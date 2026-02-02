A La Thuile, sul lato wild del Monte Bianco, l’inverno non è solo una cornice: è un modo di vivere. Qui il tempo rallenta, lo spazio si apre, e ogni gesto - una passeggiata nella neve, un brindisi a fine giornata, una festa in piazza - diventa parte dell’esperienza. A pochi chilometri dall’uscita Morgex dell’autostrada A5, tra boschi innevati e panorami ampi, febbraio porta un doppio invito. Da una parte San Valentino, da vivere con lentezza, in armonia con la natura del luogo; dall’altra il Carnevale, che accende il paese di colori, sorrisi e sapori.

La Thuile a febbraio tra San Valentino romantico e Carnevale in festa

Due atmosfere diverse, stesso lo spirito: quello di una località che mette al centro la condivisione e il piacere delle cose semplici, fatte bene. Tra romanticismo sulla neve e piazze in festa, La Thuile propone un febbraio fatto di sfumature: intime e luminose, gioiose e conviviali. Un luogo dove la giornata può trasformarsi in un ricordo, che sia sotto una coperta in carrozza o tra coriandoli e risate in piazza.

San Valentino a La Thuile: romanticismo sulla neve

Per San Valentino, La Thuile propone un’esperienza dal sapore antico: un romantico giro in carrozza tra i paesaggi innevati, in programma sabato 14 febbraio alle ore 14.00, con partenza dalla Piazzetta delle Funivie. Due cuori, una coperta, il suono ovattato delle ruote sulla neve e il respiro della montagna tutt’intorno. Un invito a lasciarsi trasportare lentamente, mentre il paesaggio scorre e l’inverno diventa complice di un momento di ritrovata intimità.

La giornata può continuare con passeggiate sulla neve, lungo sentieri tra i boschi, momenti di relax, tra piscine e centri wellness, oppure con una sosta in alta quota al ristorante Punto Gi che, prenotando un tavolo per due a pranzo, omaggia di due calici di bollicine per brindare all’amore. Chi desidera arricchire il soggiorno con un’attività organizzata può partecipare, proprio sabato 14 febbraio, a un’escursione giornaliera con le ciaspole nel territorio di La Thuile: passeggiata panoramica tra flora e fauna con guida, attrezzatura e drink inclusi ( prenotazione obbligatoria).

Carnevale a La Thuile: festa, colori e tradizione

Pochi giorni dopo, l’atmosfera cambia ritmo e La Thuile si accende di allegria e colori con il Carnevale. Martedì 17 febbraio il centro del paese si anima con la sfilata guidata dal mago Tric&Trac (ore 15.00) che accompagna grandi e piccoli con musica, maschere e allegria. Il pomeriggio prosegue in Piazzetta Giorgio Menel - Funivie (ore 16.00) con uno spettacolo magico, truccabimbi e animazione per famiglie, mentre il profumo della polenta, delle chiacchiere e dei dolcetti riempie l’aria, trasformando la festa in un momento di gioiosa condivisione.