Check-In... Gioca e Parti: 3ª sessione quasi al termine, fantastici premi in palio

Dopo il successo della prima e della seconda tornata, si sta per concludere anche la terza sessione del gioco più intrigante dell’estate: “Check-In... Gioca e Parti”, l’iniziativa di Italia a Tavola, realizzata in collaborazione con Fipe-Federazione italiana pubblici esercizi, che mette in palio premi straordinari per tutti gli appassionati di viaggi, buona tavola ed eccellenze made in Italy. Come per le sessioni precedenti, anche quella in corso ha una durata di 2 settimane e si concluderà domenica 29 agosto. Restano quindi ancora pochi giorni per partecipare e tentare di accaparrarsi uno dei fantastici premi!

La terza sessione del gioco terminerà il 29 agosto

Obiettivo del gioco: rispondere correttamente al maggior numero di domande del quiz, nel più breve tempo possibile. Le domande sono 12, a risposta multipla, e riguardano il mondo dell’enogastronomia e del turismo. La classifica provvisoria si aggiorna in tempo reale con i risultati di tutti i partecipanti ed è visibile sulla homepage di Italia a Tavola (www.italiaatavola.net).

Attualmente nella classifica provvisoria in prima posizione troviamo Luisa Rossi con 19,5 punti e un tempo di risposta complessivo di 99 secondi; al secondo posto Graziella Meneghetti con 18,5 punti e un tempo di 85 secondi; al terzo Giada Baldini, anche lei con 18,5 punti ma con un tempo di risposta di 103 secondi; quarto Ezio Berna sempre con 18,5 punti ma un tempo di 144 secondi; infine in quinta posizione Lucia Amadio con 18 punti e un tempo di risposta di 123 secondi.

I premi in palio per la terza sessione

Per la sessione che si concluderà tra pochi giorni il primo premio in palio consiste in due notti per due persone in mezza pensione al Dolomiti Wellness Hotel Fanes di San Candido (Bz).

Per il secondo classificato un soggiorno di due notti per due persone con trattamento di mezza pensione all’Hotel Lamm di Castelrotto (Bz) oppure un menu degustazione per due al Ristorante Arnolfo di Colle di Val d’Elsa (Si).

Per la medaglia di bronzo uno “chef table” con abbinamento vino per due persone al Peter Brunel Ristorante Gourmet di Arco (Tn); oppure menu per due al ristorante Vecchia Malcesine a Malcesine (Vr); oppure cena per due con abbinamento vini al Don Alfonso 1890 San Barbato a Lavello (Pz).

Premio goloso per il quarto classificato, che riceverà una forma di Parmigiano Reggiano da 2 kg. In aggiunta: cena per due al ristorante Delfino a Monticelli d’Ongina (Pc), oppure merenda altoatesina in uno dei punti vendita di Pur Südtirol, oppure una cena per due al Jackie O' a Roma, oppure un menu degustazione per due all'Antica Filanda di Capri Leone (Me), o una cena per due al ristorante Lu Carratino di Trivento (Cb).

Infine il quinto classificato si aggiudicherà due pizze Margherita di Rossopomodoro, oltre ad una selezione di 6 bottiglie di vino offerte dall’Enoteca Cantina dei Dogi e ad un biglietto omaggio per l’evento “La Grande Festa del Vino” che si terrà a Santa Maria di Sala (Ve) l’11-12 settembre 2021.