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martedì 07 luglio 2026  | aggiornato alle 17:23 | 120217 articoli pubblicati

Feudo Arancio
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Il Mannarino continua a crescere: nuova apertura a Milano

Il nuovo indirizzo nello shopping district di CityLife è la sesta insegna milanese del marchio, che continua a crescere puntando su un modello fondato sulla gestione diretta e sull'esperienza della macelleria con cucina

di Redazione CHECK-IN
 
07 luglio 2026 | 15:37

Il Mannarino continua a crescere: nuova apertura a Milano

Il nuovo indirizzo nello shopping district di CityLife è la sesta insegna milanese del marchio, che continua a crescere puntando su un modello fondato sulla gestione diretta e sull'esperienza della macelleria con cucina

di Redazione CHECK-IN
07 luglio 2026 | 15:37
 

Indice

Nuova apertura, la sesta, a Milano per Il Mannarino. Infatti, giovedì 16 luglio l'insegna italiana di macelleria con cucina inaugurerà un nuovo locale nello shopping district di CityLife, in piazza Tre Torri. Il debutto sarà accompagnato, dalle 19.30, da una serata aperta al pubblico con bombette pugliesi preparate a mano, arrosticini, carne alla brace, calici di Primitivo e musica.

Lo shopping district di CityLife
Lo shopping district di CityLife

Un modello (in crescita) fondato sulla gestione diretta

Una nuova apertura, in uno dei quartieri più dinamici di Milano, che segna un'altra tappa nel percorso di crescita dell'ormai famosissimo marchio fondato nel 2019 da Filippo Sironi e Gianmarco Venuto. In pochi anni Il Mannarino, ricordiamo, ha costruito un'identità ben definita, riportando al centro la figura del macellaio di quartiere e trasformandola in un'esperienza contemporanea. Il principio è rimasto quello di sempre: entrare in macelleria, osservare il banco, confrontarsi con chi conosce la carne, scegliere il taglio e attendere che venga cotto sulla brace.

Il Mannarino ha costruito un'identità ben definita, riportando al centro il macellaio di quartiere
Il Mannarino ha costruito un'identità ben definita, riportando al centro il macellaio di quartiere

A confermare la crescita del progetto sono poi anche i numeri. Il fatturato è passato dai 9 milioni di euro del 2022 ai 19 milioni del 2024, ultimo dato disponibile, mentre l'Ebitda è salito da 1 a 2,5 milioni di euro. L'obiettivo dichiarato dal gruppo per il prossimo triennio è raggiungere ricavi compresi tra i 60 e i 70 milioni di euro. Un'espansione che Il Mannarino intende sostenere senza ricorrere al franchising, preferendo mantenere la gestione diretta dei punti vendita e il controllo dell'intera filiera.

Il nuovo locale di CityLife

L'ultimo esempio di questa strategia è, appunto, il nuovo indirizzo di CityLife, locale gestito dal gruppo che disporrà di 102 coperti complessivi, di cui 76 all'interno e 26 all'esterno. Costate e fiorentine, Fassona piemontese battuta al coltello, bombette preparate ogni giorno a mano, salsicce, polpette al sugo e arrosticini saranno i protagonisti dell'offerta, accompagnati da antipasti, contorni, pane e taralli.

Gli interni de Il Mannarino a CityLife
Gli interni de Il Mannarino a CityLife

Il locale sarà aperto sette giorni su sette. Dal lunedì al venerdì, durante il pranzo, proporrà una formula business lunch pensata soprattutto per chi lavora negli uffici della zona, mentre la sera seguirà il menu alla carta con la scelta della carne direttamente al banco. Parallelamente continuerà anche l'attività della macelleria online, già operativa, che effettua consegne in tutta Italia.

L'obiettivo: crescere senza cambiare identità

«Ogni nuova apertura - hanno commentato i fondatori del gruppo, Filippo Sironi e Gianmarco Venuto - è un modo per portare la nostra idea di convivialità in un'altra città, senza mai rinunciare a ciò che siamo: una macelleria con cucina dove trovare solo cibo di qualità, un luogo accogliente dove ci si siede, si sorride, si brinda con un calice di Primitivo e ci si sente subito parte di una famiglia». Insomma, il nuovo locale di CityLife aggiunge un altro tassello a un progetto che continua a crescere senza modificare il modello con cui è nato, puntando sulla gestione diretta e su un'identità rimasta coerente fin dagli esordi.

Il Mannarino (c/o CityLife Shopping District)
V.le Berengario 20145 Milano

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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