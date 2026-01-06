Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 06 gennaio 2026  | aggiornato alle 10:18 | 116638 articoli pubblicati

Rotari
julius meinl
Rotari

locanda confini

Menu tra mare, terra e vegetali: il progetto gastronomico della brigata under 25

Locanda Confini sulla Riviera del Brenta, ristorante fondata da Cristian Minchio, con una brigata under 25 e una cucina che unisce tradizione veneta e tecnica contemporanea che valorizza ingredienti locali e stagionali

di Redazione CHECK-IN
 
06 gennaio 2026 | 07:30

Menu tra mare, terra e vegetali: il progetto gastronomico della brigata under 25

Locanda Confini sulla Riviera del Brenta, ristorante fondata da Cristian Minchio, con una brigata under 25 e una cucina che unisce tradizione veneta e tecnica contemporanea che valorizza ingredienti locali e stagionali

di Redazione CHECK-IN
06 gennaio 2026 | 07:30
 

Locanda Confini, il ristorante fondato da Cristian Minchio all’interno di una villa storica della Riviera del Brenta a Dolo (Ve) accoglie circa quaranta coperti e in futuro integrerà anche otto camere al piano superiore, completando così la dimensione di locanda. Il progetto nasce come naturale evoluzione del percorso imprenditoriale di Minchio, orientato a un modello contemporaneo e funzionale, pensato per essere sostenibile anche nel tempo.

Menu tra mare, terra e vegetali: il progetto gastronomico della brigata under 25

Locanda Confini: la mise en place

Una brigata giovane e autonoma

Uno degli elementi distintivi di Locanda Confini è la brigata under 25, cuore dell’identità del ristorante. In cucina opera lo chef Lukas Keci, ventenne, affiancato da un aiuto chef di vent’anni e da un pastry chef di diciotto. La sala è coordinata da Alice Rinaldo, con il supporto del figlio di Cristian, Filippo Minchio, diciottenne, e di Thomas Rossi. Dal 2026 si unirà anche il figlio maggiore, Alberto Minchio. L’autonomia operativa della squadra è totale: il menu è definito interamente dallo chef senza interferenze esterne, secondo un approccio che unisce responsabilizzazione e crescita professionale.

Menu tra mare, terra e vegetali: il progetto gastronomico della brigata under 25

Locanda Confini: il team

La cucina tra territorio e innovazione

La proposta gastronomica di Locanda Confini si sviluppa su percorsi vegetali, di carne e di pesce, con un’impostazione contemporanea e grande attenzione alla riconoscibilità degli ingredienti. La cucina attinge alla tradizione veneta, in particolare marinara, integrando tecniche e prodotti provenienti da altre regioni italiane. L’orto di proprietà fornisce erbe, insalate e verdure stagionali, creando un rapporto diretto tra ingredienti e costruzione dei piatti. L’obiettivo è una cucina essenziale e leggibile, con un uso mirato della tecnica che valorizza la materia prima e trova un equilibrio tra territorialità e apertura.

 

Gli antipasti uniscono contrasti netti e puliti: i garusoli sono accompagnati da una salsa di lattuga dell’orto, caramello di cavolfiore e olio al Grana Padano Dop, mentre il pesce spada affumicato viene servito con nocciola, uva fragola e semi di senape. Tra i primi, il risotto con dashi di Go’, foie gras vegetale e olio alla salicornia introduce note saline profonde, mentre lo spaghettone Pastai Sanniti ai tre latti è completato da una battuta di canocia. Nei secondi figurano la zucca Brullini al cucchiaio con Asiago Vecchio DOP e noci pecan, il bisato di Marano Lagunare con cocco riccia e aceto di melograno e l’animella fritta con salsa carota e zenzero, fondo bruno di pecora e mizuna dell’orto. I dessert seguono una linea pulita con millefoglie al caramello e marron glacé, tarte tatin con gelato al latte di capra e abbinamenti di pere e salvia.

Identità e filosofia

Il nome “Locanda Confini”, scelto da Filippo Minchio, sintetizza l’approccio del progetto. Non si tratta di superare un confine simbolico, ma di lavorare sul punto in cui elementi diversi — tecniche, ingredienti ed esperienze generazionali — possono incontrarsi in modo coerente. «Il confine, per me, è un luogo di osservazione», spiega Minchio. L’obiettivo è mantenere un’identità chiara lasciando spazio all’evoluzione naturale del ristorante, in un contesto che coniuga qualità gastronomica, formazione dei giovani e ospitalità essenziale.

Locanda Confini
Riviera Martiri della Libertà 27 30031 Dolo (Ve)
Tel +39 0415 289449

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Locanda Confini ristorante Riviera del Brenta cucina veneta giovani chef brigata under 25 cucina contemporanea ristorante e locanda piatti di mare piatti di terraCristian Minchio
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Tirreno CT
Galbani Professionale
Fontina DOP
Per dell'Emilia Romagna
Tirreno CT
Galbani Professionale
Fontina DOP
Per dell'Emilia Romagna
Beer and Food
Lesaffre

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026