Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 05 maggio 2026  | aggiornato alle 14:08 | 119016 articoli pubblicati

Brodetto Fest
Unilever Food Solutions
Brodetto Fest

6-17 maggio

Il tristellato Da Vittorio agli Internazionali di tennis d’Italia (con dei super ospiti)

Dal 6 al 17 maggio i Cerea firmano lounge, bistrot e Lea Gourmet al Foro Italico, tra menu à la carte e collaborazioni stellate. Fra gli ospiti anche il tristellato Heinz Beck, protagonista nel giorno della finale maschile

di Redazione CHECK-IN
 
05 maggio 2026 | 10:59

Il tristellato Da Vittorio agli Internazionali di tennis d’Italia (con dei super ospiti)

Dal 6 al 17 maggio i Cerea firmano lounge, bistrot e Lea Gourmet al Foro Italico, tra menu à la carte e collaborazioni stellate. Fra gli ospiti anche il tristellato Heinz Beck, protagonista nel giorno della finale maschile

di Redazione CHECK-IN
05 maggio 2026 | 10:59
 

Indice

Si rinnova il legame tra alta cucina e grande sport agli Internazionali d’Italia, in programma a Roma fino al 17 maggio. Al Foro Italico, mentre in campo scenderanno i protagonisti del tennis mondiale - tra cui, ricordiamo, il numero uno del ranking, l’italiano Jannik Sinner - sarà l’offerta gastronomica firmata da Da Vittorio, ristorante tre stelle Michelin della famiglia Cerea in provincia di Bergamo, insieme a Vicook, a presidiare i principali spazi food del torneo. In attesa delle sfide sul Centrale o durante le pause tra un match e l’altro, dal 6 al 17 maggio gli ospiti potranno infatti trovare ristoro nelle aree gestite dai team coordinati dagli chef Chicco e Bobo Cerea.

La famiglia Cerea
La famiglia Cerea

Lounge, bistrot e buffet: l’offerta diffusa

A partire dalle lounge dedicate agli ospiti istituzionali e ai partner dell’evento, dove il concept del menu richiama la tradizione mediterranea con aperture internazionali. Tra i simboli della proposta, ovviamente il Pacchero, espressione della cucina italiana e preparazione iconica di Da Vittorio. Ad arricchire l’offerta ci sarà poi il Lea Bistrot, spazio curato dagli chef Vicook con una proposta all day long: dalla colazione fino alla conclusione degli incontri, con servizio a buffet e una selezione di piatti pensati per accompagnare l’intera giornata. A supporto, un servizio di sommelierie dedicato.

Lea Gourmet e gli chef ospiti

Ma il protagonista dell’esperienza sarà il Lea Gourmet, definito come la “casa” romana di Da Vittorio, dove prenderà forma un menu à la carte di quattro portate costruito sulla tecnica e sulla creatività degli chef Cerea. Accanto a loro, una serie di collaborazioni con altri (super) protagonisti della ristorazione: il 13 maggio con Salvatore Bianco del ristorante La Terrazza dell’Hotel Eden (1 stella Michelin), il 14 con Roy Caceres del Ristorante Orma (1 stella Michelin), il 15 con Gian Marco Bianchi de Al Madrigale (pranzo) e Daniele Lippi di Acquolina (cena, 2 stelle Michelin), il 16 con Andrea Antonini dell’Imàgo (1 stella Michelin) e il 17 con Heinz Beck de La Pergola (3 stelle Michelin), in occasione del giorno della finale maschile..

Tra gli ospiti degli eventi a Lea Gourmet anche il tristellato Heinz Beck
Tra gli ospiti degli eventi a Lea Gourmet anche il tristellato Heinz Beck

«Essere presenti agli Internazionali di tennis d’Italia rappresenta per noi un’importante occasione di incontro tra mondi diversi ma affini: lo sport e l’alta cucina condividono disciplina, passione e ricerca della perfezione - ha commentato per l’occasione la famiglia Cerea. Siamo entusiasti di poter contribuire a rendere ancora più speciale l’esperienza del pubblico, portando la nostra idea di cucina e ospitalità in un contesto così prestigioso».

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Da Vittorio Roma tennis foro italico alta cucina sport michelin famiglia cereaJannik Sinner Chicco Cerea Bobo Cerea Salvatore Bianco Roy Caceres Gian Marco Bianchi Daniele Lippi Andrea Antonini Heinz Beck
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
MWMKT crociera
Grandi Molini Italiani
Salomon
TeamSystem
Webinar
MWMKT crociera
Grandi Molini Italiani
Salomon
TeamSystem
Dr Schar
Suicrà

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026