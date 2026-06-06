Shinto sale al Charlie’s Rooftop: ogni martedì il dialogo fra Giappone e Mediterraneo

Ogni martedì e per tutta la stagione estiva, al Charlie’s Rooftop, al sesto piano dell’InterContinental Rome Ambasciatori Palace di via Veneto, si può godere di un’esperienza speciale tra bellezza, mixology, gusto orientale e live music dj set. Grazie a una nuova collaborazione con Shinto, modello della ristorazione giapponese contemporanea, le specialità dello chef nipponico Miller Ramos sono affiancate da quelle dell’executive chef Marco Ciccotelli, che firma il menu del VICI Bistrot & Ristorante al piano terra dell’hotel. Classe 1985, lo chef abruzzese, con esperienze di alto livello, porta nella sua cucina l’amore per i sapori autentici e una filosofia fondata su stagionalità, essenzialità e qualità.

Il Charlie’s Rooftop, al sesto piano dell’InterContinental Rome Ambasciatori Palace

Il Charlie’s Rooftop, al sesto piano dell’InterContinental Rome Ambasciatori Palace

Un incontro tra cucina giapponese e sapori mediterranei

Nasce così “Shinto x Charlie’s Rooftop”, l’appuntamento settimanale che, a partire dalle 17, accoglie gli ospiti internazionali e il pubblico romano per l’aperitivo e per la cena. Alcune proposte gastronomiche sono frutto di una collaborazione a quattro mani tra i due chef, tra tecnica giapponese e gusto mediterraneo, partendo sempre dalla qualità assoluta della materia prima. Una live station sul balcone panoramico del rooftop li può mostrare insieme all’opera. Il ristorante “Shinto” (significa “via degli dèi”), che si trova proprio nella stessa strada, in via Veneto, ha un’identità unica e da 20 anni fonde la tradizione giapponese con l’innovazione gastronomica moderna. Ogni piatto nasce dall’armonia tra creatività e fedeltà alle tecniche tradizionali e ora, in questa terrazza dalle grandi vetrate con vista, si inserisce nell’atmosfera dello spirito gioioso del “Good Time Charlie”.

Marco Ciccotelli e Miller Ramos

Marco Ciccotelli e Miller Ramos

Sushi, crudi, signature roll e cocktail d’autore

Tra i piatti da provare, il Sef Roll con salmone, avocado, tartare di salmone, jalapeños, salsa ponzu e olio alla menta; il Wanda Roll con gambero cotto, avocado, branzino, maionese giapponese speciale e zest di lime; il Balfegó Roll con ventresca di tonno, cetriolo, wasabi fresco e salsa Nikiri giapponese; il vegetariano Green Therapy, con zucchine alla brace, foglie aromatiche da agricoltura acquaponica, salsa acidula alla menta ed estratto di erbe. Non manca una selezione di crudi come il carpaccio di branzino con scaglie di tartufo, la battuta di manzo e il ceviche mediterraneo, fino alla selezione Nigiri Omakase, che include nigiri di branzino scottato con salsa Alaska e mandorle, nigiri di salmone con salsa al basilico e pistacchio e la tradizionale ventresca di tonno rosso con wasabi fresco.

Al Charlie’s Rooftop spazio a roll d’autore, crudi di mare e nigiri

Al Charlie’s Rooftop spazio a roll d’autore, crudi di mare e nigiri

Novità anche nella drink list di Charlie’s, ispirata al mondo del cinema e dell’immaginario internazionale che da sempre caratterizza via Veneto e la sua Dolce Vita, rimasta immortale nel mito. Da gustare lo speciale Japanese Highball, creato appositamente per l’occasione e realizzato con Tequila Altos Reposado, cordiale all’ananas e tè verde, Italicus Rosolio al bergamotto e succo di lime. InterContinental Rome Ambasciatori Palace e Shinto condividono la stessa visione di ospitalità e di accoglienza contemporanea, mirata alla qualità, alla bellezza e alla cura del dettaglio. «Valorizzare il territorio significa anche creare collaborazioni con realtà che rappresentano l’eccellenza della scena romana contemporanea - ha detto il general manager Simone Farci - perché Shinto è oggi uno dei brand più riconosciuti e apprezzati e siamo felici di accoglierlo nel Charlie’s Rooftop per dare vita a un’esperienza esclusiva che unisce ospitalità, lifestyle e alta ristorazione».

InterContinental Rome Ambasciatori Palace, un hotel storico nel cuore della Capitale

Detto tutto questo, ricordiamo che l’InterContinental Rome Ambasciatori Palace, struttura alberghiera d’élite nel panorama dell’hotellerie romana, si trova in un palazzo storico neorinascimentale progettato dall’architetto Carlo Busiri Vici. Completamente ristrutturato, dispone di 160 camere e suite, sale riunioni, area benessere e, per le pause di gusto e relax, dell’Anita Lounge Bar e del ristorante con dehors al piano terra. Il Charlie’s Rooftop rappresenta invece un costante collegamento con la vita della città per momenti di gusto e relax.