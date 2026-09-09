NAUTICA DA SOGNO
Spartivento, doppia novità a Cannes: nuova base ai Caraibi e il Lagoon 47
Spartivento Group partecipa al Cannes Yachting Festival 2026 con uno stand dedicato a Port Canto (SAIL104). L'azienda presenta le novità di Sailuxe, brand di vacanze in catamarano di lusso con equipaggio
Port Canto e il Cannes Yachting Festival 2026 diventano il palcoscenico d'eccezione per raccontare l'evoluzione del turismo nautico Made in Italy. A firmare il passaggio è Spartivento Group, realtà storica dell'hotellerie galleggiante e del charter con oltre 25 anni di esperienza, presente per la prima volta al salone francese con uno stand dedicato (attivo fino a domenica 13 settembre).
Più che una semplice vetrina nautica, la presenza al festival rappresenta l'occasione per mostrare a una platea internazionale come sia cambiato il modo di vivere il mare: non più semplice navigazione, ma vera e propria esperienza turistica di lusso integra
L'esperienza a bordo: tra itinerari su misura e fine dining d'amare
A guidare il segmento luxury del gruppo è il brand Sailuxe, polo d'eccellenza focalizzato sui catamarani con equipaggio. Qui la vacanza in barca si trasforma in un boutique hotel itinerante: gli ospiti vengono accompagnati lungo itinerari personalizzati alla scoperta delle perle del Mediterraneo (dalle Eolie alla Sardegna, dalla Costiera Amalfitana all'Arcipelago Toscano), sostenuti da un’assistenza costante e da una proposta gastronomica d'autore. A bordo, infatti, chef dedicati valorizzano la cucina locale e la materia prima del territorio, portando l'alta ristorazione e l'accoglienza italiana direttamente in rada.
Una formula che sta conquistando a pieno titolo il turismo estero: la stagione 2026 registra per Sailuxe un fatturato provvisorio di oltre 5 milioni di euro, segnando un balzo del +72,4% rispetto all'anno precedente.
Dalle coste italiane alla nuova rotta nei Caraibi
Per superare i vincoli della stagionalità mediterranea e offrire un’esperienza di viaggio attiva tutto l'anno, Spartivento - che gestisce una flotta di oltre 130 imbarcazioni tra catamarani e barche a vela - inaugurerà dall'autunno 2026 una nuova base nautica a Saint Martin, nei Caraibi. L'obiettivo è esportare il format dell'ospitalità italiana anche durante i mesi invernali, offrendo crociere d'alto livello tra le acque tropicali senza rinunciare agli standard di servizio e cura del dettaglio che caratterizzano l'offerta italiana.
«A Cannes vogliamo far conoscere ciò che rende davvero speciale una vacanza con Spartivento: i luoghi, le persone e l’attenzione sartoriale che dedichiamo a chi sale a bordo», spiega Stefano Pizzi, fondatore e Ceo di Spartivento Group. «Da 25 anni lavoriamo per far vivere ai nostri ospiti il mare e la bellezza del nostro Paese. Con Sailuxe e l’apertura della rotta caraibica portiamo questo modello d'accoglienza a un pubblico sempre più ampio e globale, mantenendo salda la nostra identità».
Un hub completo per il diporto e il turismo d'alta gamma
A completare il profilo di Spartivento Group è un ecosistema di servizi che copre a 360 gradi la filiera della nautica da diporto: dal noleggio breve e a lungo raggio (con linee differenti pensate sia per i diportisti esperti che per chi cerca la vacanza crew&comfort) fino alla vendita e allo yacht management, i programmi che consentono agli armatori di affidare la gestione tecnica e commerciale della propria barca. Una versatilità confermata anche dalla veste di concessionario ufficiale, che vede il gruppo presentare a Cannes in anteprima mondiale il nuovo Lagoon 47. L'evoluzione di Spartivento dimostra come il turismo nautico di fascia alta stia evolvendo verso modelli ricettivi sempre più strutturati, capaci di trasformare la barca nella destinazione stessa del viaggio e di posizionare l'Italia ai vertici dell'hospitality nautica globale.