

Le tappe che hanno formato la sua cucinaNei ristoranti stellati in cui ha lavorato, Mirko Lucidi ha costruito una cucina fatta di metodo e ascolto della materia prima. Al Lanterna Verde ha imparato il valore della stagionalità e del rapporto con il territorio, lavorando su selvaggina, pesce d’acqua dolce e prodotti locali. Al Saraceno ha affinato una visione essenziale del pesce, integrando tradizioni diverse in un linguaggio personale. Alla Vecchia Malcesine ha consolidato le competenze organizzative, imparando a guidare una brigata e a progettare un menu con equilibrio e coerenza. Un percorso che oggi si traduce in una cucina leggibile, consapevole e profondamente legata ai luoghi.

Attico sul Mare, (da marzo) il nuovo menu

Il nuovo menu, su cui si lavora già da tempo e che debutterà da metà marzo 2026, seguirà una linea chiara: pulizia dei piatti, leggibilità dei sapori e racconto del luogo. Il pescato locale continuerà a essere il perno della proposta, insieme ai vegetali e agli animali da cortile che arrivano dall’azienda agricola di famiglia, Hortus, riconosciuta dal ministero della Cultura come giardino storico di rilevanza nazionale.

Il pescato locale continuerà a essere il perno della proposta di Attico sul Mare

Il pescato locale continuerà a essere il perno della proposta di Attico sul Mare

La cucina dell’Attico sul Mare resta così una cucina di connessioni, dove il mare dialoga con la terra e la memoria incontra una nuova mano. Le ricette cambiano forma, ma mantengono un legame riconoscibile con ciò che sono state, seguendo un’evoluzione fatta di piccoli spostamenti e scelte precise, in cui il piatto diventa racconto quotidiano di un luogo e delle sue stagioni.

Alcune novità del ristorante per il 2026

Accanto al lavoro sui piatti, il 2026 porta con sé anche un cambiamento nel modo di accogliere il pubblico. L’Attico sul Mare introdurrà un business lunch a 38 euro che comprende calice di benvenuto, antipasto del giorno, primo o secondo, acqua e caffè. Una formula pensata per aprire il ristorante a chi lo vive durante la settimana e vuole avvicinarsi alla sua cucina senza ritualità rigide.

La sala del ristorante Attico sul Mare

La sala del ristorante Attico sul Mare

Inoltre, ogni lunedì sera sarà disponibile il menu Under 30 a prezzo agevolato, con l’obiettivo di portare i più giovani dentro un’esperienza gastronomica spesso percepita come distante. Un invito a sedersi a tavola senza soggezione, a scoprire un linguaggio culinario che parla di territorio e di futuro, creando un ponte tra generazioni diverse di clienti.