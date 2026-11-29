Pierre Alexis 1877 si trova in un angolo appartato letteralmente a due passi dal centro di Courmayeur, in un edificio con quasi un secolo e mezzo di storia. «Il numero nel nome è la data di costruzione dell'edificio», ci spiega Egon Marchetto, raccontando come la struttura, realizzata da Pierre Alexis, sia passata nel tempo da stalla a laboratorio di falegnameria, prima di diventare un ristorante che oggi offre un’atmosfera calda e raccolta, tra volte in mattoni, archi ed elementi in pietra che si combinano con arredi contemporanei.

La sala del ristorante a Courmayeur

Dal 2012 è gestito dalla famiglia Marchetto: in cucina c'è Stefano, affiancato dal figlio Nicholas, mentre la moglie Monica Robaldo si occupa dell'accoglienza e del servizio, attento e cordiale, con gli altri due figli, Liam ed Egon, il quale si dedica soprattutto alla cantina e agli abbinamenti.

La cantina di Pierre Alexis 1877 tra Valle d'Aosta, Francia e Slovenia

Il rapporto con il territorio è centrale anche per quel che concerne la cantina, che all'inizio della stagione invernale si arriva a circa 700 referenze, con una presenza importante della Valle d'Aosta che si allarga al Piemonte, alle altre regioni italiane e a diverse aree vitivinicole europee, con particolare attenzione alla Francia e alla Slovenia, con produttori affermati ma anche realtà meno conosciute.

Nicholas Marchetto è in cucina al fianco del padre Stefano

Per il pairing base, racconta Egon «solitamente propongo vini valdostani, quindi magari un po' più freschi e leggeri, ma iniziamo sempre con lo Champagne su tutti i percorsi». Nei menu più articolati, invece, la selezione si estende anche fuori regione e oltreconfine. Nel percorso Selvaggio, per esempio, il foie gras può essere accompagnato da un demi-sec alsaziano, prima di passare a un orange wine della Vallée.

Stefano Marchetto: cucina di montagna, orto e note asiatiche

Stefano Marchetto ha alle spalle una lunga esperienza professionale, maturata tra la Valle d'Aosta e l'estero, tra Londra e Creta. La sua è una cucina che parte dalla montagna e dalle sue tradizioni, ma si spinge oltre con l’utilizzo di tecniche contemporanee e note asiatiche che si armonizzano con erbe spontanee, prodotti del sottobosco e ingredienti di piccoli produttori locali, ai quali si aggiungono quelli dell'orto coltivato dalla famiglia.

Lo chef Stefano Marchetto, alla guida della cucina di Pierre Alexis 1877 a Courmayeur

Il tutto con risultati eccellenti: «Abbiamo voluto rafforzare ulteriormente il legame con il territorio e la stagionalità, senza rinunciare alla sorpresa e alla ricerca che da sempre caratterizzano la nostra cucina. Ogni piatto racconta una storia di rispetto della materia prima e di passione per l'alta ristorazione di montagna».

Menu degustazione e piatti del percorso Evoluzione

La proposta comprende la possibilità di scegliere tra menù alla carta e tre percorsi degustazione, Essenza (90 euro), Evoluzione (110) e Selvaggio (140). Il primo è dedicato al mondo vegetale con quattro piatti, il secondo ne propone una serie un po’ più ampia con cinque portate, mentre il terzo lascia libertà creativa allo chef in sette passaggi: «Evoluzione è un percorso con qualche ingrediente e preparazione un po' particolari, rimanendo però in comfort zone. Selvaggio si spinge invece su combinazioni meno usuali, con un'impostazione più sperimentale».

La ceviche di salmerino alpino servita con topinambur croccante, crema al rafano e mela Granny Smith in osmosi

Abbiamo assaggiato la versione estiva di Evoluzione, che inizia con deliziosi passaggi di benvenuto, come la tartelletta di pasta fillo con tartare di trota salmonata della Troticoltura Morgex, kefir, barbabietola e uova di salmone. Seguono una crème brûlée di mela Granny Smith, cardamomo e mousse di fegatini di pollo e un macaron salato con funghi cardoncelli, ponzu, daikon e wasabi.

I cappellacci all'uovo ripieni di costine di cinghiale, completati al momento con salsa ponzu, cetriolo pickles e licheni croccanti

La prima portata è una ceviche di salmerino alpino, accompagnata da topinambur croccante, crema al rafano e mela Granny Smith in osmosi, di grande freschezza. Ricca e succulenta, arricchita da note balsamiche, l’animella di vitello, cotta nel burro e servita con brossa, germogli di pigne fermentate e olio al pino mugo. Notevoli i cappellacci di pasta all’uovo ripieni di costine di cinghiale, con salsa ponzu, cetriolo pickles e licheni croccanti.

Insalata di ortaggi e fruttirossi Kushiyaki di pecora Zuppetta di fruttirossi, con prugne, gelato alla mandorla e spuma di latte di capra Tronco e sottobosco Il lingotto al cioccolato su base acqua con cuore all'artemisia ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Insalata di ortaggi e fruttirossi Kushiyaki di pecora Zuppetta di fruttirossi, con prugne, gelato alla mandorla e spuma di latte di capra Tronco e sottobosco Il lingotto al cioccolato su base acqua con cuore all'artemisia