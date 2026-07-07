S.Pellegrino Sapori Ticino festeggia 20 anni con 21 stelle Michelin

Vent'anni di incontri, oltre 400 serate stellate, più di 600 stelle Michelin coinvolte e oltre 5.800 punti GaultMillau raccolti dagli chef protagonisti. Sono i numeri che raccontano il percorso di S.Pellegrino Sapori Ticino, il festival gastronomico che dal 2007 ha scelto la cucina come strumento per promuovere il territorio ticinese e il patrimonio enogastronomico svizzero. Nato con l’obiettivo di creare un dialogo tra realtà internazionali e produttori locali, il festival ha costruito negli anni una rete di relazioni tra chef, hotel, istituzioni turistiche e operatori del settore. Un percorso che ha portato in Ticino alcuni dei nomi più importanti della ristorazione mondiale, trasformando ogni appuntamento in un momento di confronto tra culture gastronomiche diverse. Per la sua ventesima edizione il festival cambia prospettiva e torna alle origini, dedicando il programma agli chef svizzeri e alla cucina nazionale, con l’obiettivo di raccontare l’evoluzione di un movimento gastronomico che negli ultimi anni ha acquisito maggiore riconoscibilità internazionale. «Quando nel 2007 ho creato l’agenzia Sapori Ticino, con l’obiettivo di gestire diversi eventi attraverso l’enogastronomia di qualità, non immaginavo di arrivare fin qui - racconta Dany Stauffacher, ceo di S.Pellegrino Sapori Ticino -. Era una scommessa nata per promuovere il territorio ticinese attraverso l’ospitalità d’eccellenza, portando sul territorio il meglio dell’enogastronomia internazionale».

Gli chef protagonisti dell‘edizione 2026 di S.Pellegrino Sapori Ticino

Gli chef protagonisti dell‘edizione 2026 di S.Pellegrino Sapori Ticino

La trasformazione della cucina svizzera negli ultimi vent’anni

Il percorso del festival coincide con una fase di profonda trasformazione della gastronomia svizzera. Da una dimensione prevalentemente regionale, la cucina elvetica ha progressivamente sviluppato un’identità più articolata, capace di unire tradizione, ricerca, sostenibilità e valorizzazione delle materie prime locali. Una crescita confermata anche dai numeri della ristorazione: i ristoranti premiati con una stella Michelin sono passati dagli 84 del 2010 ai 145 del 2025, mentre la guida GaultMillau oggi recensisce circa 880 locali in tutta la Svizzera. Un’evoluzione che affonda però le proprie radici nella storia. Tra le figure ricordate come anticipatrici della cucina moderna c’è Martino de Rossi, originario della Valle di Blenio, considerato uno dei primi grandi cuochi capaci di sistematizzare tecniche e conoscenze gastronomiche già nel Rinascimento. Oggi gli chef svizzeri sono diventati ambasciatori di un modello che mette al centro il rapporto con il territorio, reinterpretando prodotti e tradizioni locali attraverso linguaggi contemporanei.

Dany Stauffacher, ceo di S. Pellegrino Sapori Ticino

Dany Stauffacher, ceo di S. Pellegrino Sapori Ticino

Il legame tra gastronomia e turismo

Il festival ha contribuito anche a rafforzare il rapporto tra cucina e promozione turistica. Negli ultimi anni l’enogastronomia è diventata infatti uno degli elementi più importanti nella scelta di una destinazione, non soltanto come esperienza di consumo ma come strumento per conoscere cultura, paesaggi e comunità locali. «Svizzera Turismo vuole promuovere un turismo tutto l’anno e in tutta la Svizzera, puntando l’attenzione non solo sugli highlights più conosciuti ma anche su mete e itinerari meno tradizionali - spiega Christina Glaeser, direttore di Svizzera Turismo in Italia -. S.Pellegrino Sapori Ticino va proprio in questa direzione perché da vent’anni porta all’estero l’eccellenza della gastronomia svizzera». Un approccio condiviso anche da Ticino Turismo. «È particolarmente simbolico che nell’anno del ventesimo anniversario il festival riporti al centro della scena gli chef svizzeri, rendendo omaggio all’eccellenza gastronomica nazionale e al legame profondo tra territorio e protagonisti della cucina», sottolinea Angelo Trotta, direttore di Ticino Turismo.

L’edizione 2026 porta in Ticino 21 stelle Michelin

Il programma del ventennale vedrà protagonisti 11 chef svizzeri per un totale di 21 stelle Michelin e 199 punti GaultMillau. Tra i nomi coinvolti figurano Tanja Grandits, Stefan Heilemann, Marcel Koolen, Reto Brändli, Kevin Fernandez, Franck Giovannini, Stéphane Décotterd, Pascal Steffen, Paolo Rota, Gilles Varone e Silvio Germann. Le cene si svolgeranno in alcune delle principali strutture del territorio ticinese, tra hotel storici, ristoranti e location legate all’accoglienza di qualità. Il calendario coinvolgerà diverse realtà tra Lugano, Ascona, Locarno e altri centri del territorio, con il coinvolgimento diretto degli chef locali chiamati a dialogare con gli ospiti internazionali. L’apertura ufficiale sarà affidata al Grand Opening presso l’Hotel Splendide Royal di Lugano, dedicato agli chef degli Swiss Deluxe Hotels, mentre la chiusura sarà affidata al tradizionale Final Party alla Romantica Boutique Hotel di Melide.

L‘Hotel Splendide Royal di Lugano ospiterà la Grand Opening di S. Pellegrino Sapori Ticino

L‘Hotel Splendide Royal di Lugano ospiterà la Grand Opening di S. Pellegrino Sapori Ticino

Accanto agli appuntamenti ticinesi, il festival conferma anche la propria dimensione nazionale con due eventi dedicati al territorio oltre Gottardo. Il primo si terrà a Losanna presso la sede di EHL, una delle principali scuole internazionali dedicate all’hospitality, mentre il secondo sarà ospitato dal Grand Hotel du Lac di Vevey. Il percorso costruito in vent’anni dimostra come la gastronomia possa diventare uno strumento di promozione territoriale capace di coinvolgere operatori, viaggiatori e comunità locali. S.Pellegrino Sapori Ticino arriva così al suo ventesimo anniversario con un’identità consolidata: raccontare la Svizzera attraverso chi la cucina ogni giorno, mettendo in relazione talento, territorio e ospitalità.

Il Final Party di S. Pellegrino Sapori Ticino avrà luogo allo Swiss Diamond Boutique Hotel La Romantica di Melide

Il Final Party di S. Pellegrino Sapori Ticino avrà luogo allo Swiss Diamond Boutique Hotel La Romantica di Melide

Calendario S.Pellegrino Sapori Ticino 2026

Ecco il programma completo dell'edizione 2026