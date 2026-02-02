Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 02 febbraio 2026  | aggiornato alle 17:21 | 117145 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Rational

tra le Alpi

La Thuile a febbraio tra San Valentino romantico e Carnevale in festa

A La Thuile febbraio è un viaggio tra emozioni diverse ma complementari. San Valentino invita a rallentare con carrozze sulla neve, ciaspolate e brindisi in quota, mentre il Carnevale anima il paese con sfilate e spettacoli

di Redazione CHECK-IN
 
02 febbraio 2026 | 12:19

La Thuile a febbraio tra San Valentino romantico e Carnevale in festa

A La Thuile febbraio è un viaggio tra emozioni diverse ma complementari. San Valentino invita a rallentare con carrozze sulla neve, ciaspolate e brindisi in quota, mentre il Carnevale anima il paese con sfilate e spettacoli

di Redazione CHECK-IN
02 febbraio 2026 | 12:19
 

A La Thuile, sul lato wild del Monte Bianco, l’inverno non è solo una cornice: è un modo di vivere. Qui il tempo rallenta, lo spazio si apre, e ogni gesto - una passeggiata nella neve, un brindisi a fine giornata, una festa in piazza - diventa parte dell’esperienza. A pochi chilometri dall’uscita Morgex dell’autostrada A5, tra boschi innevati e panorami ampi, febbraio porta un doppio invito. Da una parte San Valentino, da vivere con lentezza, in armonia con la natura del luogo; dall’altra il Carnevale, che accende il paese di colori, sorrisi e sapori.

La Thuile a febbraio tra San Valentino romantico e Carnevale in festa
La Thuile a febbraio tra San Valentino romantico e Carnevale in festa

Due atmosfere diverse, stesso lo spirito: quello di una località che mette al centro la condivisione e il piacere delle cose semplici, fatte bene. Tra romanticismo sulla neve e piazze in festa, La Thuile propone un febbraio fatto di sfumature: intime e luminose, gioiose e conviviali. Un luogo dove la giornata può trasformarsi in un ricordo, che sia sotto una coperta in carrozza o tra coriandoli e risate in piazza.

San Valentino a La Thuile: romanticismo sulla neve

Per San Valentino, La Thuile propone un’esperienza dal sapore antico: un romantico giro in carrozza tra i paesaggi innevati, in programma sabato 14 febbraio alle ore 14.00, con partenza dalla Piazzetta delle Funivie. Due cuori, una coperta, il suono ovattato delle ruote sulla neve e il respiro della montagna tutt’intorno. Un invito a lasciarsi trasportare lentamente, mentre il paesaggio scorre e l’inverno diventa complice di un momento di ritrovata intimità.

La giornata può continuare con passeggiate sulla neve, lungo sentieri tra i boschi, momenti di relax, tra piscine e centri wellness, oppure con una sosta in alta quota al ristorante Punto Gi che, prenotando un tavolo per due a pranzo, omaggia di due calici di bollicine per brindare all’amore. Chi desidera arricchire il soggiorno con un’attività organizzata può partecipare, proprio sabato 14 febbraio, a un’escursione giornaliera con le ciaspole nel territorio di La Thuile: passeggiata panoramica tra flora e fauna con guida, attrezzatura e drink inclusiprenotazione obbligatoria).

Carnevale a La Thuile: festa, colori e tradizione

Pochi giorni dopo, l’atmosfera cambia ritmo e La Thuile si accende di allegria e colori con il CarnevaleMartedì 17 febbraio il centro del paese si anima con la sfilata guidata dal mago Tric&Trac (ore 15.00) che accompagna grandi e piccoli con musica, maschere e allegria. Il pomeriggio prosegue in Piazzetta Giorgio Menel - Funivie (ore 16.00) con uno spettacolo magico, truccabimbi e animazione per famiglie, mentre il profumo della polenta, delle chiacchiere e dei dolcetti riempie l’aria, trasformando la festa in un momento di gioiosa condivisione.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
La Thuile San Valentino Carnevale Monte Bianco Valle d’Aosta montagna
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Beer and Food
Grana Padano
Salomon
Per dell'Emilia Romagna
Beer and Food
Grana Padano
Salomon
Per dell'Emilia Romagna
Tirreno CT
Horeca Expoforum

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026