A COURMAYEUR
Da stalla a ristorante gourmet: Pierre Alexis 1877 porta l'Oriente nella cucina di montagna
A due passi dal centro di Courmayeur, Pierre Alexis 1877 unisce storia e alta cucina di montagna sotto la guida della famiglia Marchetto. Stefano Marchetto fonde radici alpine, orto e tecniche contemporanee con note asiatiche, affiancato da tre percorsi degustazione e una cantina da 700 etichette. Dal salmerino all'agnello da latte fino a Tronco e sottobosco, l'esperienza resta viva
Pierre Alexis 1877 si trova in un angolo appartato letteralmente a due passi dal centro di Courmayeur, in un edificio con quasi un secolo e mezzo di storia. «Il numero nel nome è la data di costruzione dell'edificio», ci spiega Egon Marchetto, raccontando come la struttura, realizzata da Pierre Alexis, sia passata nel tempo da stalla a laboratorio di falegnameria, prima di diventare un ristorante che oggi offre un’atmosfera calda e raccolta, tra volte in mattoni, archi ed elementi in pietra che si combinano con arredi contemporanei.
Dal 2012 è gestito dalla famiglia Marchetto: in cucina c'è Stefano, affiancato dal figlio Nicholas, mentre la moglie Monica Robaldo si occupa dell'accoglienza e del servizio, attento e cordiale, con gli altri due figli, Liam ed Egon, il quale si dedica soprattutto alla cantina e agli abbinamenti.
La cantina di Pierre Alexis 1877 tra Valle d'Aosta, Francia e Slovenia
Il rapporto con il territorio è centrale anche per quel che concerne la cantina, che all'inizio della stagione invernale si arriva a circa 700 referenze, con una presenza importante della Valle d'Aosta che si allarga al Piemonte, alle altre regioni italiane e a diverse aree vitivinicole europee, con particolare attenzione alla Francia e alla Slovenia, con produttori affermati ma anche realtà meno conosciute.
Per il pairing base, racconta Egon «solitamente propongo vini valdostani, quindi magari un po' più freschi e leggeri, ma iniziamo sempre con lo Champagne su tutti i percorsi». Nei menu più articolati, invece, la selezione si estende anche fuori regione e oltreconfine. Nel percorso Selvaggio, per esempio, il foie gras può essere accompagnato da un demi-sec alsaziano, prima di passare a un orange wine della Vallée.
Stefano Marchetto: cucina di montagna, orto e note asiatiche
Stefano Marchetto ha alle spalle una lunga esperienza professionale, maturata tra la Valle d'Aosta e l'estero, tra Londra e Creta. La sua è una cucina che parte dalla montagna e dalle sue tradizioni, ma si spinge oltre con l’utilizzo di tecniche contemporanee e note asiatiche che si armonizzano con erbe spontanee, prodotti del sottobosco e ingredienti di piccoli produttori locali, ai quali si aggiungono quelli dell'orto coltivato dalla famiglia.
Il tutto con risultati eccellenti: «Abbiamo voluto rafforzare ulteriormente il legame con il territorio e la stagionalità, senza rinunciare alla sorpresa e alla ricerca che da sempre caratterizzano la nostra cucina. Ogni piatto racconta una storia di rispetto della materia prima e di passione per l'alta ristorazione di montagna».
Menu degustazione e piatti del percorso Evoluzione
La proposta comprende la possibilità di scegliere tra menù alla carta e tre percorsi degustazione, Essenza (90 euro), Evoluzione (110) e Selvaggio (140). Il primo è dedicato al mondo vegetale con quattro piatti, il secondo ne propone una serie un po’ più ampia con cinque portate, mentre il terzo lascia libertà creativa allo chef in sette passaggi: «Evoluzione è un percorso con qualche ingrediente e preparazione un po' particolari, rimanendo però in comfort zone. Selvaggio si spinge invece su combinazioni meno usuali, con un'impostazione più sperimentale».
Abbiamo assaggiato la versione estiva di Evoluzione, che inizia con deliziosi passaggi di benvenuto, come la tartelletta di pasta fillo con tartare di trota salmonata della Troticoltura Morgex, kefir, barbabietola e uova di salmone. Seguono una crème brûlée di mela Granny Smith, cardamomo e mousse di fegatini di pollo e un macaron salato con funghi cardoncelli, ponzu, daikon e wasabi.
La prima portata è una ceviche di salmerino alpino, accompagnata da topinambur croccante, crema al rafano e mela Granny Smith in osmosi, di grande freschezza. Ricca e succulenta, arricchita da note balsamiche, l’animella di vitello, cotta nel burro e servita con brossa, germogli di pigne fermentate e olio al pino mugo. Notevoli i cappellacci di pasta all’uovo ripieni di costine di cinghiale, con salsa ponzu, cetriolo pickles e licheni croccanti.
Buonissimo anche il saporito agnello da latte, proposto in due preparazioni differenti, con la costoletta cotta nel fieno e uno sfilacciato ottenuto dalla spalla e dallo stinco, precedentemente cotti a bassa temperatura, poi ricomposti e brasati. Completano il piatto il fondo dello stesso animale, una crema di yogurt e miso, limone salato fermentato, insalatina dell'orto e dressing al corniolo. La montagna si ritrova anche nei dolci, con il lingotto al cioccolato: una ganache realizzata su base acqua con un cuore all'artemisia e spuma gelata di latte d'alpeggio e fieno. Tronco e sottobosco è invece uno dei dessert simbolo di Pierre Alexis, in una costruzione che cambia stagionalmente. La versione estiva ha una struttura di cacao con ganache al limone e cioccolato bianco, linfa di betulla arricchita con limone, zenzero, miele e sambuco. Un’esperienza di grande piacevolezza.