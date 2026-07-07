Nuovo menu per Radici a Le Marne Relais: l’estate piemontese arriva nel piatto

Il modo di vivere la gastronomia sta cambiando. Dopo anni in cui il pranzo è stato il pasto sacrificato della giornata, una pausa veloce tra una riunione e l'altra o un appuntamento da comprimere tra mille impegni, cresce oggi il desiderio di dedicare più tempo alla tavola, alla conversazione e alla qualità dell'esperienza. Un fenomeno sempre più osservato dal mondo dell'hospitality e del turismo, dove aumenta l'interesse per destinazioni facilmente raggiungibili in cui trascorrere alcune ore o un'intera giornata tra cucina, vino e paesaggio. In un mondo sempre più digitale e scandito da ritmi accelerati, il pranzo torna così a essere una nuova forma di lusso: un momento capace di restituire valore al tempo, alle relazioni e alla scoperta del territorio.

La corte esterna di Le Marne Relais immersa nel paesaggio vitivinicolo di Langhe e Monferrato al tramonto

La corte esterna di Le Marne Relais immersa nel paesaggio vitivinicolo di Langhe e Monferrato al tramonto

Radici Ristorante in Vigna: l'esperienza enogastronomica a Le Marne Relais

È proprio all'interno di questa evoluzione che si inserisce Radici Ristorante in Vigna, il progetto gastronomico di Le Marne Relais, immerso tra i vigneti della tenuta vitivinicola Mura Mura, sulle colline patrimonio Unesco di Langhe e Monferrato. Qui il pranzo non rappresenta una semplice pausa della giornata, ma l'inizio di un percorso che invita gli ospiti a conoscere il territorio attraverso la cucina, il vino e il paesaggio.

Dettaglio della sala interna di Radici, dove i richiami materici alle erbe e alle radici del territorio creano un'atmosfera intima e contemporanea

Dettaglio della sala interna di Radici, dove i richiami materici alle erbe e alle radici del territorio creano un'atmosfera intima e contemporanea

Guidato dal talentuoso executive chef Mykyta Bida, Radici interpreta la cultura culinaria piemontese con uno sguardo contemporaneo, valorizzando ingredienti stagionali, materie prime locali e tecniche raffinate. Ogni piatto nasce per raccontare il territorio con autenticità, lasciando che siano il prodotto, la memoria gastronomica e la sensibilità dello chef a dialogare naturalmente.

Menu Bistrot e percorsi degustazione nelle Langhe e Monferrato

Da aprile 2026 Radici Ristorante in Vigna è aperto sette giorni su sette, offrendo formule pensate per accompagnare i diversi momenti della settimana. Il lunedì e il martedì, sia a pranzo che a cena, la proposta è quella del Menu Bistrot, un percorso più informale ma sempre fedele alla filosofia dello chef Mykyta Bida e alla valorizzazione della cucina piemontese. Dal mercoledì alla domenica, invece, gli ospiti possono scegliere, sia a pranzo che a cena, tra i due percorsi degustazione Terra e Radici, oltre alla proposta à la carte, vivendo l'esperienza gastronomica nella sua espressione più completa, senza dover attendere esclusivamente la sera o il fine settimana.

Il piatto simbolo dell'estate firmato dall'executive chef Mykyta Bida: fagiolini dorati al forno, salsa bernese, roveja, salicornia e tartufo nero

Il piatto simbolo dell'estate firmato dall'executive chef Mykyta Bida: fagiolini dorati al forno, salsa bernese, roveja, salicornia e tartufo nero

A raccontare la stagione è invece uno dei nuovi piatti simbolo dell'estate firmati da Mykyta Bida: Fagiolini dorati al forno, salsa bernese, roveja, salicornia e tartufo nero. Una creazione che esprime perfettamente la filosofia della cucina di Radici, dove ingredienti semplici e profondamente legati al territorio vengono reinterpretati attraverso tecnica, equilibrio e ricerca. Il risultato è un piatto elegante, vegetale e sorprendente, capace di valorizzare la materia prima senza mai sovrastarla e di raccontare, in un solo assaggio, il carattere della stagione.

Il valore del tempo a tavola secondo Guido Martinetti

«Per anni ci siamo costretti a comprimere il tempo, anche quello dedicato alla tavola. Oggi, invece, sentiamo il bisogno opposto: individuare momenti da vivere con intensità, serenità e attenzione alle nostre emozioni. Il pranzo torna ad avere un ruolo centrale, non solo dal punto di vista gastronomico, ma anche emotivo, una pausa per prenderci cura di noi. È una sfaccettatura del nuovo lusso: sedersi a tavola, conversare, condividere un buon vino con un amico o un cliente e poi proseguire la giornata tra i vigneti o in cantina significa vivere il territorio in modo autentico. Da Radici restituiamo al pranzo questo valore, trasformandolo in un'esperienza che non si esaurisce con l'ultima portata, ma con un sorriso di benessere.», racconta Guido Martinetti, fondatore di Le Marne Relais e della tenuta vitivinicola Mura Mura.

Una delle creazioni del percorso degustazione di Radici, dove l'equilibrio cromatico e gustativo esalta la stagionalità degli ingredienti

Una delle creazioni del percorso degustazione di Radici, dove l'equilibrio cromatico e gustativo esalta la stagionalità degli ingredienti

Degustazioni in cantina ed esperienze sensoriali a Mura Mura

E infatti, a Radici, il pranzo non termina con il dessert. A pochi passi dal ristorante si apre il mondo di Mura Mura, dove gli ospiti possono proseguire la giornata con una visita alla cantina, una degustazione verticale dei vini della tenuta oppure con "I Profumi del Vino", il percorso sensoriale che invita a riconoscere, attraverso l'olfatto, le infinite sfumature aromatiche racchiuse in ogni calice. Un'esperienza che permette di comprendere ancora più a fondo il dialogo tra vigneto, cucina e territorio, trasformando il pranzo nel punto di partenza di una scoperta che continua tra i filari e le colline di Langhe e Monferrato.

Gli spazi interni di Le Marne Relais, caratterizzati da storiche volte in mattoni a vista e arredi di design

Gli spazi interni di Le Marne Relais, caratterizzati da storiche volte in mattoni a vista e arredi di design

Per chi desidera fermarsi ancora più a lungo, Le Marne Relais completa l'esperienza con le sue camere immerse tra i vigneti, la piscina coperta semi-olimpionica di 25 metri, l'area wellness e gli spazi dedicati allo sport, offrendo la possibilità di trasformare un pranzo in una giornata, o in un intero soggiorno, alla scoperta del Piemonte più autentico.

Didascalia: Un tavolo allestito sulla terrazza panoramica di Radici Ristorante in Vigna, incorniciato dal verde delle colline Unesco

Didascalia: Un tavolo allestito sulla terrazza panoramica di Radici Ristorante in Vigna, incorniciato dal verde delle colline Unesco

Il ritorno del pranzo lungo racconta molto più di una semplice tendenza gastronomica. È il segnale di un nuovo modo di vivere il tempo, in cui convivialità, relazioni e qualità dell'esperienza tornano al centro. A Radici Ristorante in Vigna, questo cambiamento prende forma ogni giorno, trasformando il pranzo in un invito a vivere il Piemonte con curiosità, profondità e gusto.