Il tristellato Da Vittorio agli Internazionali di tennis d’Italia (con dei super ospiti)

Si rinnova il legame tra alta cucina e grande sport agli Internazionali d’Italia, in programma a Roma fino al 17 maggio. Al Foro Italico, mentre in campo scenderanno i protagonisti del tennis mondiale - tra cui, ricordiamo, il numero uno del ranking, l’italiano Jannik Sinner - sarà l’offerta gastronomica firmata da Da Vittorio, ristorante tre stelle Michelin della famiglia Cerea in provincia di Bergamo, insieme a Vicook, a presidiare i principali spazi food del torneo. In attesa delle sfide sul Centrale o durante le pause tra un match e l’altro, dal 6 al 17 maggio gli ospiti potranno infatti trovare ristoro nelle aree gestite dai team coordinati dagli chef Chicco e Bobo Cerea.

La famiglia Cerea

La famiglia Cerea

Lounge, bistrot e buffet: l’offerta diffusa

A partire dalle lounge dedicate agli ospiti istituzionali e ai partner dell’evento, dove il concept del menu richiama la tradizione mediterranea con aperture internazionali. Tra i simboli della proposta, ovviamente il Pacchero, espressione della cucina italiana e preparazione iconica di Da Vittorio. Ad arricchire l’offerta ci sarà poi il Lea Bistrot, spazio curato dagli chef Vicook con una proposta all day long: dalla colazione fino alla conclusione degli incontri, con servizio a buffet e una selezione di piatti pensati per accompagnare l’intera giornata. A supporto, un servizio di sommelierie dedicato.

Lea Gourmet e gli chef ospiti

Ma il protagonista dell’esperienza sarà il Lea Gourmet, definito come la “casa” romana di Da Vittorio, dove prenderà forma un menu à la carte di quattro portate costruito sulla tecnica e sulla creatività degli chef Cerea. Accanto a loro, una serie di collaborazioni con altri (super) protagonisti della ristorazione: il 13 maggio con Salvatore Bianco del ristorante La Terrazza dell’Hotel Eden (1 stella Michelin), il 14 con Roy Caceres del Ristorante Orma (1 stella Michelin), il 15 con Gian Marco Bianchi de Al Madrigale (pranzo) e Daniele Lippi di Acquolina (cena, 2 stelle Michelin), il 16 con Andrea Antonini dell’Imàgo (1 stella Michelin) e il 17 con Heinz Beck de La Pergola (3 stelle Michelin), in occasione del giorno della finale maschile..

Tra gli ospiti degli eventi a Lea Gourmet anche il tristellato Heinz Beck

Tra gli ospiti degli eventi a Lea Gourmet anche il tristellato Heinz Beck

«Essere presenti agli Internazionali di tennis d’Italia rappresenta per noi un’importante occasione di incontro tra mondi diversi ma affini: lo sport e l’alta cucina condividono disciplina, passione e ricerca della perfezione - ha commentato per l’occasione la famiglia Cerea. Siamo entusiasti di poter contribuire a rendere ancora più speciale l’esperienza del pubblico, portando la nostra idea di cucina e ospitalità in un contesto così prestigioso».