“Check-in… gioca e parti!”, tutti i premiati della 11ª sessione. E si riparte con la 12ª

Lara Scagnolari è la vincitore della 11ª sessione di "Check-in... gioca e parti!", il gioco ideato da Italia a Tavola e realizzato con la collaborazione di Fipe - Federazione italiana pubblici esercizi. 21 i punti realizzati, il massimo possibile, in un tempo di 51.08 secondi. Per lei, ora, la possibilità di soggiornare all'Hotel Granbaita Dolomites di Selva di Val Gardena (Bz) con due notti per due persone in mezza pensione, con cena gourmet da 5 portate.

Ecco i premi dei tre vincitori

Secondo classificato al mare

Il secondo classificato, Alessandra Bedendo, (21punti in 71.908 secondi) si aggiudica, invece, una cena da 3 portate per due persone con vini selezionati dal sommelier di casa al Ristorante L'Olivo - Capri Palace Jumeirah.

La Valtellina da gustare per il terzo

Terzo posto per Maria Laura Crovato, anche lei con 21punti ma con un tempo 72.152 secondi che si aggiudica 2 menu della tradizione per due persone al ristorante "Quattro stagioni" dell'agriturismo La Fiorida di Mantello (So). Non solo, perché dopo la cena è prevista anche una notte in una romantica camera Living per due adulti. Ricca prima colazione a buffet con i buoni prodotti della fattoria. Ingresso alla grande piscina di 75mq riscaldata a 29°.

Tanto gusto (e non solo) per il quarto e il quinto

Insieme a una punta di Parmigiano Reggiano, stagionato 40 mesi, per chi si classifica quarto c'è anche un menu degustazione (vini inclusi) “Nuove idee di cucina “Gastrofluviale” (85% materia prima del nostro territorio e 15% contaminazione) all'Antica Corte Pallavicina Relais di Polesine Zibello (Pr): a vincere è Eleonora Ferrante con 21 punti in un tempo di 78.648 secondi.

Giovanni Vaccaro (21punti in 91.032 secondi), quinto classificato vince due pizze margherita in uno dei ristoranti della catena Rossopomodoro e una scatola firmata InChef, contenente un mix degustazione di vasetti gourmet dolci e salati.

I premi della nuova sessione

Si riparte con la 12ª sessione

Come di consueto, non c'è neanche tempo di tirare il fiato, che già si riparte. La 12ª sessione ha preso il via lunedì 3 gennaio e si concluderà il 16 gennaio per poi fare una pausa per lasciare più spazio possibile al Sondaggio Personaggio dell'anno.

Primi premi della prossima sessione? La neve delle Dolomiti

Per chi si aggiudicherà la "maratona" dell'12ª edizione, appuntamento al Post Hotel di San Candido (Bz) per una notte con trattamento di mezza pensione per 2 persone immersi nella candida neve delle Dolomiti. Anche per il secondo premio rimaniamo a San Candido ma al Naturhotel Leitlhof con Un soggiorno rilassante di 1 notte, colazione inclusa.

Terzo posto all'assaggio del pesce di lago

Il terzo classificato vince invece un menu degustazione con abbinamento vini per due persone al Ristorante La Trota di Rivodutri (Ri), due stelle Michelin, regno del pesce di acqua dolce.





Vini, pizza e Parmigiano per il quarto e quinto posto

Insieme ad una punta di Parmigiano Reggiano, stagionato 40 mesi, per chi si classifica quarto c'è anche una cena per due persone con menu degustazione, bevande escluse, al Ristorante Bye Bye Blues di Palermo.





Quinto e ultimo premio: due pizze margherita in uno dei ristoranti della catena Rossopomodoro e una Selezione Vini Enoteca Cantina dei Dogi.

Vincitori della 1ª sessione

Silvano Gioacchini Andrea Formica Sara Macinate Fauzia Landini Greta Mantellini

Vincitori della 2ª sessione

Laura Radice Ilaria Bruzzesi Graziella Meneghetti Renata Rizzi Michele Frascella

Vincitori della 3ª sessione

Marco Ronzano Eleonora Ferrante Luisa Rossi Maria Laura Crovato Marta Grassi

Vincitori della 4ª sessione

Antonio Frascella Giada Baldini Laura Radice Laura Gioda Giovanni Vaccaro

Vincitori della 5ª sessione

Aldo Ronzano Laura Radice Sergio Garbin Elisabetta Bancolini Elena Poli

Vincitori della 6ª sessione

Valentina De Battisti Laura Radice Alessandra Bedendo Eleonora Ferrante Marco Ronzano

Vincitori della 7ª sessione

Maria Laura Crovato Sara Saladino Antonio Bruzzano Filomena Piepoli Silvano Baldini

Marialaura Crovato Sara Baldini Rosanna Moro Laura Radice Graziella Meneghetti

Laura Radice Giovanni Vaccaro Elena Poli Riccardo Grassi Sabrina di Sarno

Vincitori della 10ª sessione

Laura Radice Giovanni Vaccaro Elena Poli Riccardo Grassi Sabrina di Sarno

Vincitori della 11ª sessione