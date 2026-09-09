Port Canto e il Cannes Yachting Festival 2026 diventano il palcoscenico d'eccezione per raccontare l'evoluzione del turismo nautico Made in Italy. A firmare il passaggio è Spartivento Group, realtà storica dell'hotellerie galleggiante e del charter con oltre 25 anni di esperienza, presente per la prima volta al salone francese con uno stand dedicato (attivo fino a domenica 13 settembre).

Il catamarano come boutique hotel itinerante: la proposta turistica di Sailuxe unisce comfort di bordo ed esperienze tailor-made

Più che una semplice vetrina nautica, la presenza al festival rappresenta l'occasione per mostrare a una platea internazionale come sia cambiato il modo di vivere il mare: non più semplice navigazione, ma vera e propria esperienza turistica di lusso integra

L'esperienza a bordo: tra itinerari su misura e fine dining d'amare

A guidare il segmento luxury del gruppo è il brand Sailuxe, polo d'eccellenza focalizzato sui catamarani con equipaggio. Qui la vacanza in barca si trasforma in un boutique hotel itinerante: gli ospiti vengono accompagnati lungo itinerari personalizzati alla scoperta delle perle del Mediterraneo (dalle Eolie alla Sardegna, dalla Costiera Amalfitana all'Arcipelago Toscano), sostenuti da un’assistenza costante e da una proposta gastronomica d'autore. A bordo, infatti, chef dedicati valorizzano la cucina locale e la materia prima del territorio, portando l'alta ristorazione e l'accoglienza italiana direttamente in rada.

Sailuxe, brand di vacanze di lusso ha registrato una crescita del 72,4% nel 2026

Una formula che sta conquistando a pieno titolo il turismo estero: la stagione 2026 registra per Sailuxe un fatturato provvisorio di oltre 5 milioni di euro, segnando un balzo del +72,4% rispetto all'anno precedente.

Dalle coste italiane alla nuova rotta nei Caraibi

Per superare i vincoli della stagionalità mediterranea e offrire un’esperienza di viaggio attiva tutto l'anno, Spartivento - che gestisce una flotta di oltre 130 imbarcazioni tra catamarani e barche a vela - inaugurerà dall'autunno 2026 una nuova base nautica a Saint Martin, nei Caraibi. L'obiettivo è esportare il format dell'ospitalità italiana anche durante i mesi invernali, offrendo crociere d'alto livello tra le acque tropicali senza rinunciare agli standard di servizio e cura del dettaglio che caratterizzano l'offerta italiana.

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«A Cannes vogliamo far conoscere ciò che rende davvero speciale una vacanza con Spartivento: i luoghi, le persone e l’attenzione sartoriale che dedichiamo a chi sale a bordo», spiega Stefano Pizzi, fondatore e Ceo di Spartivento Group. «Da 25 anni lavoriamo per far vivere ai nostri ospiti il mare e la bellezza del nostro Paese. Con Sailuxe e l’apertura della rotta caraibica portiamo questo modello d'accoglienza a un pubblico sempre più ampio e globale, mantenendo salda la nostra identità».

Un hub completo per il diporto e il turismo d'alta gamma