“Check-in... gioca e parti!”, ancora pochi giorni per partecipare alla 5ª sessione

Manca poco meno di una settimana (stop alla mezzanotte di domenica 26 settembre) e anche la quinta tornata di “Check-in... gioca e parti!” (il gioco ideato da Italia a Tavola e realizzato in collaborazione con Fipe) andrà in archivio. Dare la caccia al primo premio, ad oggi, è davvero impresa ardua perchè Elena Poli ha totalizzato 21 punti, che è il massimo possibile rispondendo alle 12 domande. Lo ha fatto in 100.18 secondi e questo è l'elemento su cui puntare: se infatti un futuro concorrente riuscirà a realizzare lo stesso punteggio, ma impiegandoci un tempo inferiore sarebbe quest'ultimo a vincere il primo premio.

La qualità dei concorrenti è sempre più alta e lo testimonia il fatto che già un altro concorrente ha totalizzato 21 punti, ma concludendo il quiz con poco più di 6 decimi di scarto. Roba da Formula 1. Ma del resto i premi in palio sono talmente preziosi che bisogna meritarserli fino in fondo. Certo, poco male per chi non riesce a vincere: primo perchè si può partecipare una volta ad ogni sessione, secondo perchè dal primo al quinto classificato di ogni sessione viene assegnato un premio. Ecco quelli previsti per questa tornata

Si è aperto il sipario della . Si riparte da zero con nuovi quiz e la possibilità di vincere uno dei meravigliosi premi in palio. Il periodo è come sempre di due settimane, dal 13 al 26 settembre, dopodiché la sessione si chiuderà decretando la classifica finale e i 5 vincitori dei premi, che di seguito illustriamo.

Chi si dimostrerà più rapido e preciso nel rispondere, si aggiudicherà un soggiorno infrasettimanale dalla domenica al venerdì (incluso) per due persone al Borgobrufa Spa Resort (5*) a Torgiano (Pg) con pernottamento in camera Panorama, prima colazione a buffet, cena di tre portate a scelta dal menu del ristorante (bevande escluse), utilizzo giornaliero di tutti i servizi del “Mondo delle Acque” e del “Mondo delle Saune”, utilizzo del campo da tennis (su prenotazione), utilizzo del servizio SKY in camera, connessione internet illimitata, utilizzo gratuito kit accappatoio, telo spugna, shopper e ciabattine.

Il 2° classificato potrà scegliere uno dei seguenti premi: soggiorno di 2 notti per 2 persone con trattamento Royal inclusive & utilizzo dell'area Wellness & Spa all’Alpin Royal (4*s) in Valle Aurina (Bz); cena 3 portate per 2 persone al Ristorante L’Olivo** presso il Capri Palace Jumeirah (5*) a Capri (Na).

Per il 3° classificato la scelta sarà tra: menu degustazione con abbinamento vini per due persone al Ristorante Antica Corte Pallavicina Relais* a Polesine Zibello (Pr); menu degustazione con abbinamento vini per due persone al Ristorante President* a Pompei (Na); una notte con trattamento di mezza pensione per 2 persone al Post Hotel - Tradition & Lifestyle ****S a San Candido (Bz).

Il 4° classificato vincerà una fetta da 2 kg di Parmigiano Reggiano di montagna stagionato 40 mesi e potrà inoltre scegliere uno tra i seguenti premi: cena per due persone al Ristorante Ai Normanni di Palermo; cena per due persone al Ristorante Cittamani a Brera (Mi); cena per due persone con menu degustazione al Ristorante Corno Bianco ad Alagna Valsesia (Vc); esperienza gastronomica al Ristorante La Rotonda a Porto Recanati (Mc); menu degustazione per due persone al Ristorante Settecento a Palazzolo Acreide (Sr).

Infine il 5° classificato si aggiudicherà un prosciutto crudo intero con osso di Marco D’Oggiono Prosciutti e due pizze margherite da consumare in uno dei ristoranti della catena Rossopomodoro situati in tutta Italia.

Di seguito riportiamo i vincitori di tutte le sessioni che si sono svolte sino ad oggi.

