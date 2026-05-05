Da taco a Mexican bar: Chihuahua Tacos apre un nuovo capitolo a Milano

Chihuahua Tacos nasce nel 2019 con l’obiettivo di introdurre in Italia un format autentico di tacos bar contemporaneo, in grado di rappresentare una nuova interpretazione della cucina messicana nel panorama della ristorazione milanese. Nel corso degli anni, il progetto ha consolidato la propria identità fino ad arrivare oggi a una fase di profonda trasformazione. L’indirizzo storico di Milano viene completamente rinnovato e si evolve in un Mexican bar internazionale, segnando un passaggio importante nella ridefinizione del concetto di dining messicano in città. Non si tratta soltanto di un restyling estetico o di un ampliamento dell’offerta, ma di una vera e propria evoluzione del posizionamento del brand all’interno del settore hospitality contemporanea.

La sala del Chihuahua Tacos di Milano

La sala del Chihuahua Tacos di Milano

La nuova configurazione del locale porta con sé una visione più ampia e strutturata, in cui cucina messicana, design e cultura del bere si integrano in un’unica esperienza coerente. L’obiettivo originario rimane invariato: diffondere una cultura autentica del taco bar, ma con un approccio più maturo, urbano e internazionale, in linea con le principali capitali mondiali della ristorazione.

Cucina messicana contemporanea tra internazionalità e identità

Il progetto gastronomico di Chihuahua Tacos Milano nasce da un percorso di ricerca che attraversa alcune delle città più influenti per l’evoluzione della cucina contemporanea: Los Angeles, New York, Città del Messico e Parigi. Questi contesti rappresentano oggi poli fondamentali per l’interpretazione moderna della cucina messicana contemporanea, dove tradizione e sperimentazione convivono in equilibrio. Alla guida del progetto si trovano figure con esperienze internazionali e trasversali come Alessandro Longhin, Samuele Lué e Michele Bedin, che contribuiscono a definire una visione coerente e globale della ristorazione. Il loro contributo permette di costruire un’identità gastronomica riconoscibile, ma al tempo stesso aperta alle contaminazioni culturali.

Una nuova concezione di mexican food al Chihuahua Tacos

Una nuova concezione di mexican food al Chihuahua Tacos

La proposta culinaria si fonda su una rilettura rigorosa della cucina messicana autentica, reinterpretata attraverso tecniche contemporanee e attenzione al dettaglio. L’obiettivo è valorizzare ingredienti, preparazioni e contrasti tipici della tradizione messicana, mantenendo però una forte connessione con l’evoluzione del gusto moderno. In questo equilibrio tra rispetto delle origini e apertura alla contemporaneità si sviluppa l’identità gastronomica del progetto.

Tacos signature e dining condiviso a Milano

I tacos rappresentano il cuore della proposta di Chihuahua Tacos Milano e costituiscono l’elemento centrale dell’intera esperienza gastronomica. Realizzati con tortilla di mais artigianale, sono la base su cui si sviluppano combinazioni equilibrate tra carne, pesce e verdure. Ogni taco viene costruito come un esercizio di equilibrio tra sapori e consistenze, attraverso un gioco calibrato di elementi cremosi, piccanti, acidi e affumicati. Le proposte includono interpretazioni come California, con rib eye marinato e avocado, El Pastor, caratterizzato da maiale allo spiedo e salse dedicate, e Surf & Turf, che unisce ingredienti di mare e terra in una composizione armonica.

Taco California, con rib eye marinato e avocado Taco El Pastor, con maiale allo spiedo e salse dedicate Taco Surf & Turf, con ingredienti di mare e terra in una composizione armonica ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Taco California, con rib eye marinato e avocado Taco El Pastor, con maiale allo spiedo e salse dedicate Taco Surf & Turf, con ingredienti di mare e terra in una composizione armonica

Accanto ai tacos, il menu include una selezione di piatti pensati per la condivisione, sviluppati per accompagnare diversi momenti della giornata, dall’aperitivo alla cena. Questo approccio rafforza la dimensione conviviale del locale, rendendo l’esperienza dinamica e adattabile a diversi contesti di consumo.

Agave selection e cultura dei distillati messicani a Milano

Uno degli elementi distintivi del nuovo Chihuahua Tacos Milano è la bottigliera dedicata ai distillati d’agave, oggi riconosciuta come una delle più complete della città. La selezione comprende oltre trenta referenze tra tequila, mezcal, raicilla, bacanora e sotol, offrendo una panoramica approfondita del mondo dei Mexican spirits. Il percorso di degustazione è pensato per valorizzare le differenze tra le varie tipologie di distillati, mettendo in evidenza origine, territorio e metodi produttivi.

Al Chihuahua Tacos una bottigliera dedicata ai distillati d’agave, una delle più complete della città

Al Chihuahua Tacos una bottigliera dedicata ai distillati d’agave, una delle più complete della città

La proposta include sia etichette iconiche sia produzioni artigianali e rare, contribuendo a una lettura più stratificata e consapevole della cultura dell’agave. La drink list si sviluppa attorno a cocktail iconici come Margarita, Paloma e Batanga, affiancati da vini naturali e birre artigianali, ampliando così l’offerta beverage in chiave contemporanea.

Design e identità urbana del nuovo Chihuahua Tacos Milano

Il rinnovamento di Chihuahua Tacos Milano coinvolge anche lo spazio fisico, progettato come espressione diretta della nuova identità del brand. L’interior design si ispira a un Messico metropolitano e cinematografico, reinterpretato attraverso una visione contemporanea della cultura visiva urbana. Materiali come acciaio satinato, resina e legno massello dialogano con superfici materiche e giochi di luce che definiscono un ambiente immersivo e fortemente identitario. La luce diventa un elemento progettuale centrale, con neon e contrasti cromatici che trasformano il locale in una destinazione serale dal forte impatto visivo.

Il rinnovamento del Chihuahua Tacos ha portato a una nuova identità del brand

Il rinnovamento del Chihuahua Tacos ha portato a una nuova identità del brand

Durante il giorno, la percezione dello spazio cambia grazie alla luce naturale, che modifica profondità e atmosfere degli ambienti, creando una doppia identità visiva. L’esperienza complessiva si configura così come un percorso sensoriale in cui cucina messicana, design e cultura urbana si fondono in un’unica narrazione coerente all’interno del panorama della ristorazione milanese.