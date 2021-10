Ottobre, il mese delle fiere del tartufo. Si parte fra Marche ed Umbria

Le fiere del tartufo sono già decollate e fino a dicembre sua maestà il tartufo bianco pregiato farà bella mostra di sé e avrà sicuramente un richiamo internazionale. Marche e Umbria sono due tra le regioni “culla” del prestigioso prodotto e per questo tanti sono gli appuntamenti - tra fiere e mostre - già in calendario per poter degustare il tartufo bianco pregiato servito in mille versioni gastronomiche, ma con l’intento di potere essere anche raccontato dai cavatori locali. E il mese prossima toccherà alla fier anazionale più nota, ad Alba, e a quelle delle Toscana.





Acqualagna tra le fiere più conosciute

Gli eventi nelle Marche sono già cominciati a Pergola

Partendo dalla kermesse del tartufo bianco nelle Marche, la prima tappa è già partita con la 25ª edizione della “Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Pergola”, che torna in questo 2021 dopo lo stop dell’anno scorso a causa dell’emergenza sanitaria nelle prime tre domeniche di ottobre (dopo il 3 sarà la volta del 10 e del 17).





Seguono Sant'Angelo in Vado e Acqualagna

Parte poi sabato prossimo (8 ottobre) la Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche di Sant’Angelo in Vado che celebra l’eccellenza di una terra, della sua gente, dei suoi prodotti tipici. La 58ª edizione si svolgerà dal 9 al 31 ottobre.



A seguire aprirà i battenti la 56ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, ad Acqualagna (Pu) che torna a celebrare il tartufo nei giorni 24, 30, 31 ottobre e 1, 6, 7, 13, 14 novembre.

Chiudono Amandola e Cantiano

Assolutamente da vivere, ad Amandola in provincia di Fermo, “Diamanti a tavola” dal 1 al 14 novembre, solo nei fine settimana.

Infine, aviene celebrato il tartufo del: siamo al confine tra Marche e Umbria, dove la manifestazione era semtrpe la terza domenica di ottobre in occasione della fiera del cavallo. Quest'anno però non si fa la fiera, ma si potrà comunque degustare nelleun ottimo tartufo, anche se meno noto, fino a novembre.

Ottobre è il mese del tartufo

In Umbria negli stessi giorni a Gubbio e Città di Castello

A dimostrazione di come non ci sia molto coordinamento pensiamo che troviamo due appuntamenti nelle stesse date (da venerdì 29 ottobre a martedì 2 novembre) a Gubbio e a Città di Castello (Pg) . A Città di Castello va in scena La Mostra del Tartufo Bianco di Città di Castello giunta alla 41ª edizione, mentre a Gubbio si celebra Gubbio Terra di Tartufo, arrivato alla sua 40ª edizione ed è un appuntamento di grande rilievo tra le rassegne autunnali per la straordinaria qualità del tartufo bianco locale.

Senza i cani ci sarebbero pochi tartufi sul mercato

La necessità di fare rete

Molto spesso a dominare le fiere con l'impossibilità di creare un network tra le fiere del tartufo è il provincialismo, che andrebbe stemperato a favore della globalizzazione permettendo così un allungamento delle fiere almeno fino a Natale e non concentrandole tutte nello stesso periodo. Un'operazione che avvantaggerebbe i cavatori, i commercianti, i ristoratori e i turisti.