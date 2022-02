Alessandro Borghese firma Rosalinda, il dolce degli innamorati

Rosalinda è un dessert delicato e profumato, la cui forma ricorda una rosa. Lo ha realizzato Alessandro Borghese per la festa degli innamorati e lo propone nel suo ristorante milanese AB - Il lusso della semplicità.

Rosalinda, il dolce a forma di rosa di Alessandro Borghese

La principessa di San Valentino

È una mousse al caramello con inserto di passion fruit su plumcake di cioccolato e sarà servita nel locale nel cuore del quartiere di CityLife dal 10 al 15 febbraio. “Cucinare è un atto d’amore” è il mantra dello chef Alessandro Borghese, che con i suoi piatti e le sue sperimentazioni vuole trasmettere agli ospiti la propria passione per una cucina che valorizza le materie prime in pietanze buone da gustare e belle da vedere. Se la celebre Cacio & Pepe è la regina del menu, Rosalinda si candida a essere la principessa di San Valentino, dal carattere dolce e seducente.

Alessandro Borghese

Ambiente seducente

Una cena romantica in un ambiente unico. Oltre alla cucina a vista, il locale sfoggia un arredamento chic e sofisticato che rispecchia la personalità dello chef Alessandro Borghese e dimostra la sua passione per l’arte e la musica, in un ambiente dall’alto valore estetico ed emozionale. L’accoglienza, il servizio, la personalizzazione delle proposte sapranno rendere speciali anche i festeggiamenti di tutte le coppie.

Alessandro Borghese – Il lusso della semplicità

Via Belisario, 3 – 20145 Milano

Tel. 02 84040993

www.alessandroborghese.com