One&Only Moonlight Basin: design alpino e comfort esclusivo nel Montana

Immerso nelle maestose montagne di Big Sky, One&Only Moonlight Basin si estende su 240 acri di proprietà privata, confinante con oltre 17.000 acri di aree protette. Il resort offre un’esperienza di lusso montano senza pari, a pochi chilometri dal Parco Nazionale di Yellowstone e a un’ora da Bozeman, in Montana, nord-ovest degli Stati Uniti. La struttura comprende camere, suite, baite e Private Homes in stile alpine-chic, progettate per integrarsi armoniosamente con la natura circostante.

La private homes del One&Only Moonlight Basin

Camere e suite alpine-chic con vista panoramica

Le camere doppie e le suite spaziose del Main Lodge, East e West Lodge offrono comfort raffinato e ambienti luminosi, con soggiorni separati e arredi in materiali locali. La Big Sky Suite, con terrazza panoramica e vasca da bagno esterna, rappresenta l’apice dell’esperienza esclusiva, ideale anche per piccoli eventi. Le cabine indipendenti offrono massima privacy, con vasca esterna privata, area living con focolare e panorami mozzafiato sulle foreste e sulle cime innevate di Big Sky.

Vista spettacolare dalle stanze del One&Only Moonlight Basin

One&Only Private Homes: residenze di lusso immerse nella natura

Le Private Homes da quattro a sei camere combinano comfort residenziale e design alpino, con cucine professionali, bracieri, vasche idromassaggio e garage privato. Le abitazioni fondono lusso e paesaggio, offrendo una vista unica sulle montagne e sulle foreste del Montana, garantendo un soggiorno esclusivo con la massima privacy. Queste residenze completano l’offerta del resort, offrendo esperienze straordinarie a chi cerca un rifugio esclusivo immerso nella natura.

Suite lussosamente arredate al One&Only Moonlight Basin

Cucina gourmet e ristoranti di eccellenza

Guidato dall’Executive Chef Matt Dahlkemper, il resort propone una cucina di montagna contemporanea che unisce prodotti locali, stagionalità e creatività. Al ristorante The Landing, situato nello Sky Lodge, il comfort food americano incontra la cucina alpina rivisitata. Al Wildwood, nel Main Lodge, piatti ranch-to-table celebrano ingredienti freschi e locali, accompagnando la colazione quotidiana. Il moderno ristorante stellato Akira Back porta una cucina giapponese creativa e audace, completando l’offerta gastronomica di altissimo livello del resort.

La sala dell'Akira Black

Cocktail bar e lounge d’eccellenza

Il resort offre esperienze uniche anche nella mixology. Dear Josephine è un cocktail bar ispirato all’era del proibizionismo e a Josephine Doody, contrabbandiera e distillatrice clandestina della fine del 1800. La Moonshack, immersa nel bosco, propone whisky selezionati e una carta di 25 sigari pregiati. Lo Sky Lodge serve caffè di tostatura artigianale e pasticceria da asporto, mentre la piscina propone cucina Montana-messicana accompagnata da cocktail originali e ricercati.

Dear Josephine, un cocktail bar ispirato all’era del proibizionismo

Attività outdoor e avventure stagionali

One&Only Moonlight Basin è una destinazione per tutte le stagioni, con attività curate nei minimi dettagli. In inverno, la cabinovia riscaldata collega il resort alla Madison Base in soli cinque minuti. Gli ospiti possono sciare, praticare fat bike, Nordic skiing o escursioni con ciaspole. D’estate, i sentieri diventano percorsi per trekking e mountain bike, mentre i due laghi privati Lee’s Pools permettono la pratica di stand up paddle e pesca alla trota. Passeggiate a cavallo, safari nel Parco Nazionale di Yellowstone e sessioni di stargazing completano l’offerta outdoor del resort.

One&Only Moonlight Basin, immerso nelle montagne Big Sky, è il paradiso degli snowboarder

One&Only Spa: benessere esclusivo

La One&Only Spa, immersa nella natura, si estende su 1.600 metri quadri e dispone di otto sale trattamenti, sauna, bagno turco, oxygen bar e piscina coperta panoramica con vetrate a sbalzo. Le vasche termali esterne offrono bagni rigeneranti circondati dai paesaggi naturali del Montana. Il centro fitness include personal training, lezioni di gruppo e sala movimento, mentre le attività all’aperto comprendono yoga e tennis. La Spa collabora con brand di skincare di alta gamma come Auteur, Body Bliss, ISUN ed Epictuis, e con il bio-scienziato Augustinus Bader per trattamenti avanzati. Il PEDI:MANI:CURE Studio, in collaborazione con Bastien Gonzalez, completa l’esperienza di benessere con trattamenti esclusivi per mani, piedi e unghie.

La One&Only Spa, immersa nella natura, si estende su 1.600 metri quadrati

Design e architettura alpine-chic

Progettato dall’architetto Tom Kundig dello Studio Olson Kundig, il resort si integra perfettamente nel paesaggio boschivo di Moonlight Basin. Materiali locali e opere d’arte sparse in tutto il resort esaltano la bellezza naturale della regione, mentre il design a basso sviluppo verticale garantisce privacy e un contatto diretto con la natura. Gli spazi interni fondono eleganza e funzionalità, creando un ambiente sofisticato e accogliente, in armonia con le montagne e i laghi circostanti.

Il design moderno delle suite del One&Only Moonlight Basin

Esperienze uniche e attenzione al dettaglio

Il resort offre servizi personalizzati e attività su misura per ogni ospite. Il centro di assistenza per gli sci dispone dell’impianto Wintersteiger Jupiter, scelto anche dai campioni della Coppa del Mondo. La Neo Life Boutique propone attrezzatura e abbigliamento sportivo di alta qualità. Tutti gli ospiti possono godere di esperienze su misura che combinano avventura, gastronomia e relax, rendendo One&Only Moonlight Basin un punto di riferimento per il lusso montano contemporaneo.