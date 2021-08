Check-In, ancora pochi giorni per vincere la seconda sessione! Servono precisione e velocità

Ancora pochi giorni e, il 15 agosto, si chiude ufficialmente anche la seconda sessione del concorso a premi CHECK-IN. GIOCA E... PARTI. In palio, a chi saprà rispondere con il punteggio più alto e il tempo più breve e mantenere la prima posizione, un soggiorno di due notti per due persone (con colazione inclusa) all’AbanoRitz Thermae and Wellness Hotel, struttura cinque stelle in provincia di Padova dove il primo classificato potrà godere dello spazio Ritz Vital con piscine termali, saune e bagno turco per la coppia, doccia emozionale e palestra. Insomma, cosa aspettate a cimentarvi con il quiz? Cliccate qui per partecipare subito.

La seconda sessione di CHECK-IN. GIOCA E... PARTI termina il 15 agosto

La classifica aggiornata

Attualmente guida la classifica Laura Radice con un punteggio di 19,5 punti e un tempo di 72.9 secondi per rispondere alle 12 domande a risposta multipla sul mondo dell’enogastronomia e del turismo. Staccato di un punto e una manciata di secondi è Ilaria Bruzzesi. Sul terzo gradino del podio, Graziella Meneghetti che condivide lo stesso punteggio registrato, però, in un tempo di 119.1 secondi (contro gli 84.2 di Bruzzesi). Insomma, velocità e competenza sono le armi giuste per scalare la classifica. Fuori dal podio, ma comunque con un occhio sui premi dedicati, anche Matteo Domenica Rotta (17.5 punti in 124 secondi) e Cristiano Neri (17 punti in 75.7 secondi).

I premi in palio per la seconda sessione

Detto del primo premio, per gli altri classificati CHECK-IN. GIOCA E… PARTI mette in palio:

2° CLASSIFICATO - Soggiorno di 2 notti per 2 persone con trattamento di mezza pensione all’Hotel Col Alto di Corvara in Badia (Bz) oppure una cena per due con vini annessi alla Madonnina del Pescatore del due stelle Michelin, Moreno Cedroni. Siamo a Senigallia.

3° CLASSIFICATO - Menu degustazione allo stellato Antica Corte Pallavicina Relais di Polesine Parmense (Pr). Oppure: due pernottamenti per due persone al Design Bonfanti Hotel di Bolzano. O ancora: Wine tour con cena gourmet (vini compresi) a Il Falconiere della stellata Silvia Baracchi.

4° CLASSIFICATO - Il Cenacolo dei Pittori con un buono per pranzo o per cena; oppure due menu degustazione da Renato Bosco Pizzeria; e ancora cena all’Osteria Pratellino, al Bye Bye Blues o, infine, al Ristorante Marina Grande.

5° CLASSIFICATO - 12 birre da 33 cl direttamente dal birrificio Otus - Quattroerre.

Insomma, tentar non nuoce. Al massimo ci si dovrà "accontentare" di un cin-cin di qualità.

Come funziona?